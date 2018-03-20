20 марта 2018, 08:50
Азербайджан заявил о 97 обстрелах с армянской стороны за сутки
Вооруженные силы Армении 97 раз нарушили режим прекращения огня за минувшие сутки, заявило сегодня Министерство обороны Азербайджана.
Согласно его информации, обстрелы велись со стороны армянских населенных пунктов Иджеван, Воскеван, Ноемберян и карабахских сел Гейарх, Ярымджа, Немирли, Шыхлар, Баш Карвенд, Ширванлы, Сарыджалы, Новрузлу, Юсифджанлы, Мерзили, Куропаткино, Ашагы Вейселли, Гобу Дилагарда, Карвенд, Гараханбейли, Горган, Горадиз, Нюзгяр.
В число обстрелянных попали азербайджанские позиции в селах селах Кемерли, Гаймаглы, Гушчу Айрым, Гызылгаджылы Газахского района, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте оборонного ведомства Азербайджана.
Комментариев от представителей Минобороны Армении и Минобороны Нагорного Карабаха, по состоянию на 08.50 мск 20 марта, относительно этого заявления не поступало.
Как информировал "Кавказский узел", 19 марта Азербайджан заявил о 102 обстрелах с армянской стороны за сутки, днем ранее - 117 обстрелах. Нагорный Карабах также регулярно обвиняет Азербайджан в нарушении перемирия, и 17 марта заявил о 250 обстрелах с азербайджанской стороны за неделю с 11 по 17 марта.
В апреле 2016 года произошло обострение карабахского конфликта, закончившееся перемирием. Однако обстрелы в зоне конфликта с тех пор не прекращались ни на сутки, следует из подготовленной "Кавказским узлом" инфографики "Карабах после перемирия - 365 дней войны".
"Кавказский узел" следит за ситуацией в зоне карабахского конфликта, новости оттуда размещая на тематической странице "Карабах: худой мир или война".