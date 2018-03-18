Жители Чечни рассказали о досмотрах на участках и закрытых рынках

18 марта 2018, 17:56

Явка избирателей к 15.00 в Чечне составила 66,55%, сообщил республиканский избирком и объявил выборы состоявшимися. Жители Грозного отметили чрезмерное, по их мнению, внимание к голосующим со стороны силовиков и рассказали о закрытых в день голосования рынках.

Как писал "Кавказский узел", власти Чечни активно проводили мероприятия, призванные повысить явку на выборах президента России 18 марта, а 12 марта заявили, что в голосовании примут участие 90% избирателей Чечни. К 12.00 мск сегодня в Чечне явка избирателей составила 40,90%, в голосовании приняли участие 289 506 избирателей, сообщил избирком, отметив отсутствие нарушений в ходе выборов.

В выборах-2018 принимают участие семь кандидатов от разных партий и самовыдвиженец, говорится в материале "Кавказского узла" "Президентские выборы-2018". Новости о президентских выборах в России "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице.

Избирателей в Чечне привлекают сувенирами и концертами

В Чечне к 15.00 мск проголосовало 66,55% избирателей, сообщили в избиркоме республики.

«Согласно данным на 15.00 мск в выборах президента Российской Федерации у нас приняли участие 471 365 избирателей, или 66,55% от числа граждан, имеющих право голоса. Это значит, что выборы в республике состоялись», - заявил корреспонденту «Кавказскому узлу» представитель республиканского избиркома.

Среди районов самую высокую явку в процентном соотношении, по данным избиркома на 15:00, показывает Курчалоевский район – 73,32%, и высокогорные Шатойский (71,16%) и Шаройский (70,05%) районы, в Грозном лидерство сохраняет Октябрьский район, где проголосовало 26 285 избирателей, то есть 61,26%.

Еще с утра в избиркоме заявляли о том, что ожидают на выборах высокую явку. «На многих участках еще до их открытия собрались группы граждан, желающих проголосовать. Мы ожидаем высокую явку избирателей», - сообщил корреспонденту «Кавказского узла» представитель избиркома.

Ранее педагоги и сотрудники больниц в Грозном сообщили, что получили указания 18 марта находиться на избирательных участках с утра до окончания голосования.

Согласно данным избиркома, общее число избирателей в республике составляет 708 450 человек. «Около 26 тысяч из них это молодые люди, которые будут голосовать впервые. 54 из них сегодня будут отмечать свои дни рождения, и они сегодня получат сувениры от руководства избиркома», - рассказал корреспонденту «Кавказского узла» представитель избиркома.

По его словам, все избирательные участки в республике оснащены средствами связи, необходимым для голосования оборудованием, а также резервными источниками питания на случай внезапного отключения электроснабжения. В помещениях 20 территориальных и 135 участковых избирательных комиссий установлены камеры видеонаблюдения, позволяющие следить за ходом голосования в Интернете в режиме онлайн, добавил представитель избиркома.

На избирательных участках в Чечне организованы концерты и народные гуляния, сообщили в чеченском министерстве культуры, отметив, что делается это для создании «праздничной атмосферы» на выборах. «На большинстве избирательных участков в республике сегодня организованы выступления творческих коллективов и отдельных исполнителей, будут проходить народные гуляния и танцы. Это сделано с целью создания праздничной атмосферы на избирательных участках», - заявил корреспонденту «Кавказского узла» представитель Минкультуры республики.

Голосование в Чечне идет волнообразно, основной наплыв избирателей ожидался ближе к вечеру, сообщил представитель одной из участковых избирательных комиссий

«Утром был большой поток, который в первом часу дня заметно сократился. Это неудивительно, потому что подходит время обеденной молитвы. Сейчас снова подходят избиратели, активное голосование возобновляется. За нашим участком закреплено около 1 900 человек, больше 40 процентов уже проголосовали. К концу дня явка может составить процентов 90-95, не меньше», - рассказал кореспонденту «Кавказского узла» представитель УИК после полудня.

За выборами в Чечне следят 3500 наблюдателей

За ходом голосования следят многочисленные наблюдатели, в том числе представители не допущенного к выборам оппозиционера Алексея Навального, а также кандидатов в президенты, сообщили корреспонденту «Кавказского узла» в избиркоме Чечни.

В ведомстве отметили, что в общей сложности за ходом голосования в республике наблюдают порядка 3 500 человек, в том числе 13 представителей Миссии наблюдателей СНГ.

