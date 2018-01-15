На линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. Фото: Sputnik/Asatur Yesayants https://ru.armeniasputnik.am/karabah/20170131/6240887/karabah-soobshchaet-o-primenenii-azerbaydzhanom-snaiperskikh-vintovok.html

15 января 2018, 09:25

Азербайджан зафиксировал 122 обстрела с армянской стороны

Вооруженные силы Армении 122 раза за минувшие сутки нарушили режим прекращения огня, заявили сегодня в Минобороны Азербайджана.

По его данным, обстрелы, в частности, велись со стороны карабахских сел Гейарх, Чилябюрт, Баш Карвенд, Джевахирли, Гарагашлы, Кенгерли, Сарыджалы, Мерзили, Куропаткино, Ашагы Вейселли, Гобу Дилагарда, Карвенд, Гараханбейли, Горган, Кюрдляр, Нюзгяр и Мехдили.

Также стреляли со стороны армянских населенных пунктов Паравакар, Беркабер, Чинари – отсюда подверглись обстрелу азербайджанские военные в селах Кохнегышлаг Кемерли, Гаймаглы, Мезем, Агбулаг Заманлы, сообщается на сайте Минобороны Азербайджана.

Представители оборонных ведомств Армении и Нагорного Карабаха пока не прокомментировали эти заявления.

Как писал "Кавказский узел", 14 января Азербайджан заявил о 126 обстрелах за сутки с армянской стороны, днем ранее – о 128 обстрелах. Нагорный Карабах 13 января заявил о 200 обстрелах с азербайджанской стороны за неделю с 7 по 13 января.

Несмотря на перемирие, объявленное после апрельского обострения карабахского конфликта, обстрелы там в течение года не прекращались ни на сутки, следует из опубликованной "Кавказским узлом" инфографики "Карабах после перемирия - 365 дней войны".

"Кавказский узел" следит за ситуацией в зоне карабахского конфликта и поступающие оттуда новости публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"Азербайджан заявил о 128 обстрелах с армянской стороны", "CDSI указал на увеличение небоевых потерь среди военных Азербайджана", "Армянские правозащитники отметили уменьшение потерь среди военных в 2017 году".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram. Качественные фото для публикации нужно присылать именно через Telegram, с обязательной пометкой «Наилучшее качество». Видео также лучше отправлять через канал в Telegram. Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS.
Лента новостей

15 января 2018, 14:52

15 января 2018, 13:41

15 января 2018, 13:19

15 января 2018, 12:19

  • Умер пострадавший при пожаре в Дагестане ребенок

    Старший из двух детей, госпитализированных 9 января после пожара в селе Сулевкент Хасавюртовского района, скончался сегодня ночью в больнице. Второго пострадавшего врачи решили перевезти в ожоговый центр Нижнего Новгорода.

15 января 2018, 11:35

Темы дня

События дня

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Новости

Все новости

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Персоналии

Все персоналии

Документы

Все документы

Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Справочник

Все справки

Аналитика

Все статьи

Архив новостей
Блогосфера

Все посты