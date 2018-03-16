Грудинин похвалил жителей Кавказа на фоне критики за разжигание межнациональной розни

16 марта 2018, 15:32

В ходе сегодняшней встречи с избирателями в Минеральных Водах кандидат в президенты России Павел Грудинин назвал жителей Кавказа "тружениками и удивительными людьми". Это заявление он сделал на фоне сообщений о националистических высказываниях как самого Грудинина, так и его доверенного лица.

Как писал "Кавказский узел", выборы президента России назначены на 18 марта. 10 марта коммунисты провели пикеты в Волгограде, на которых потребовали честных выборов.

Один из кандидатов на пост президента - представитель КПРФ Павел Грудинин. Он работал в совхозе имени Ленина, где прошел путь от бригадира до директора. В 1997, 2002 и 2007 годах он был избран депутатом московской облдумы. Информация о всех восьми кандидатах в президенты России и их предвыборных программах опубликована в справке "Кавказского узла" "Президентские выборы-2018: Путин и семеро".

Павел Грудинин в ходе своей предвыборной кампании посетил юг России, в том числе провел встречи в Краснодаре и Ростове-на-Дону. Сегодня кандидат в президенты России прибыл с рабочим визитом в Ставропольский край, сообщается на сайте КПРФ.

По данным партии, в Минеральных Водах у Грудинина были запланированы встреча с коллективом преподавателей и студентами Северо-Кавказского института "Московский гуманитарно-экономический университет", а также общение с делегациями Ставропольского края, республик: Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкессии, Дагестана и жителями Северо-Кавказского федерального округа.

В ходе прямой трансляции встречи, которая велась на канале "Красная Линия" в YouTube, Грудинин выразил радость от того, что заканчивает свою предвыборную кампанию именно на Кавказе.

"Не приехать сюда было невозможно, потому что вы все такие удивительные труженики и удивительные люди", - подчеркнул он в своем выступлении.

При этом кандидат в президенты России подверг критике увеличение административных платежей и сборов и, в частности, систему "Платон", а также подчеркнул, что необходимо вкладывать деньги в инфраструктуру курортов Северного Кавказа.

Однако, по мнению Грудинина, курорты смогут развиваться только тогда, когда у населения появятся деньги для их посещения.

Журналистка напомнила о националистических высказываниях Грудинина

В 2011 году Павел Грудинин проиграл суд. Суд решил, что Грудинин "обосновывал и оправдывал экстремизм, а также допустил высказывания, направленные на возбуждение национальной розни", написала 7 марта на своей странице в Facebook журналистка Юлия Вишневецкая.

Она пояснила, что поводом стало интервью, которое она взяла у Грудинина, возглавлявшего совхоз имени Ленина, и опубликовала в издании "Русский репортер".

В интервью, размещенном на сайте издания 31 октября 2011 года, приводятся, в частности, слова Павла Грудинина о том, что "нужно все-таки ограничить въезд" для мигрантов, которые "приезжают аулами". "Я говорю инвесторам, которые строят квартиры: смотрите на национальность. И если вы начнете продавать квартиры не тем людям, я с вами работать не буду", - приводятся в статье "Палниколаич имени Ленина" слова директора совхоза.

Он также отметил, что "межнациональные конфликты - это будущее нашей страны".

По словам журналистки, после публикации этого интервью "враги" Грудинина "инициировали в Мособлсуде уголовное дело по 282-й статье (разжигание национальной розни)", чтобы помешать Павлу Грудинину участвовать в выборах в московскую областную думу от КПРФ. "Оказывается, спустя год, в декабре 2012 года, Савеловский районный суд Москвы признал его правоту - что в материале журнала были "допущены искажения смысла фрагментов интервью и слов интервьюируемого"... Я об этом заседании узнала только сейчас", - написала Юлия Вишневецкая.

Она уточнила, что суд потребовал опровергнуть три фразы из статьи.

Комментариев от Павла Грудинина или его представителей по поводу сообщения Юлии Вишневецкой пока не поступало.

Представитель ЛДПР заподозрил доверенное лицо Грудинина в разжигании межнациональной розни

Высказывание Олега Гальченко, доверенного лица Павла Грудинина, об "инородцах", сделанное на теледебатах между доверенными лицами кандидатов в президенты 12 марта, также стало поводом для обращения в полицию Ханты-Мансийска и избирком Ханты-Мансийского автономного округа с заявлением о возбуждении межнациональной розни, сообщил 14 марта "Коммерсант".

По данным издания, заявление подал Леонард Насибуллин, доверенное лицо Владимира Жириновского в ХМАО, и попросил проверить законность действий доверенного лица Павла Грудинина.

Согласно видеозаписи дебатов, размещенной в YouTube, во время обсуждения вопроса о защите русского языка и русского народа представитель КПРФ прокомментировал выступление Леонарда Насибуллина словами: "Спасибо товарищу Насибуллину за эту боль за русских. Еще Владимир Ленин говорил, что инородцы часто пересаливают по поводу русского вопроса". Леонард Насибуллин уточнил, не его ли Олег Гальченко назвал "инородцем", но четкого ответа не получил.

По словам представителя окружного комитета КПРФ, Олег Гальченко не пытался никого оскорбить своим высказыванием, сообщило издание.

Грудинин заявил о необходимости решать проблемы на Кавказе мирным путем

При этом на YouTube, на канале Arie NORD, 4 февраля 2018 года было размещено интервью Грудинина под названием "Грудинин о Кавказе", в котором кандидат в президенты России отмечает, что в регионе "хрупкое равновесие, которое достигнуто путем очень сложных взаимоотношений".

"Это очень сложный межнациональный узел, который необходимо решать только путем переговоров, потому что никакие военные действия тут не помогут", - подчеркнул он.

При этом, по словам Грудинина, государство "одновременно должно внедрять там федеральную власть, так как там некоторые российские законы просто не работают".

"Я считаю, что на начальном этапе мы совершили много ошибок, которые очень долго придется исправлять. Но однозначного пути решения этой проблемы не существует", - заявил кандидат в президенты, подчеркнув, что рядом с ним работает много уроженцев Северного Кавказа, которые знают специфику региона.

Кандидат в президенты России также отметил, что не видит иного решения конфликта в Нагорном Карабахе, кроме как путем переговорного процесса.

"У России есть определенная ответственность. Я знаком с этим конфликтом. Этот вопрос необходимо решать за столом переговоров. Я отношусь хорошо и к азербайджанцам, и к армянам. Среди моих друзей есть как азербайджанцы, так и армяне. Между живущими в России азербайджанцами и армянами нет никаких проблем. По-моему, война никому не нужна", - цитирует 7 марта слова Павла Грудинина APA.

Он также подчеркнул, что в случае своего избрания президентом России поможет урегулировать конфликт путем переговоров. "Считаю, что Азербайджан и Армения при посредничестве России найдут мирный и взаимовыгодный путь решения нагорно-карабахского конфликта", - отметил Грудинин.

Новости о президентских выборах в России "Кавказский узел" размещает на тематической странице "4-е выборы Путина".