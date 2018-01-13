13 января 2018, 09:50

Азербайджан заявил о 128 обстрелах с армянской стороны

Военнослужащие Армении за минувшие сутки 128 раз обстреляли азербайджанские позиции на линии соприкосновения войск, сообщило министерство обороны Азербайджана.

"Кавказский узел" информировал, что 12 января Азербайджан обвинил армянскую сторону в 131 обстреле за сутки, а днем ранее - в 125 обстрелах.

128 обстрелов, которым подверглись азербайджанские позиции с 12 по 13 января, производились как с территории Армении, так и с территории Нагорного Карабаха, отмечается в сегодняшнем сообщении на сайте Минобороны Азербайджана.

Представители министерств обороны Армении и Нагорного Карабаха пока не прокомментировали это заявление. На их сайтах, по данным на 09.45 мск 13 января, такой информации не было.

Отметим, что Нагорный Карабах также регулярно обвиняет азербайджанскую сторону в нарушении режима прекращения огня, публикуя еженедельные сводки. Так, за период с 31 декабря 2017 года по 6 января 2018 года Минобороны Нагорного Карабаха насчитало 200 обстрелов.

В апреле 2016 года после обострения карабахского конфликта стороны объявили о перемирии, однако более года после этого обстрелы не прекращались ни на сутки, следует из подготовленной "Кавказским узлом" инфографики "Карабах после перемирия - 365 дней войны".

"Кавказский узел" следит за ситуацией в зоне карабахского конфликта и поступающие оттуда новости размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война".