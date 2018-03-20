Российские журналисты предупредили о возможности обострения в Карабахе

20 марта 2018, 06:57

Прошедшие в Азербайджане учения стали самыми масштабными с лета прошлого года, в ходе них отработаны операции наступательного и оборонительного характера, сообщили опрошенные "Кавказским узлом" бакинские военные эксперты. Российские военные журналисты и эксперты назвали учения подготовкой к наступлению на позиции армий Армении и Нагорного Карабаха.

Как сообщал "Кавказский узел", 12 марта в Азербайджане начались военные учения с привлечением 25 тысяч человек, бронетехники, авиации и ракетно-артиллерийских установок. Военные эксперты Азербайджана отметили, что на учениях используется новое вооружение. В свою очередь, армянские военные обозреватели заявили, что Азербайджан не продемонстрировал в ходе военных учений каких-либо новых видов вооружения, которое могло бы вызвать опасения армянской стороны. На фоне учений армии Азербайджана в Нагорном Карабахе также прошли танковые стрельбы.

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов, подводя итоги учений 12-17 марта, подчеркнул, что «в ходе практического выполнения тактических действий, соединения и воинские части продемонстрировали высокий уровень подготовки».

«Это свидетельствует о том, что на этих учениях азербайджанская армия достигла высоких показателей в оперативной и боевой подготовке», - говорится в сообщении, опубликованном 19 марта на сайте Министерства обороны Азербайджана.

Впервые к учениям привлекли экипажи вертолетов

«Это были самые масштабные учения с лета прошлого года. В них были отработаны меры взаимодействия между различными видами войск, их координация, отработаны операции наступательного и оборонительного характера, в том числе прорыва линии обороны противника и защиты собственных позиций, в условиях, максимально приближенных к боевым», - сказал корреспонденту «Кавказского узла» глава НПО «Военные журналисты» Узеир Джафаров.

До 23 тысяч военнослужащих армии Азербайджана приняли участие в оперативно-тактических учениях в июне 2017, на которых также применялись, помимо танков и бронетехники, ракетно-артиллерийских установок, РСЗО и минометов, беспилотные летательные аппараты и средства радиоэлектронной разведки.

По его словам, маневры состоялись в частях одного из воинских соединений, находящихся в прифронтовой зоне. К учениям были привлечены силы и других соединений, дислоцирующихся близ линии соприкосновения войск.

Важным моментом Джафаров назвал привлечение к учениям сил авиации.

«Впервые мы стали свидетелями привлечением к учениям экипажей, управляющих вертолетами Ми-35», - отметил Джафаров.

При этом глава НПО обратил внимание на то, что к учениям было приурочено открытие новой вертолетной воинской части в прифронтовой зоне.

Кроме того, по данным Джафарова, в ходе учений было использовано оружие нового поколения, средства высокоточного наведения, БПЛА, в том числе ударные беспилотники.

Ссылаясь на свои источники в армии, Джафаров отметил, что в ходе учений личный состав выполнил поставленные командованием задачи.

В ходе учений были отработаны действия как наступательного, так и оборонительного характера

Консультант Министерства обороны Азербайджана, полковник в отставке Хатаи Бахышов также отметил, что в ходе учений были отработаны действия наступательного и оборонительного характера.

По его словам, на учениях были использованы все виды современных вооружений, находящихся в распоряжении азербайджанской армии. Одним из примечательных моментов учений эксперт назвал выполнение задач по выводу войск в районы боевого предназначения в ночное время суток.

В частности, по его словам, войска ночью, в условиях ограниченной видимости выполнили марш-бросок по заданным маршрутам.

Кроме того, как отметил Бахышов, танковые подразделения отработали оборонительные и контрнаступательные операции. Были задействованы и приобретенные у России БТР-82А.

19 января крупная партия российской военной техники прибыла в Азербайджан. Речь идет о бронетранспортерах БТР-82А, которые высоко оценили опрошенные "Кавказским узлом" азербайджанские эксперты.

На учениях отдельно были отработаны боевые действия в сложных условиях горного рельефа, по словам Бахышова, а особо масштабными стали боевые стрельбы ракетных и артиллерийских войск.

По его словам, всего в ходе маневров боевые стрельбы провели около 1000 ракетно-артиллерийских установок разного калибра, а также реактивных систем залпового огня и минометов частей и соединений ракетных и артиллерийских войск.

В целом, как отметил Бахышов, в ходе учений «войска выполнили задачи по отражению наступления противника, нанесению ему огневого поражения, а также нанесению контрударов, восстановлению линии обороны по выгодным рубежам с дальнейшим проведением широкомасштабной контрнаступательной операции».

«На учениях были задействованы практически все виды войск - мотострелковые и танковые подразделения, ракетные и артиллерийские установки, зенитно-ракетные комплексы, боевые самолеты и вертолеты», - заявил эксперт.

Бахышов считает, что нынешние учения будут способствовать повышению боеспособности азербайджанской армии, поскольку позволили на практике отработать взаимодействие между различными видами войск, использование вооружений и техники в условиях, приближенных к боевым.

Важным моментом он также назвал использование на учениях продукции оборонной промышленности Азербайджана.

Напомним, что в декабре 2017 года министр оборонной промышленности Азербайджана Явер Джамалов сообщил в статье "Оборонная промышленность Азербайджана на самом современном и совершенном этапе развития" в газете "Азербайджан" о том, что начались предварительные испытания беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) с кумулятивными головками.

Учения связаны с желанием Азербайджана вернуть захваченные территории

Учения азербайджанской армии очевидно связаны с учениями, начавшимися 19 марта в ЮФО, уверен эксперт российской Ассоциации независимых военных политологов, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев.

