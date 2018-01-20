Разгрузка бронетранспортеров российского производства в порту Баку. 19 января 2018 года. Фото пресс-службы Минобороны Азербайджана. https://mod.gov.az/ru/news/v-azerbajdzhan-postupila-novaya-partiya-sovremennoj-voennoj-tehniki-font-color-red-video-font-21404.html

20 января 2018, 08:09

Партия бронетранспортеров прибыла в Баку из России

Современная российская военная техника и боеприпасы доставлены в бакинский порт и будут переданы военным в зоне карабахского конфликта, сообщило Минобороны Азербайджана.

"Кавказский узел" писал, что крупная партия российской техники была получена Азербайджаном 24 июня 2017 года.

Очередная партия техники прибыла в Азербайджан по Каспийскому морю 19 января. Она будет доставлена на линию фронта в кратчайшие сроки, сообщает военное ведомство страны.

Полученная техника отличается высокой проходимостью и большими огневыми возможностями, отмечается в сообщении. "Данный вид военной техники был успешно применен в ходе боевых операций в апреле 2016 года. Уничтожение большого количества живой силы, техники и других средств противника показали его высокую эффективность", - говорится в сообщении от 19 января на сайте Минобороны Азербайджана.

Ситуация в зоне карабахского конфликта резко обострилась в ночь на 2 апреля 2016 года. 5 апреля стороны конфликта объявили о перемирии. Однако более года после этого обстрелы не прекращались ни на сутки, следует из подготовленной "Кавказским узлом" инфографики "Карабах после перемирия - 365 дней войны".

Количество военной техники и ее тип в сообщении Министерства обороны Азербайджана не уточняются. На видео, опубликованном ведомством, видна выгрузка в порту бронетранспортеров, колонна которых затем проезжает по городским улицам.

Новости о ситуации в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"Солдат погиб в Нагорном Карабахе", "Наблюдатели ОБСЕ не нашли нарушений перемирия в зоне карабахского конфликта", "Азербайджан зафиксировал 122 обстрела с армянской стороны".

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