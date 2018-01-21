Специалисты высоко оценили поставленную в Азербайджан российскую бронетехнику

21 января 2018, 03:21

Поставленная Россией партия бронетехники усилит боевые возможности вооруженных сил Азербайджана в зоне карабахского конфликта, считают опрошенные корреспондентом «Кавказского узла» бакинские эксперты.

Как писал «Кавказский узел», крупная партия российской техники прибыла в Азербайджан по Каспийскому морю 19 января. Она будет доставлена на линию фронта в кратчайшие сроки, сообщило Минобороны Азербайджана. "Данный вид военной техники был успешно применен в ходе боевых операций в апреле 2016 года. Уничтожение большого количества живой силы, техники и других средств противника показали его высокую эффективность", - говорится в сообщении на сайте Минобороны Азербайджана.

Судя, по кадрам, опубликованным на сайте Министерства обороны, речь идет о поставке очередной партии бронетранспортеров БТР-82А, сказал сотрудник НПО, которое занимается изучением проблем военнослужащих и состоянием дел в армии Азербайджана.

По его словам, БТР этого типа уже ранее поставлялись в Азербайджан и использовались в зоне карабахского конфликта.

«Конечно, эти российские бронетранспортеры последнего поколения усиливают боевые возможности национальной армии Азербайджана. Они были использованы в ходе апрельской войны 2016 года и показали свою эффективность. Новая партия, как говорится в сообщении Минобороны, также будет направлена на линию соприкосновения армянских и азербайджанских войск», - сказал сотрудник НПО.

Ситуация в зоне карабахского конфликта резко обострилась в ночь на 2 апреля 2016 года. 5 апреля стороны конфликта объявили о перемирии. Однако более года после этого обстрелы не прекращались ни на сутки, следует из подготовленной "Кавказским узлом" инфографики "Карабах после перемирия - 365 дней войны".

Однако, по мнению эксперта, не везде в зоне конфликта эти БТР могут быть использованы.

«На равнинной местности они уязвимы и могут стать легкой мишенью противника, контролирующего высоты», - заметил эксперт.

Эксперт затруднился назвать число поставленных единиц БТР.

«Точной информации у меня нет. Но судя по тому, как поставки осуществлялись несколькими партиями, еще с 2014-2015 годов счет идет на многие десятки», - отметил эксперт.

О поставках в Азербайджан именно БТР-82А пишет военный блог bmpd, который является неофициальным и неформальным блогом, выходящим под эгидой Центра анализа стратегий и технологий ( Центр АСТ ) - российской научно-исследовательской организации, занимающейся изучением вопросов оборонной промышленности и военно-технического сотрудничества, и основанной в 1997 году.

«Речь идет о продолжении поставок Азербайджану боевой техники, вооружения и боеприпасов в рамках крупного пакета контрактов, заключенного АО "Рособоронэкспорт" в 2010-2011 годах. По имеющейся информации, всего в рамках данного пакета Азербайджану должно быть поставлено 230 бронетранспортеров БТР-82А производства АО "Арзамасский машиностроительный завод" ООО "Военно-промышленная компания". Их поставки были начаты в 2013 году и к настоящему времени большая часть уже поставлена. В начале 2016 года из-за проблем с оплатой с азербайджанской стороны поставки по пакету контрактов были приостановлены российской стороной, и возобновлены только в 2017 году после урегулирования соответствующих вопросов. В частности, предыдущая партия БТР-82А была доставлена в Азербайджан в апреле 2017 года», - отмечается в комментарии в блоге.

БТР-82А - бронетранспортер российского производства, глубокая модернизация БТР-80. Вооружены 30-миллиметровой пушкой 2А72 и 7,62-миллиметровым пулеметом ПКТМ. Вооружение снабжено прицелом наводчика с каналом управления дистанционным подрывом снаряда. БТР имеет противоосколочную защиту в виде специальных накладов, повышена противоминная стойкость, сообщается на сайте Министерства обороны Российской Федерации.

Поставленные БТР подходят для ведения боевых действий в зоне карабахского конфликта

Военный эксперт, бывший сотрудник информационно-аналитического управления Минобороны Азербайджана Азад Исазаде также высоко оценил боевые характеристики поставленной техники.

«Из фото и видео, распространенного Министерством обороны, видно, что поставленные машины – самые современные БТР, производимые ВПК России», - сказал Исазаде корреспонденту «Кавказского узла».

По его словам, поставленные из России БТР последнего поколения подходят для ведения боевых действий в зоне карабахского конфликта.

«Это боевая техника может успешно применяться в зоне Карабахского конфликта. Она рассчитана, в том числе, на деятельности в горных труднодоступных районах. Она надежно защищает пехоту, позволяет ее транспортировать, а также оказывать пехоте огневую поддержку. Так что эти БТР могут эффективно использоваться в решении боевых задач оборонительного характера, так и при проведении контрнаступательных операций», - отметил Исазаде.

Эксперт подчеркнул, что новые БТР в первую очередь поступят в распоряжение войсковых частей, расположенных в зоне карабахского конфликта.

Бронетранспортеры уже были апробированы в зоне карабахского конфликта

Одно из главных достоинств поставленных бронетранспортеров - надежная защита личного состава, сказал консультант Министерства обороны Азербайджана, полковник в отставке Хатаи Бахышов.

«Это БТР самого последнего поколения боевых машин данного класса, производимые в России, и одни из лучших в мире. Они уже были апробированы в зоне карабахского конфликта в ходе апрельской войны 2016 года и зарекомендовали себя, как высококачественные боевые машины. Они обладают высокой проходимостью, усиливают боевые и маневренные возможности азербайджанской армии. Самое их главное достоинство - в надежной защите личного состава. Главная цель – это минимизация человеческих потерь. Конструкция и мощная броня этих БТР повышает защиту личного состава», - сказал консультант Минобороны корреспонденту "Кавказского узла".

Новости о ситуации в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война".