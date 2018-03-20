Илларионов назвал выборы в Чечне и Кабардино-Балкарии тотально сфальсифицированными

20 марта 2018, 20:23

Математическая оценка числа вбросов бюллетеней на президентских выборах 18 марта показала самый высокий по России процент числа вбросов за Путина в Кабардино-Балкарии и Чечне, указал экономист Андрей Илларионов, назвав политическую культуру этих регионов тотально фальсификационной.

Как писал "Кавказский узел", 18 марта жители России голосовали на выборах президента, которого выбирали на ближайшие шесть лет. Кабардино-Балкария показала наибольшее в России число голосов за Путина , за него в республике проголосовали 93,38% избирателей, рапортовал глава регионального избиркома. Чечня утратила традиционное лидерство по числу голосов за Путина и оказалась на втором месте: по данным избиркома Чечни, Владимир Путин набрал в республике 91,44% голосов.

В выборах участвовали восемь кандидатов, но фактически они были безальтернативными, говорится в материале "Кавказского узла" "Президентские выборы-2018". Сообщения о вбросах поступали из Краснодарского края, Волгоградской области, Карачаево-Черкесии и Дагестана. На некоторых участках в Дагестане, Волгоградской области и на Кубани результаты выборов были отменены по причине вбросов.

Пост "10 млн вброшенных бюллетеней и типология политических культур российских регионов" Андрей Илларионов опубликовал сегодня в своем блоге в "Живом журнале". Он сделал обзор на основе математического анализа, подготовленного исследователем выборов, физиком и математиком Сергеем Шпилькиным. Графики с указанием числа вброшенных голосов в каждом регионе России и за рубежом Шпилькин опубликовал 19 марта на своей странице в Facebook.

По подсчетам Сергея Шпилькина, в целом в ходе президентских выборов по всей России и за ее пределами было вброшено 9 947 000 избирательных бюллетеней. На графиках, на основе данных участковых избиркомов отображающих картину по отдельным регионам, указано число вброшенных бюллетеней и общее число бюллетеней с голосами за Путина. Доля первого числа относительно второго рассчитана Илларионовым как индекс вбросов.

Согласно графикам Шпилькина, в Астраханской области были вброшены 67 тысяч избирательных бюллетеней при 342 тысячах бюллетеней с голосами за Путина, в Волгоградской области - 116 при 905 тысячах. В Кабардино-Балкарии этот показатель составил 364 тысячи при 452 тысячах, в Карачаево-Черкесии - 119 тысяч при 224 тысячах, в Краснодарском крае - 764 тысячи при 2547 тысячах, в Адыгее - 70 тысяч при 203 тысячах, в Дагестане - 686 тысяч при 1 168 000, в Ингушетии - 9 тысяч при 149 тысячах, в Калмыкии - 47 тысяч при 115 тысячах, в Северной Осетии - 65 тысяч при 361 тысяче, в Ростовской области - 192 тысячи при 1 340 000, на Ставрополье - 328 тысяч при 1 119 000, в Чечне - 480 тысяч при 592 тысячах.

Ингушетия попала в число регионов, где значения индекса вбросов в ходе выборов президента 18 марта находятся в пределах 5-10%, отметил Илларионов. По его оценке, политическую культуру регионов с таким показателем "можно назвать относительно честной". В Северной Осетии, Ростовской, Волгоградской и Астраханской областях этот показатель составил от 10 до 20%, и, по оценке Илларионова, политическую культуру регионов с таким индексом вбросов можно определить как умеренно коррумпированную.

Политическую культуру Ставропольского и Краснодарского краев, Адыгеи и Калмыкии, где значения индекса вбросов составили от 20 до 50%, экономист охарактеризовал как сильно коррумпированную. В Карачаево-Черкесии и Дагестане индекс вбросов составил от 50 до 65% - политическую культуру в этих регионах Илларионов предложил считать полностью коррумпированной.

Значения индекса вбросов от 65 до 85% были отмечены только в двух российских регионах - Кабардино-Балкарии и Чечне, а также на "территориях за пределами России", то есть на избирательных участках в российских дипломатических представительствах за рубежом. Илларионов охарактеризовал политическую культуру таких регионов как "тотально фальсификационную, не имеющую ничего общего с отражением реальности".

Математический анализ с использованием официальных данных ЦИК позволяет выявить признаки фальсификации на выборах. Статистика позволяет увидеть, например, где партия власти получила невероятно одинаковый процент голосов на большом числе УИКов. Это, по мнению исследователей выборов, прямо указывает на отработку «указаний сверху» по проценту голосов, которые должны быть получены, как правило, в пользу партии власти, рассказал в интервью "Кавказскому узлу" член Совета движения в защиту прав избирателей "Голос" Роман Удот.

"Какой смысл в "полностью коррумпированной" Чечне, если в Москве проживает в 10 раз больше народу? Вбрось дополнительный 1% в Москве и перекроешь все чеченские вбросы", - прокомментировал выводы Илларионова под его постом пользователь uniala.

"Вероятно, смысл в демонстрации лояльности "пехотинцев Путина", которые весьма неплохо устроились за счет контрибуции "победителей" в чеченских войнах. Путин вбрасывает деньги налогоплательщиков в Чечню, Чечня вбрасывает бумажки в урны за Путина", - предположил там же ppashchenko.

"Для понимания ситуации, надо иметь в виду, что статистически невозможно отделить "вброс" и "голосование по приказу". Практика наблюдений на данных выборах показывает, что в большинстве регионов основной механизм приписки голосов - именно второе, то есть "заслуга" самих избирателей", - обратил внимание анонимный пользователь в комментариях к публикации Илларионова.

"А что мешает вбрасывать бюллетени более-менее равномерно (где это все равно делают)? Идея фальсификации ведь не стоит на месте", - написал под публикацией Шпилькина в Facebook Борис Жуйков.

"Тетеньки из УИКов могут только насчитывать до какой-нить заданной некруглой цифры, вроде 62,17%", - предположил в ответ Сергей Фатюшкин.

Новости о президентских выборах в России "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "4-е выборы Путина".