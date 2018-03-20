Итоги выборов отменены на избирательном участке в Краснодарском крае

20 марта 2018, 14:10

Результаты голосования на выборах президента России аннулированы на участке №1158 в Гулькевичском районе, где были выявлены нарушения при подсчете голосов, заявил сегодня председатель избирательной комиссии Краснодарского края Алексей Черненко.

Как сообщал "Кавказский узел", 18 марта состоялось голосование на выборах президента России. При подсчете голосов в Краснодарском крае имели место многочисленные нарушения, а процесс голосования сопровождался вбросами бюллетеней, говорится в сообщениях на "Карте нарушений" движения "Голос".

Согласно сообщению на "Карте нарушений", вброс бюллетеней в селе Отрадо-Ольгинское Гулькевичского района Кубани был осуществлен в 19.57, то есть за три минуты до окончания голосования и закрытия избирательных участков, и зафиксирован на видео. В ролике, озаглавленной "Отрадо-Ольгинское УИК 1158", видно, как мужчина подходит к урне для голосования и в течение почти 30 секунд бросает в нее бюллетени. Человек стоит спиной к камере, но на записи видно, что бюллетени падают в прозрачную урну по меньшей мере трижды.

"По результатам проверки поступивших жалоб на нарушения отменены результаты голосования на одном из избирательных участков в Гулькевичском районе края", - цитирует сегодня представителя избиркома Краснодарского края "Интерфакс".

Речь идет об участке №1158, расположенном в Гулькевичском районе, заявил на заседании Избирательной комиссии Краснодарского края председатель крайизбиркома Алексей Черненко.

По словам Черненко, на этом участке были выявлены нарушения при подсчете голосов и занесении окончательных результатов в протоколы. Всего на данном участке зарегистрировано 2342 избирателя. Их голоса при подсчете учтены не были, пояснил Черненко.

Он также отметил, что члены УИК в дальнейшем в этой избирательной комиссии работать не будут, сообщает "РБК".

Комментариев членов УИК пока не поступало. По данным на 14.00 мск 20 марта, на сайте избирательной комиссии Краснодарского края нет информации об отмене результатов голосования на участке в Гулькевичском районе.

Напомним, что ранее член совета движения в защиту прав избирателей "Голос" Роман Удот в интервью "Кавказскому узлу" заявил, что сотрудники ЦИК России следят за публикациями на сайте "Карта нарушений на выборах" и, хотя публично не признают это, но делают выводы и принимают меры.

Новости о президентских выборах в России "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "4-е выборы Путина". На "Кавказском узле" также размещена справка "Президентские выборы-2018".