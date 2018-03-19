Наблюдатели зафиксировали вбросы на Кубани

19 марта 2018, 20:01

При подсчете голосов на выборах президента России в Краснодарском крае имели место многочисленные нарушения, процесс голосования сопровождался вбросами бюллетеней, говорится в сообщениях на "Карте нарушений" движения "Голос". Избирком края объявил, что за Путина на Кубани проголосовали более 81% избирателей.

Как писал "Кавказский узел", 18 марта состоялось голосование на выборах президента России. Наблюдатели на Кубани зафиксировали массовое голосование на дому на отдельных участках и факты принуждения к голосованию в Краснодаре.

В выборах участвовали восемь кандидатов, но фактически они были безальтернативными, говорится в материале "Кавказского узла" "Президентские выборы-2018". Новости о президентских выборах в России "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "4-е выборы Путина".

Согласно предварительным итогам голосования, действующий президент России Владимир Путин набрал на Кубани 81,35% голосов избирателей, за него проголосовали 2 564 012 человека. На втором месте оказался Павел Грудинин с результатом 10,04% голосов, на третьем - Владимир Жириновский (4,57% голосов).

Остальные кандидаты набрали менее 1% голосов, следует из информации, опубликованной на сайте краевого избиркома.

Больше сотни сообщений поступило на "Карту нарушений" из Краснодарского края

По состоянию на 18.30 мск 19 марта, с начала дня голосования на сайт "Карта нарушений на выборах", который ведет движение в защиту прав избирателей "Голос", поступило 122 сообщения о нарушениях с Кубани.

Значительная часть этих сообщений - 32 жалобы - касаются нарушений правил подведения итогов выборов и искажения результатов голосования. Также есть 16 сообщений о нарушении правил голосования на дому и по открепительным удостоверениям, с указаниями на незаконное голосование; 20 сообщений касаются нарушения прав наблюдателей, членов комиссии, представителей СМИ.

С принуждением избирателей к голосованию и нарушением тайны голосования связаны девять жалоб. Часть жалоб на "Карте нарушений" связана с невключением в списки избирателей (непредоставление права голоса) и незаконной агитацией.

Вброс бюллетеней был зафиксирован на видео в селе Отрадо-Ольгинское Гулькевичского района Кубани. Согласно сообщению, опубликованному на "Карте нарушений", и видеозаписи с камеры видеонаблюдения, вброс был осуществлен в 19.57, то есть за три минуты до окончания голосования и закрытия избирательных участков.

"Избиратель осуществил вброс двух стопок бюллетеней в стационарную урну", - говорится в сообщении. На видеозаписи видно, как мужчина подходит к урне для голосования и в течение почти 30 секунд бросает в нее бюллетени. Человек стоит спиной к камере, но на видео видно, что бюллетени падают в прозрачную урну по меньшей мере трижды.

Еще одна видеозапись вброса бюллетеней, сделанная на избирательном участке №5421 в Туапсе после полудня 18 марта, была опубликована сегодня. На этой записи видно, как женщина выходит из кабинки для голосования и помещает в избирательную урну больше одного бюллетеня.

После закрытия избирательных участков на "Карту нарушений" стали поступать сообщения о нарушениях при подсчете голосов. Согласно одному из сообщений, на участке №2007 в Краснодаре после окончания голосования началась подделка протоколов и иных документов.

"Это происходило в период с 22 до 23 часов. Я наблюдал за этим (за своим участком) через камеру онлайн. Одна девушка разными ручками подделывала подписи и почерка, а остальные подносили ей документы и ставили печати. Неудачные экземпляры они уничтожали. В этом участвовали четыре женщины и началось это сразу после того как наблюдатели покинули участок и закрылись двери", - написал автор сообщения.

По словам избирателя, подделка документов происходила в присутствии сотрудника правоохранительных органов, который увидел их действия, но "улыбнулся, покачал головой и отошел".

Член избирательной комиссии сообщил, что на участке №5926 в поселке Мысхако подсчитывать голоса помогал наблюдатель от кандидата Путина, при этом списки избирателей не были посчитаны, а данные в увеличенный протокол вносились карандашом. Автор сообщения также указал, что сотрудник правоохранительных органов угрозами требовал от него прекратить видеосьемку.

"На УИКе №6046 комиссия отказывается выдавать наблюдателю копию итогового протокола. Тянут время, и не дают никаких объяснений. Члены комиссии просто сидят на одном месте и ждут указаний из ТИКа", - написал в 4.18 мск 19 марта член избирательной комиссии. Сотрудники ЦИК России следят за публикациями на сайте "Карта нарушений на выборах" и, хотя публично не признают это, но делают выводы и принимают меры, рассказал в интервью "Кавказскому узлу" член Совета движения в защиту прав избирателей "Голос" Роман Удот. "Была нарушена процедура подсчета голосов. Бюллетени неиспользованные погашались одновременно с подсчетом книг списков избирателей. После сортировки и подсчета по пачкам кандидатов, отказали в праве убедится в правильности подсчета. Данные не вносились в увеличенную форму протокола", - сообщил член УИК №2105. На участке №2024 сотрудник одной из силовых структур угрожал члену комиссии с правом совещательного голоса физической расправой, говорится в одном из сообщений. "На УИКе №6007 члена комиссии с правом совещательного голоса, имеющего заверенное уведомление и удостоверение, удалили с участка на основании того, что зарегистрирован другой член комиссии с таким же статусом от того же кандидата", - сообщил наблюдатель из Краснодара. Результат Путина в Краснодарском крае выше, чем по России

Результат Путина на Кубани оказался выше, чем в среднем по России - средний результат Путина по стране составил 76,69%, указано на сайте ЦИК России.

Итоговая явка избирателей на Кубани составила 78%, это самый высокий показатель в ЮФО, отметил сегодня глава региона Вениамин Кондратьев. Самая высокая явка - более 90% избирателей - была зафиксирована в Кавказском, Каневском, Кореновском, Тихорецком, Павловском районах, более 80% избирателей проголосовали Тихорецком, Брюховецком, Приморско-Ахтарском, Успенском районах, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте администрации Кубани.

На сайте краевого избиркома и администрации края по состоянию на 19.30 нет сообщений о нарушениях, также не поступало информации о нарушениях, способных привести к отмене голосования.

Пресс-служба избиркома Краснодарского края 18 марта опубликовала на своем сайте сообщение о том, что представители Европейского парламента высоко оценили организацию выборов в регионе. При этом официально представители Европарламента не наблюдали за ходом президентских выборов в России.

"Европейский парламент не будет наблюдать этот избирательный процесс и, следовательно, не будет комментировать его ход или результаты, которые будут объявлены впоследствии. Ни одному человеку, входящему в Европейский парламент, не было поручено наблюдать за этим избирательным процессом или комментировать его от имени Европарламента. Если какой-либо член Европейского парламента примет решение наблюдать за этими выборами по своей собственной инициативе, он ни при каких обстоятельствах не должен восприниматься как представитель Европейского парламента", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте Европарламента 7 марта.