19 марта учения российских военных начались в Южной Осетии. Кроме того, по данным СМИ, учения проходят в Астраханской, Волгоградской областях, Дагестане, Крыму.

«Совсем не исключаю антитеррористическую направленность учений… Однако фактор (нападения Азербайджана на Армению - прим. "Кавказского узла") учитывается Россией», - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Перенджиев.

Он также связал проведение учений с желанием Азербайджана вернуть свои территории, которые сейчас находятся под контролем армянских военных.

"Военное, да и политическое руководство Азербайджанской республики нацелено, прежде всего, на возвращение семи районов, удерживаемых армянской стороной. Это та территория, где реально проходит линия огня", - заявил Перенджиев.

Проводя учения, в ходе которых отрабатывается наступательная тактика, Азербайджан забывает об оборонительных учениях, заметил военный политолог.

Захват семи районов Перенджиев назвал следствием порочной тактики, применяемой Баку. По его словам, атаковав Народный Карабах и продолжая наступление, азербайджанские военные не закрепились на захваченных территориях, и в были отброшены армянскими военными на территорию Азербайджана.

"Так семь захваченных районов и появились. Когда речь идет о наступательных действиях, нельзя забывать и об эффективной организации обороны, чтобы не потерять еще больше земель", - сказал военный политолог.

Перенджиев также напомнил, что в январе в Азербайджан поступила закупленная у России военная техника.

Согласно сообщению Минобороны Азербайджана, размещенному на сайте ведомства, техника имеет "большие огневые возможности и высокую проходимость в горных условиях"; она уже была "успешно применена в ходе боевых операций в апреле 2016 года", уничтожив "большое количество живой силы, техники и других средств противника" и при этом "показав высокую эффективность". Какая именно техника была поставлена, не сообщается, но по данным Перенджиева, среди поставленных боевых машин - ракетные системы залпового огня (РСЗО).

Напомним, что в апреле 2016 года произошло обострение карабахского конфликта. После этого стороны объявили о перемирии, но обстрелы с тех пор не прекращались ни на сутки, следует из подготовленной "Кавказским узлом" инфографики "Карабах после перемирия - 365 дней войны".

Перенджиев также обратил внимание на то, что учения прошли "в сложных условиях радиоэлектронной обстановки".

"В условиях современности значение радиоэлектронных машин крайне высоко, если не самое высокое. С помощью современных радиоэлектронных устройств можно на расстоянии вывести из строя пункты управления и связи, системы наведения огня самолетов, танков, имеющих цифровые элементы", - указал Перенджиев.

Нельзя исключить военного конфликта в Карабахе

Не исключил связь учений в Южном округе РФ, Армении и Южной Осетии с учениями в Азербайджане и обозреватель "Новой Газеты" Павел Фельгенгауэр.

Эксперт также отметил, что учения плановые, но «нельзя исключать военного конфликта в Карабахе, который, не исключено, перерастет в войну».

«Никто не обращает внимания на конфликт. Им всем не до того. Военные учения Азербайджана — это непосредственная подготовка к военным действиям. Готовится и другая сторона», - сказал Фельгенгауэр.

Павел Фельгенгауэр не исключил возможность начала военной операции Азербайджана против Армении. По его словам, существует вероятность того, что Баку готовится к масштабному развертыванию сил для нанесения первого удара по позициям армянских военных.

"Ситуация там плохая, напряженная... На подготовку указывает и то, что учения пройдут в условиях радиоэлектронной обстановки. Есть возможность противостоять отключению радаров, связи", - сказал Фельгенгауэр.

По его мнению, мировая общественность предпочитает не замечать конфликта, который может вырасти в крупную войну, поскольку "военных очагов итак много", к примеру, война на Ближнем Востоке, в Европе.

"Есть тенденция забывать о конфликте в Карабахе, поскольку великие державы в нем напрямую не участвуют и вероятность прямого столкновения держав низкая", - сказал Фельгенгауэр.

По словам журналиста, Азербайджан регулярно получает военную технику не только от России, но и Израиля и Турции.

"Например, высокоточные израильские системы залпового огня, ударные беспилотники, вооруженные противотанковыми ракетами Spike. Это современная эффективная противотанковая система третьего поколения, аналогичная американскому Javelin. Такого оружие нет не то, что Армении, у России нет. Азербайджан, стоит заметить, тратит большие деньги на перевооружение", - рассказал Фельгенгауэр.

Что касается России, то, по мнению журналиста, «нам конфликт не нужен».

Учения являются подготовкой к вводу войск в Нагорный Карабах

Президент Академии геополитических проблем, доктор военных наук Константин Сивков считает, что учения армии Азербайджана являются подготовительным шагом к вводу войск на территорию Нагорного Карабаха.

"Численность личного состава в 25 тысяч человек сильно напоминает группировку вторжения в Нагорный Карабах... Масштаб учений не сопоставим с азербайджанской армией", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Сивков.

Если Ереван вовремя примет адекватные меры по наращиванию своих вооруженных сил, то Баку будет вынужден отказаться от нападения, считает военный эксперт.

По словам эксперта, Азербайджан постоянно закупает российские танки, артиллерию и зенитки, но оружие поставляется и в Армению.

"Поставляется достаточно качественное вооружение. К примеру, танк Т-90, показавший себя даже лучше, чем американский Abrams", - закончил Сивков.

"Кавказский узел" размещает материалы о ситуации в зоне карабахского конфликта на странице "Карабах: худой мир или война".