Азербайджан заявил о 97 обстрелах с армянской стороны за сутки

20 марта 2018, 08:50

Вооруженные силы Армении 97 раз нарушили режим прекращения огня за минувшие сутки, заявило сегодня Министерство обороны Азербайджана.

Согласно его информации, обстрелы велись со стороны армянских населенных пунктов Иджеван, Воскеван, Ноемберян и карабахских сел Гейарх, Ярымджа, Немирли, Шыхлар, Баш Карвенд, Ширванлы, Сарыджалы, Новрузлу, Юсифджанлы, Мерзили, Куропаткино, Ашагы Вейселли, Гобу Дилагарда, Карвенд, Гараханбейли, Горган, Горадиз, Нюзгяр.

В число обстрелянных попали азербайджанские позиции в селах селах Кемерли, Гаймаглы, Гушчу Айрым, Гызылгаджылы Газахского района, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте оборонного ведомства Азербайджана.

Комментариев от представителей Минобороны Армении и Минобороны Нагорного Карабаха, по состоянию на 08.50 мск 20 марта, относительно этого заявления не поступало.

Как информировал "Кавказский узел", 19 марта Азербайджан заявил о 102 обстрелах с армянской стороны за сутки, днем ранее - 117 обстрелах. Нагорный Карабах также регулярно обвиняет Азербайджан в нарушении перемирия, и 17 марта заявил о 250 обстрелах с азербайджанской стороны за неделю с 11 по 17 марта.

В апреле 2016 года произошло обострение карабахского конфликта, закончившееся перемирием. Однако обстрелы в зоне конфликта с тех пор не прекращались ни на сутки, следует из подготовленной "Кавказским узлом" инфографики "Карабах после перемирия - 365 дней войны".

"Кавказский узел" следит за ситуацией в зоне карабахского конфликта, новости оттуда размещая на тематической странице "Карабах: худой мир или война".