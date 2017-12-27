27 декабря 2017, 12:02

Политологи поспорили о перспективах участия Айны Гамзатовой в выборах президента

Решение жены муфтия Дагестана Айны Гамзатовой выдвинуть свою кандидатуру на пост президента России не было согласовано с Кремлем, однако даже попытка участия в выборах дает кандидатам шанс стать общественными деятелями российского масштаба, предположили опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

Как писал "Кавказский узел", 25 декабря главный редактор журнала "Ислам", жена муфтия Дагестана Айна Гамзатова направила в Центризбирком документы о выдвижении своей кандидатуры на пост президента России в качестве самовыдвиженца. Протокол о результатах собрания избирателей она обязалась предоставить в ЦИК до 5 января.

Выборы президента России состоятся 18 марта 2018 года. Избирательная кампания официально началась 18 декабря.

Выдвижение Айны Гамзатовой кандидатом в президенты России не было согласовано с Кремлем, убежден руководитель правления Центра политических технологий Борис Макаренко.

"Событие с выдвижением жены муфтия в Дагестана в президенты РФ столь маргинально. Поэтому никому бы в голову не пришло бы согласовывать это с Кремлем", - сказал 26 декабря корреспонденту "Кавказского узла" Борис Макаренко.

Выдвижение в президенты – инициатива не только самой Айны Гамзатовой, предположил политолог и главный редактор журнала "ВВП" Сергей Ильин. "Это было согласовано наверху. Но не на самом высоком. Возможно, на уровне руководства региона. Максимум где-то на уровне администрации президента. Но точно не с первыми лицами страны", - высказал эксперт свою версию корреспонденту "Кавказского узла".

Он также отметил, что участие в выборах дает шанс малоизвестным в масштабах страны людям выйти на общественно-политическую арену России.

"Даже в ситуации, когда у многих имеется возможность выдвигаться в президенты, все понимают, кто с наибольшей долей вероятности выиграет выборы. И тогда некоторые выдвигаются в президенты по должности, как руководители партий, Жириновский или Явлинский, к примеру. А новые лица, и это не только молодежь, выходят на политическую арену, позиционируются в общественно-политическом поле страны. Навальный, например, стал политической фигурой, известной за пределами интернет-сообществ, после участия в выборах мэра Москвы в 2013 году, где он к тому же получил неплохой результат. Даже если бы за него проголосовало еще меньше избирателей, то и тогда он бы запомнился", - пояснил Сергей Ильин.

Политолог также привел в качестве примера опыт Умара Джабраилова, который баллотировался на выборах президента России в 2000 году. "После этого он стал заметной политической фигурой. Был сенатором. Причем бизнес свой он приобрёл раньше, а вот политическая карьера началась с того участия в качестве кандидата в президенты. Или, в настоящее время, Ксения Собчак, естественно, наберет голосов в рамках статистической выборки, но имеет шансы стать из шоу-вумен официальным публичным, отчасти институциональным политиком", - сказал Сергей Ильин.

Команда Ксении Собчак сообщила о начале формирования региональных штабов по сбору подписей в поддержку ее кандидатуры на пост президента России 9 ноября.

Однако, по мнению Ильина, говорить о перспективах инициативы Айны Гамзатовой рано до тех пор, пока не станет известно, сможет ли она предоставить нужные документы в полном объеме.

"Если исходить из формальных признаков, и если с подписями будет всё нормально, то почему ей не стать кандидатом. Но проблема сбора подписей в разных регионах страны для выдвижения в кандидаты требует усилий и ресурсов. Трудно сказать, насколько справится с этим госпожа Гамзатова за границами своего региона, но в любом случае и она имеет шанс стать фигурой, известной в общероссийском масштабе", - резюмировал Сергей Ильин.

Исламская составляющая во взаимоотношениях между мужчинами и женщинами на Северном Кавказе возрастает, при этом женщины получают новые возможности для социализации. Благодаря возрастанию роли ислама наблюдается тенденция к большей эмансипации девушек, заявили 13 сентября участники семинара в Московском университете международных отношений.

Электоральные возможности Айны Гамзатовой "вряд ли распространяются за пределы последователей тариката" покойного шейха Саида Афанди Чиркейского, предположил член Совета по правам человека при президенте России Максим Шевченко.

"То, что проголосуют все имеющие избирательное право члены тариката, у меня нет сомнений. Но за исключением мюридов чиркейского тариката за Айну Гамзатову навряд ли проголосует хоть один человек", - поделился с корреспондентом "Кавказского узла" своим предположением Шевченко.

По мнению же исламоведа, профессора Московского государственного лингвистического университета Романа Силантьева, как кандидат в президенты Айна Гамзатова может набрать не менее двух миллионов голосов.

"Учитывая количество духовных последователей ее супруга и собственный авторитет в мусульманской общине, полагаю, что Айна Гамзатова может набрать не менее двух миллионов голосов, а при грамотной кампании - значительно больше", - процитировал 25 декабря Романа Силантьева "Интерфакс".

Автор: Рустам Джалилов; источник: корреспондент "Кавказского узла"