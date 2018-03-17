Штаб Навального анонсировал отправку 53 наблюдателей на выборы в Чечню

17 марта 2018, 06:52

Штаб оппозиционера Алексея Навального передал в Центризбирком России список из 53 человек, которых решено отправить в Чечню в качестве наблюдателей на президентских выборах. Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что берет на себя "дополнительную ответственность" за отправляющихся в республику наблюдать за ходом голосования.

Как информировал "Кавказский узел", граждане России 18 марта выбирают президента на ближайшие шесть лет. Власти Чечни активно проводят мероприятия, призванные повысить явку на президентских выборах. В частности, 13 марта жителей призвали публиковать в соцсетях посты о готовности идти на выборы. Бюджетники рассказали о принудительном характере участия во флешмобе. Педагоги и сотрудники больниц в Грозном сообщили, что получили указания 18 марта находиться на избирательных участках с утра до окончания голосования.

От штаба Навального в Чечню для участия в наблюдении за выборами президента решено отправить 53 человека из Москвы и Санкт-Петербурга, сообщил пресс-секретарь штаба Руслан Шаведдинов.

"Мы в Чечне не смогли найти местных жителей в качестве наблюдателей, в отличие от соседнего Дагестана, где их у нас сотни. Ну, в Чечне это небезопасно — быть наблюдателем... Это единственный регион в стране, где наблюдение за выборами будет проходить только в одном городе — в столице Чечни Грозном", - цитирует 16 марта слова Шаведдинова "Новая газета".

По его словам, средний возраст отправляемых в Чечню волонтеров составляет около 30 лет, "это взрослые люди и большей частью опытные наблюдатели".

"Есть 53 добровольца, желающих понаблюдать за выборами в Чечне... Это будет весьма полезно, если люди, не связанные с местной властью и не зависящие от нее, своими глазами взглянут на "явку 99%", - отмечается на сайте Алексея Навального.

По словам юриста штаба Навального Ивана Жданова, в Центризбирком передан список наблюдателей, которые поедут в Чечню.

"Позвонили из ЦИКа, получили наш список наблюдателей, кто направляется в Чечню... Памфилова гарантирует, что им будет обеспечена возможность наблюдения и безопасность, сказала ее помощник", - написал Жданов 16 марта в своем микроблоге Twitter.

Председатель ЦИК России Элла Памфилова заверила юристов штаба Навального, что наблюдатели могут ехать работать на избирательные участки в Чечню и она готова взять на себя "дополнительную ответственность".

"Я бы даже была крайне признательна. Я многих приглашаю, чтобы... сами посмотрели, с людьми поговорили, почувствовали их настроения, их традиции... В одних регионах явка высокая сфальсифицирована может быть, а в других она абсолютно реальна", - цитирует слова Памфиловой РИА "Новости".

Анализируя официальные данные итогов выборов в Чеченской республике, эксперты отмечали аномальные результаты, которые они назвали "пиками Кадырова". Такие результаты могут быть, если избирательные комиссии выполняют заранее озвученные нормативы, а не ведут честный и независимый подсчет голосов, рассказал член Совета движения в защиту прав избирателей "Голос" Роман Удот в интервью "Кавказскому узлу" "Пики Кадырова", фальсификации и нaрисованные итоги. Эксперт "Голоса" о кавказских традициях на выборах". Он отметил, что наблюдатели способны влиять на итоги голосования даже в тех регионах, где результаты выборов очень предсказуемы. "Когда у нас есть информация от наблюдателя, мы знаем, с чем связаны аномальные результаты выборов. В других же случаях, когда не было наблюдателей, мы видим, что выборы были сфальсифицированы, но как именно, не знаем", - сказал Удот.

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