Накануне виборов штаб оппозиционера Алексея Навального передал в Центризбирком России список из 53 человек, которых решено отправить в Чечню в качестве наблюдателей на президентских выборах. Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что берет на себя "дополнительную ответственность" за отправляющихся в республику наблюдать за ходом голосования.

Информации от наблюдателей относительно нарушений на выборах в Чечне пока не поступало. В избиркоме республики, сообщив корреспонденту «Кавказского узла» о явке избирателей по данным на 12.00 мск, заявили, что жалоб от наблюдателей к тому времени не было.

Наблюдатель может повлиять на результат выборов и в Чечне, считает член совета движения в защиту прав избирателей "Голос" Роман Удот. В интервью "Кавказскому узлу" Удот рассказал, в частности, что в 2016 году на выборах Госдумы России разница в результатах у победителя на двух отдельно взятых участках составила 14,6%. Эксперт уверен, что это – следствие присутствия наблюдателя на том участке, где результат партии-победителя оказался ниже.

Грозненцы сообщили об усиленном внимании к голосующим и проблемных списках

Жители Грозного рассказали кореспонденту «Кавказского узла» о проблемах при голосовании, а также об усиленных мерах безопасности на избирательных участках.

«Пошел утром на участок, а меня нет в списках. Начали искать, но так и не нашли мою фамилию, и внесли в дополнительный список. Это происходит со мной уже в третий или четвертый раз», - заявил житель чеченской столицы Рамзан.

«На входе на избирательный участок установлен металлодетектор. Там же дежурят трое полицейских, в том числе и женщина. Она досматривает приходящих голосовать женщин и проверяет содержимое сумочек. Я не припомню, чтобы подобное было прежде», - заметила местная жительница Хадишат.

Не все жители республики сочли нужным голосовать на выборах. «На выборы не ходил и ходить не собираюсь, потому что это бесполезно», - заявил, в частности, местный житель Сахиб. «Мне не до выборов. Вчера умерла близкая родственница, сегодня всей семьей едем в село, на похороны. Хотя я и без того не собирался идти голосовать - итак уже понятно, кто станет президентом», - сказал грозненец Саламбек.

По мнению ряда местных наблюдателей, приводимые республиканским избиркомом данные не отражают реальную ситуацию.

«Реальная картина не столь радужна. Я говорил с некоторыми членами избирательных комиссий на местах – с теми, кто реально знает и видит ситуацию. Реально проголосовало наполовину меньше людей, чем заявлено», - заявил корреспонденту «Кавказского узла» руководитель одной из местных НПО, пожелавший остаться неназванным.

«На моем избирательном участке зарегистрировано 2 800 человек. В полдень там проголосовало всего процентов 18. Я побывал еще на нескольких участках для интереса и сделал интересное наблюдение. Подозрительно много людей голосует, несмотря на то, что их нет в списках на конкретном избирательном участке. Их имена вносят в так называемый «дополнительный» список», - отметил другой активист Адлан.

Предприниматели в Грозном сообщили о запрете на торговлю в течение дня

Большинство рынков, торговых центров и магазинов в чеченской столице сегодня вынуждены были отказаться от торговли. Тем не менее, отдельные торговые точки днем все же открылись.

«Наш рынок с утра полностью закрыли. На воротах повесили замки и запретили работать. С утра нас контролировали полицейские, но ближе к обеду они куда-то ушли, и некоторые торговые точки открылись», - рассказала корреспонденту «Кавказского узла» местная предпринимательница Зарема.

По словам другой жительницы Грозного Ларисы, утром торговый центр, где она арендует небольшое помещение для торговли продуктами, также был закрыт по указанию сотрудников полиции. «Я, как обычно, утром пришла на работу, а там все закрыто. Полицейский сказал, что до окончания выборов торговать нельзя. Пришлось уйти домой. Часа через полтора позвонила подруга, сказала, что вход в здание открыли, и она сейчас на работе. Я тоже открыла свой магазин», - рассказала Лариса.

В целом местные жители отметили значительное усиление мер безопасности в Грозном. На основных трассах города и оживленных улицах дежурят полицейские патрули, здания, где располагаются избирательные участки и прилегающие к ним территории, также находятся под контролем полиции и военных.

Представитель республиканского МВД, связал сегодняшнее закрытие рынков и торговых центров с вопросами безопасности. «В республике, как и по всей стране, сегодня проходят выборы президента страны. Поэтому на местах введены определенные ограничения, направленные на обеспечение безопасности», - заявил корреспонденту «Кавказского узла» офицер полиции.

Вместе с тем он отметил, что каких-либо письменных распоряжений относительно закрытия рынков, торговых центров или магазинов в день проведения выборов, не было.