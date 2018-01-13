Проверка боевой подготовки азербайджанских военных. Январь 2018 года. Фото пресс-службы Минобороны Азербайджана. https://mod.gov.az/ru/news/s-lichnym-sostavom-azerbajdzhanskoj-armii-provodyatsya-testovye-ekzameny-dlya-prisvoeniya-klassnoj-kvalifikacii-21316.html

13 января 2018, 09:50

Азербайджан заявил о 128 обстрелах с армянской стороны

Военнослужащие Армении за минувшие сутки 128 раз обстреляли азербайджанские позиции на линии соприкосновения войск, сообщило министерство обороны Азербайджана.

"Кавказский узел" информировал, что 12 января Азербайджан обвинил армянскую сторону в 131 обстреле за сутки, а днем ранее - в 125 обстрелах.

128 обстрелов, которым подверглись азербайджанские позиции с 12 по 13 января, производились как с территории Армении, так и с территории Нагорного Карабаха, отмечается в сегодняшнем сообщении на сайте Минобороны Азербайджана.

Представители министерств обороны Армении и Нагорного Карабаха пока не прокомментировали это заявление. На их сайтах, по данным на 09.45 мск 13 января, такой информации не было.

Отметим, что Нагорный Карабах также регулярно обвиняет азербайджанскую сторону в нарушении режима прекращения огня, публикуя еженедельные сводки. Так, за период с 31 декабря 2017 года по 6 января 2018 года Минобороны Нагорного Карабаха насчитало 200 обстрелов.

В апреле 2016 года после обострения карабахского конфликта стороны объявили о перемирии, однако более года после этого обстрелы не прекращались ни на сутки, следует из подготовленной "Кавказским узлом" инфографики "Карабах после перемирия - 365 дней войны".

"Кавказский узел" следит за ситуацией в зоне карабахского конфликта и поступающие оттуда новости размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"Степанакерт обвинил азербайджанскую сторону в 200 обстрелах за неделю", "Нагорный Карабах сообщил о гибели солдата", "Азербайджан обвинил Армению в обстрелах 12 сел.

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

13 января 2018, 13:31

  • Родные публично осудили чеченку за видеообращение к Кадырову

    Видеообращения к главе Чечни и его матери записала Айшат Гучигова, проживающая во Франции, рассказали ее родные. Они публично заявили, что им стыдно за слова Гучиговой, а один из родственников пожелал критику Кадырова смерти. Общественные активисты, опрошенные "Кавказским узлом", считают, что родственников Гучиговой вынудили выступить с ее осуждением.

13 января 2018, 13:24

13 января 2018, 12:26

13 января 2018, 11:50

13 января 2018, 10:46

  • Силовики отказались выдать семье тело убитого в Автурах

    Родные Хамзата Баймурадова, который подозревался в убийстве начальника отделения полиции и был застрелен при задержании, опасаются кровной мести, сообщили жители села Автуры. Близкие не смогли захоронить Баймурадова, потому что тела убитых террористов семьям не выдаются, заявил "Кавказскому узлу" сотрудник чеченской полиции.

Темы дня

События дня

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Новости

Все новости

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Персоналии

Все персоналии

Документы

Все документы

Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Справочник

Все справки

Аналитика

Все статьи

Архив новостей
Блогосфера

Все посты