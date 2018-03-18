Сакрализация власти мусульманами помогла обеспечить явку в Дагестане

18 марта 2018, 22:54

Сопровождение голосования на выборах в Дагестане религиозными обрядами указывает на стремление части жителей республики к сакральному объединению с властью, считает социолог Денис Соколов. Духовенство в Дагестане и Чечне серьезно повлияло на отношение мусульман к голосованию, указал социолог Ахмет Ярлыкапов.

Как сообщал «Кавказский узел», по данным ЦИК России, к 18.00 мск в Дагестане проголосовали 72,04% избирателей, в Чечне - 78.11%. Ранее избирком Чечни спрогнозировал явку на уровне 90%.

Муфтий Дагестана Ахмад Абдулаев, посетивший сегодня избирательный участок в №1002 в Махачкале, совершил молитву возле избирательной урны. Голосовать муфтий пришел вместе со своей супругой Айной Гамзатовой, которая ранее сама пыталась зарегистрироваться в качестве кандидата в президенты, и в сопровождении нескольких своих последователей. Опустив бюллетень в урну для голосования, муфтий попросил у членов избирательной комиссии разрешения прочитать дуа.

В пятницу, 16 марта, муфтий Абдулаев на пятничной проповеди призвал своих последователей принять участие в выборах президента и проголосовать за кандидата, «за которого все годы голосовал Саид-афанди Чиркейский».

Суфийский шейх Саид Ацаев (Чиркейский) погиб 28 августа 2012 года в результате взрыва в его доме. Бомбу привела в действие смертница. Всего в результате взрыва погибли восемь человек, в том числе и смертница. По делу о теракте в его доме были осуждены четверо человек, трое получили пожизненные сроки, один - 12 лет лишения свободы.

Сопряжение электорального процесса с религиозными обрядами имело место и в горной части республики - джамааты андийских сел Дагестана перед походом на избирательный участок собрали мавлид (собрание мусульман, приуроченное к важному событию - примечание "Кавказского узла") с религиозными песнопениями, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

Активность ДУМ на выборах - демонстрация лояльности и политического влияния

Активность ДУМ Дагестана на выборах президента России адресована власти и имеет целью демонстрацию лояльности, считает руководитель Центра социально-экономических исследований регионов RAMCOM Денис Соколов.

«Я не думаю, что есть какое-то специальное влияние ДУМ на мусульман в том плане, пойдут они на выборы или нет. ДУМ должно показывать свою лояльность власти и заявление муфтия связанные с тем, что нужно идти на выборы — это в первую очередь обращение к власти, а затем к мусульманам, к которым обращаются для того, чтобы власть это увидела», - заявил Соколов корреспонденту «Кавказского узла».

Соколов отметил, что верующие неоднозначно восприняли последний призыв муфтия идти на выборы, сделанный им на пятничной проповеди.

Духовенство Дагестана имеет значительное влияние на предвыборную кампанию и в целом на политическую жизнь региона, обратил внимание старший научный сотрудник Центра этнополитических исследований Института этнологии и антропологии РАН Ахмет Ярлыкапов.

«Степень влияния довольно высокая. ДУМ Дагестана - одна из наиболее реальных структур, целая корпорация со своей сетью влияния в Дагестане. Перед выборами это влияние было использовано на полную мощность и в том проценте явки, которая будет в Дагестане по факту, огромную роль сыграет ДУМ Дагестана», - заявил Ярлыкапов корреспонденту «Кавказского узла».

Ярлыкапов отметил, что «ДУМ Дагестана является провластной структурой, и ей важно обеспечивать участие дагестанских мусульман в выборах». «Лояльность не ставится под сомнение, но в значительной мере здесь важно продемонстрировать свое влияние», - сказал он.

Позиция духовенства продиктована конъюнктурой

Призыв к лояльности действующей власти соответствует задачам мусульманского духовенства Дагестана и некоторым образом согласуется с исламскими постулатами, обратил внимание Денис Соколов.

Дуа муфтия Абдулаева во время собственного голосования Соколов также назвал неоднозначным. «ДУМ Дагестана призывает мусульман к лояльности действующей власти. Это в принципе согласуется с некоторыми положениями ислама о том, что если правитель законный, его нужно поддерживать. В этом плане какое-то оправдание действиям муфтията имеются. Признание либо непризнание выборов и принятие в них участия — это вопрос убеждений, которых придерживается мусульманин, считает ли он это для себя приемлемым или нет. Те, кто стоят на более фундаментальных позициях, считают для себя неприемлемым участие в выборах и считают неприемлемыми слова муфтия, который на пятничной проповеди призывает идти на избирательные участки. Их, конечно, никто в этом переубедить не может», - сказал социолог корреспонденту "Кавказского узла".

Противоречивые позиции муфтия Дагестана относительно порицания в исламе самовыдвижения на какую-либо должность не сказываются на его популярности среди последователей, считает Ахмет Ярлыкапов.

«Должность муфтия не столько религиозная, сколько политическая, потому муфтий, как политик, может высказывать внешне противоречивые мнения. Сейчас нужно осветить такой аспект, в другой ситуации - другой и, соответственно, получается, что муфтий высказывает какие-то противоречивые мнения. Его позиция выигрышна в том плане, что он одновременно фигура политическая религиозная - внешняя противоречивость сглаживается и суфийским пониманием, гибкостью», - сказал Ярлыкапов.

Соколов обратил внимание на сакрализацию власти

Высокая явка в Дагестане и Чечне обеспечивается административным ресурсом, роль ДУМ в этой процессе не является определяющей, убежден Денис Соколов.

«У исламского, сельского общества в Дагестане уклад жизни отличается от наших представлений об электоральной демократии. В какой-то момент выборы проходили по тем регламентам, которые предлагались в рамках импортированных демократических институтов, но сейчас виден возврат тех смыслов, который готовы изначально вложить в этот процесс жители Дагестана», - отметил социолог.

На видео, снятом в дагестанском селении Анди, группа из нескольких десятков мужчин исполняет нашиды по пути к избирательному участку, расположенному в сельском центре культуры и досуга.

«Это смысл сакрального объединения с властью, религиозного действия, и отсюда смысл мавлида, зикра, который совершается сегодня в селении Анди - джамаат андийских сел таким своеобразным образом отмечает участие в выборах президента России. Это принятие власти и фактически сакрализация власти в этом религиозной действе. В Чечне же все решает Кадыров, муфтий там не при чем», - заключил Соколов.

Ярлыкапов увидел разделение ролей в обеспечении явки

Духовенство и региональные власти слаженно работают над обеспечением явки в Дагестане и Чечне, обеспечивая достижение общей цели, считает Ахмет Ярлыкапов.

Социолог отметил, что процент тех, кто отказывается по религиозным соображениям от участия в светских выборах, остается в исламском сообществе высоким.

«Основная позиция относительно выборов не сильно изменилась. Если брать в целом мусульман и провести опрос - будет много тех, кто считает недопустимым участие в выборах. Если брать северо-восточный Кавказ, Чечню и Дагестан, то в мобилизации мусульман, в убеждении мусульман в том, что голосовать нужно, духовные управления сыграли важную роль, была проделана серьезная работа. Местная власть фокусируется для этих целей на бюджетниках, духовная власть работает с верующими, таким образом обеспечивается работа в целом», - заключил Ярлыкапов.