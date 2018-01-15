Азербайджан зафиксировал 122 обстрела с армянской стороны

15 января 2018, 09:25

Вооруженные силы Армении 122 раза за минувшие сутки нарушили режим прекращения огня, заявили сегодня в Минобороны Азербайджана.

По его данным, обстрелы, в частности, велись со стороны карабахских сел Гейарх, Чилябюрт, Баш Карвенд, Джевахирли, Гарагашлы, Кенгерли, Сарыджалы, Мерзили, Куропаткино, Ашагы Вейселли, Гобу Дилагарда, Карвенд, Гараханбейли, Горган, Кюрдляр, Нюзгяр и Мехдили.

Также стреляли со стороны армянских населенных пунктов Паравакар, Беркабер, Чинари – отсюда подверглись обстрелу азербайджанские военные в селах Кохнегышлаг Кемерли, Гаймаглы, Мезем, Агбулаг Заманлы, сообщается на сайте Минобороны Азербайджана.

Представители оборонных ведомств Армении и Нагорного Карабаха пока не прокомментировали эти заявления.

Как писал "Кавказский узел", 14 января Азербайджан заявил о 126 обстрелах за сутки с армянской стороны, днем ранее – о 128 обстрелах. Нагорный Карабах 13 января заявил о 200 обстрелах с азербайджанской стороны за неделю с 7 по 13 января.

Несмотря на перемирие, объявленное после апрельского обострения карабахского конфликта, обстрелы там в течение года не прекращались ни на сутки, следует из опубликованной "Кавказским узлом" инфографики "Карабах после перемирия - 365 дней войны".

"Кавказский узел" следит за ситуацией в зоне карабахского конфликта и поступающие оттуда новости публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война".