Стрельбы в армии Азербайджана. Фото https://mod.gov.az/ru/foto-arhiv-045/?gid=21985

19 марта 2018, 08:48

Азербайджан обвинил Армению в 102 обстрелах за сутки

Вооруженные силы Армении 18 марта и в ночь на 19 марта 102 раза нарушили режим перемирия, заявили сегодня в Минобороны Азербайджана.

По его данным, азербайджанские позиции в селах Кемерли, Гушчу Айрым, Мезем, Бала Джафарли Газахского района были обстреляны со стороны армянских населенных пунктов Иджеван, Воскеван и Ноемберян.

Также обстрелы зафиксированы со стороны карабахских населенных пунктов Тагыбейли, Шыхлар, Баш Карвенд, Новрузлу, Юсифджанлы, Мерзили, Ашагы Вейселли, Гобу Дилагарда, Карвенд, Гараханбейли, Горган, Кюрдляр, Нюзгяр, говорится в сообщении на сайте Министерства обороны Азербайджана.

Представители оборонные ведомства Армении и Нагорного Карабаха, по состоянию на 08.48 мск 19 марта, не прокомментировали это заявление.

Как сообщал "Кавказский узел", 18 марта Азербайджан обвини Армению в 117 обстрелах за сутки, днем ранее – в 115 обстрелах. 17 марта Нагорный Карабах заявил о 250 обстрелах своих позиций со стороны Азербайджана за неделю, с 11 по 17 марта.

В апреле 2016 года произошло обострение карабахского конфликта, закончившееся перемирием. Однако обстрелы в зоне конфликта с тех пор не прекращались ни на сутки, следует из подготовленной "Кавказским узлом" инфографики "Карабах после перемирия - 365 дней войны".

"Кавказский узел" следит за ситуацией в зоне карабахского конфликта и публикует поступающие оттуда новости на тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"Сквер с памятником без вести пропавшим открыт в карабахском Мартакерте", "Азербайджан усмотрел в визите Саакяна в США угрозу переговорам по Нагорному Карабаху", "Нагорный Карабах начал танковые стрельбы на фоне учений Азербайджана".

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