19 марта 2018, 03:12

Наблюдатели заявили о массовом выездном голосовании на Кубани

На некоторых участках в Краснодарском крае на дому проголосовали до 400 человек, сообщила руководитель местного штаба кандидата от КПРФ Павла Грудинина Ирина Филатова. По данным движения по защите прав избирателей "Голос", отмечены факты принуждения к голосованию в Краснодаре.

Как писал "Кавказский узел", 18 марта состоялось голосование на выборах президента России. Граждане страны выбирали главу государства сроком на шесть лет. Сочинские бюджетники заявили сегодня, что их принудили к массовому голосованию.

В выборах участвовали семь кандидатов от разных партий и самовыдвиженец, говорится в материале "Кавказского узла" "Президентские выборы-2018". Новости о президентских выборах в России "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "4-е выборы Путина".

Наблюдатели от КПРФ сообщили о массовом голосовании на дому в Краснодарском крае, на некоторых участках цифра достигла 400 человек, сообщила корреспонденту руководитель федерального штаба кандидата в президенты от партии Павла Грудинина Ирина Филатова.

"Просто нереально с урной обойти столько человек даже за день. 100-120 избирателей обойти возможно, но не больше", - заявила Филатова.

Наблюдатели зафиксировали наиболее высокий процент голосования на дому в участковых избирательных комиссиях №№ 46-06, 46-09, 46-17, 46-19, 46-22, 46-27, 46-35, 46-36, 46-37, 46-41, 46-43, 46-47, 46-48, 46-51, 46-54, 46-57, 46-58, 60-64, говорится в сообщении на официальном сайте КПРФ.

"УИК №1827. Собрано большое количество заявлений для "голосования на дому" на этом участке: 320 человек. УИК №0304. Составлены списки желающих проголосовать "на дому". Их число составило 400 человек. На УИК №0312 желание проголосовать "на дому" изъявили 300 человек. На УИК №0339 – около 300 человек. При этом нашему наблюдателю отказали в праве выехать для наблюдения за голосованием "на дому", - говорится в сообщении на сайте.

По данным КПРФ, что в Новороссийске на УИК №58-20 попытались организовать массовое голосование военнослужащих, которые приписаны к другим участкам. По этому факту в ТИК направлена жалоба.

"Работников ТИК Анапская Краснодарского края застали за распределением и выдачей бланков... "липовых" наблюдателей и членов УИК с правом совещательного голоса от П.Н.Грудинина. УИК №4910 (г. Темрюк, Краснодарский край) камерами видеонаблюдения зафиксирован вброс избирательных бюллетеней", - говорится в сообщении на сайте партии.

На участке №2323 Краснодара - массовый подвоз избирателей, а на участке №0226 в станице Анапской полиция удалила члена комиссии с правом совещательного голоса от Грудинина Владислава Мухина.

"Только после вмешательства крайизбиркома активиста допустили на участок", - сообщает КПРФ.

Члена участковой избирательной комиссии №2637 с правом совещательного голоса в Крымском районе Дмитрия Лихтина забрали в полиции по анонимному звонку. Неизвестный сообщил, что активист распространяет наркотики. В отделе полиции его держали полтора часа и после допроса отпустили, говорится в сообщении на сайте КПРФ.

"Все это время на участке не велось независимое наблюдение. Я так и не понял, был звонок или нет", - сообщил Дмитрий Лихтин корреспонденту "Кавказского узла".

На "Карте нарушений" отмечены факты принудительного голосования и сорванных пломб

По данным движения за защиту прав избирателей "Голос", Краснодарский край находится на четвертом месте в России по количеству сообщений о нарушениях. По данным на 21.00 18 марта на "Карту нарушений" поступило 74 сообщения.

В Краснодаре на УИК №2241 сорваны пломбы на переносных урнах, что является нарушением правил проведения голосования, а на УИК №921 в селе Кабардинка видеонаблюдение зафиксировало вброс бюллетеней, сообщается на официальной странице "Голоса" в Telegram.

"Видно, как в 8.18 утра вышедший из кабинки для голосования избиратель опускает несколько бюллетеней в ящик для голосования. На официальном портале видеонаблюдения можно заметить, что на данный момент эта урна заклеена, и голосование в нее не производится", - говорится в сообщении.

В "Голосе" отмечают, что эти действия попадают под статью 142.1 УК РФ (фальсификация итогов голосования) и наказывается лишением свободы на срок до четырех лет.

Кроме того, на "Карту нарушений" поступали сообщения о принудительном голосовании. В частности, сообщается о том, что в УИК №901 в Геленджике камеры видеонаблюдения были завешаны воздушными шарами и закрывали обзор на урны для голосования, а во время подсчета голосов на избирательных участках №2058 и №2323 в Краснодаре данные не вносятся в увеличенную форму протокола, а сами бюллетени считают не перекладыванием, а "по уголкам".

"Члены УИК №2039 попросту ушли с документами и списком избирателей в другое помещение и закрылись, полицейский тем временем пытается выгнать члена комиссии с правом совещательного голоса", - говорится в сообщении на "Карте нарушений".

На одном из участков в Краснодаре избиратель Ирина Жилина во время голосования увидела, что на участок пришел мужчина с несколькими паспортами, получил несколько бюллетеней, поставил в них отметки и опустил в урну.

"Это целая схема. Я видела, как председатель комиссии подошла к наблюдателям и отвлекла их внимание, а мужчина бросил в урну несколько бюллетеней. Я не хочу называть номер участка в целях своей безопасности, но жалобу в ТИК написала", - сообщила Жилина корреспонденту "Кавказского узла".

Избирком Кубани: жалобы не нашли подтверждения

Серьезных нарушений во время голосования не выявлено, а жалобы, поступившие в избирком, были проверены и не нашли подтверждения, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" председатель избирательной комиссии Краснодарского края Алексей Черненко.

"Явка большая. Сейчас, по результатам обработки 3,69% бюллетеней (по данным на 22.10 мск), понятно, что в выборах приняли участие 83,41% избирателей. В 2012 году на предыдущих выборах явка составила 65%", - заявил Черненко.

По его словам, по данным обработки 3,69% бюллетеней за Путина проголосовали 80,97% избирателей, 9,68% за Грудинина, Жириновский набрал 5,27% голосов. Черненко отметил, что окончательные итоги голосования будут объявлены после поступления в крайизбирком протоколов со всех участков. По словам Черненко, на Кубани за выборами следили представители ОБСЕ, Совета по правам человека при президенте России, Общественной палаты России.

Примечание:

"14 тысяч избирателей проголосовали на выборах в Южной Осетии", "Свыше пяти тысяч граждан России проголосовали в Армении", "Наблюдатели выявили нарушения на выборах в Астраханской области".

Автор: Анна Грицевич; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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