Нагорный Карабах обвинил Азербайджан в 250 обстрелах за неделю

17 марта 2018, 18:16

Вооруженные силы Азербайджана с 11 по 17 марта произвели более 2300 выстрелов по позициям Армии обороны, сообщило министерство обороны Нагорного Карабаха.

Как информировал "Кавказский узел", за период с 4 по 10 марта Нагорный Карабах насчитал 220 обстрелов своих позиций.

12 марта в Азербайджане начались военные учения с привлечением 25 тысяч человек, бронетехники, авиации и ракетно-артиллерийских установок. Военные эксперты Азербайджана заявили, что на учениях используется новое вооружение. Нагорный Карабах заявил, что также начал 12 марта танковые учения.

За минувшую неделю азербайджанская сторона нарушиларежим прекращения огня на линии соприкосновения войск в общей сложности около 250 раз, заявило сегодня Минобороны Нагорного Карабаха.

Помимо стрелкового оружия на восточном и северном направлении против Армии обороны были трижды применены ручные противотанковые гранатометы, утверждает ведомство на своем сайте.

Военное ведомство Азербайджана по состоянию на 14.45 мск 17 марта не прокомментировало данное заявление а своем сайте. При этом Азербайджан в течение недели ежедневно заявлял об обстрелах своих позиций с армянской стороны. Только за минувшие сутки перемирие было нарушено 115 раз, сообщило сегодня ведомство.

Отметим, что 15 марта Нагорный Карабах обвинил азербайджанскую сторону в том, что она не допустила наблюдателей ОБСЕ на передовую.

В апреле 2016 года после обострения карабахского конфликта стороны объявили о перемирии, однако обстрелы там не прекращаются ни на сутки, следует из подготовленной "Кавказским узлом" инфографики "Карабах после перемирия - 365 дней войны".

"Кавказский узел" отслеживает новости о ситуации в зоне карабахского конфликта на тематической странице "Карабах: худой мир или война".