Азербайджан насчитал 117 обстрелов с армянской стороны за сутки

18 марта 2018, 09:09

Военнослужащие Армении в течение минувших суток 117 раз нарушили режим прекращения огня, применив крупнокалиберные пулеметы, сообщило министерство обороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", 17 марта Азербайджан заявил о 115 обстрелах с территории Армении и Нагорного Карабаха, а Нагорный Карабах обвинил азербайджанскую сторону в 250 случаях нарушения перемирия за неделю.

За сутки с утра 17 марта азербайджанские позиции подверглись обстрелам в общей сложности 117 раз, армянская сторона использовала крупнокалиберные пулеметы, сообщило сегодня на своем сайте Минобороны Азербайджана.

По данным ведомства, обстрелы велись как с позиций, расположенных в Армении, так и с территории Нагорного Карабаха, которую Азербайджан считает оккупированной.

Министерства обороны Армении и Нагорного Карабаха, по состоянию на 09.09 мск 18 марта, не прокомментировали это заявление.

В апреле 2016 года произошло обострение карабахского конфликта, закончившееся перемирием. Однако обстрелы в зоне конфликта с тех пор не прекращались ни на сутки, следует из подготовленной "Кавказским узлом" инфографики "Карабах после перемирия - 365 дней войны".

"Кавказский узел" следит за новостями из зоны конфликта на тематической странице "Карабах: худой мир или война".