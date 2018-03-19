Сочинские бюджетники побоялись жаловаться на принуждение к голосованию

19 марта 2018, 13:23

Несмотря на недовольство сочинцев принуждением к участию в выборах президента, официальных жалоб от избирателей не поступало, констатировали представители оппозиции. О принуждении к голосованию должен заявить надзорным органам сам избиратель, уточнил адвокат Михаил Охрименко.

Как писал "Кавказский узел", работодатели под угрозой санкций обязали сочинских бюджетников прийти 18 марта с открепительными талонами на определенные участки и проголосовать на выборах президента, а в качестве доказательства предоставить "флаеры" с надписью: "Спасибо за ваш выбор!".

Принуждение к голосованию - уголовное наказуемое действие, предусмотренное ст. 141 УК РФ. Человек, которого работодатель заставляет участвовать в выборах, вправе пожаловаться на нарушение в ЦИК России, Рострудинспекцию или прокуратуру, говорится в справке "Начальник заставляет голосовать. Что делать?", подготовленной "Кавказским узлом" на основе памятки движения в защиту прав избирателей "Голос".

В видеосюжете "Кавказский узел" выявил схему принуждения к голосованию в Сочи" зафиксированы нарушения, подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" координатор движения "Голос" в Краснодарском крае Давид Канкия.

"Их следует квалифицировать как принуждение к голосованию", - сказал он.

Адвокат коллегии адвокатов Кубани Михаил Охрименко 18 марта пришел голосовать на участок № 46-62 в Зимнем театре и, по его словам, "был шокирован" тем, что увидел.

"Огромные толпы людей. Было ясно, что все они пришли сюда не по своей воле, а получить какой то "талончик" для "отчета перед руководством". Кому-то этих карточек не хватало, и люди начинали требовать, так как им "надо для отчета". Меня эта ситуация заинтересовала, и я стал фиксировать эту аномалию на видео. Позже я разобрался, что за карточками выстраиваются бюджетники, и что голосовать они пришли сюда не по доброй воле ", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Михаил Охрименко.

Он напомнил, что по закону граждане имеют право, но не обязаны участвовать в выборах. "Участие в выборах является свободным и добровольным. Никто не вправе принуждать к участию или неучастию в выборах либо препятствовать его свободному волеизъявлению. Эти права закреплены в ч.2 ст. 1 ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации» (ч. 2 ст. 1) и в ч. 3 ст. 3 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и прав на участие в референдуме граждан Российской Федерации»", - рассказал адвокат.

Юрист призвал сочинцев отстаивать свои права

Принуждением к участию в выборах могут быть признаны, например, угроза увольнения, лишения премии или другой вид шантажа. Но для этого о принуждении к голосованию должен заявить сам избиратель, подчеркнул Михаил Охрименко.

"Если человек недоволен принуждением анонимно, а сам никаких мер не принимает для пресечения нарушения своих прав, не обращается с заявлением в следственные органы, принимает такое отношение к себе как должное, то о каком возбуждении уголовного дела либо отмене итогов голосования может идти речь? Наши люди должны... учиться отстаивать свои права, не бояться сказать "нет", и открыто написать заявление на тех, кто нарушает их конституционные права. Ждать, что придет какой-то Илья Муромец и за них решит все проблемы, не стоит", - сказал юрист.

Часть 2 ст. 141 УК РФ (воспрепятствование осуществлению избирательных прав, совершенное с использованием служебного положения) предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Кроме того, по словам адвоката, рядом с избирательными участками на выборах президента "никто не имеет права" проводить голосования и получать под видом голосования персональные данные людей. "Для этого даже не стоит писать заявления в прокуратуру, а достаточно того, что такие факты имели место быть", - пояснил Михаил Охрименко.

Избиратели в Сочи боятся последствий жалоб на нарушения их прав

Все опрошенные 18 марта корреспондентом "Кавказского узла" сочинцы, которые получили "флаеры", сообщили о нежелании обращаться куда-либо с официальными заявлениями о принуждении к голосованию.

Избиратели жаловались на принуждение, "но никто не решился написать заявление", подтвердила корреспонденту "Кавказского узла" представитель партии "Яблоко", доверенное лицо Григория Явлинского на Кубани Ирэн Ильенкова.

"Ни одного заявления по данному факту написано не было, так как люди боятся, что, если они напишут такое заявление, их никто не защитит, административный ресурс настолько велик, что человек лишится работы, а значит средств к существованию", - пояснил корреспонденту "Кавказского узла" представитель местного отделения КПРФ Игорь Васильев.

Представитель штаба Навального Ирина Бархатова сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что является членом территориального избиркома, но несмотря на это, не смогла 18 марта добиться прекращения раздачи "флаеров".

На "Карту нарушений" поступило лишь три жалобы на принуждение к голосованию в Сочи

В день голосования 18 марта на "Карту нарушений на выборах", которую ведет движение "Голос", поступило 99 сообщений о нарушениях в Краснодарском крае.

Сотрудники ЦИК России следят за публикациями на сайте "Карта нарушений на выборах" и, хотя публично не признают это, но делают выводы и принимают меры, рассказал в интервью "Кавказскому узлу" член Совета движения в защиту прав избирателей "Голос" Роман Удот.

Из этих 99 сообщений лишь шесть касаются нарушений в Сочи, четыре из них отнесены к категории "Принуждение избирателей, нарушение тайны голосования".

Так, о двух случаях раздачи "флаеров" около участков сообщили на "Карту нарушений" член избирательной комиссии УИК № 4419 и избиратель с участка № 4354. Еще один избиратель пожаловался на то, что "на работе просят сделать фотоотчет и взять талон о голосовании".

Согласно четвертому сообщению, на входе в участок № 4509 стояли "полицейский и три женщины", которые "переписывали фамилии входящих и отказывались пускать тех, кто не называется".

Два других сообщения из Сочи, поступивших на "Карту нарушений", касаются нарушений в оформлении участка.