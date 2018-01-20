Партия бронетранспортеров прибыла в Баку из России

20 января 2018, 08:09

Современная российская военная техника и боеприпасы доставлены в бакинский порт и будут переданы военным в зоне карабахского конфликта, сообщило Минобороны Азербайджана.

"Кавказский узел" писал, что крупная партия российской техники была получена Азербайджаном 24 июня 2017 года.

Очередная партия техники прибыла в Азербайджан по Каспийскому морю 19 января. Она будет доставлена на линию фронта в кратчайшие сроки, сообщает военное ведомство страны.

Полученная техника отличается высокой проходимостью и большими огневыми возможностями, отмечается в сообщении. "Данный вид военной техники был успешно применен в ходе боевых операций в апреле 2016 года. Уничтожение большого количества живой силы, техники и других средств противника показали его высокую эффективность", - говорится в сообщении от 19 января на сайте Минобороны Азербайджана.

Ситуация в зоне карабахского конфликта резко обострилась в ночь на 2 апреля 2016 года. 5 апреля стороны конфликта объявили о перемирии. Однако более года после этого обстрелы не прекращались ни на сутки, следует из подготовленной "Кавказским узлом" инфографики "Карабах после перемирия - 365 дней войны".

Количество военной техники и ее тип в сообщении Министерства обороны Азербайджана не уточняются. На видео, опубликованном ведомством, видна выгрузка в порту бронетранспортеров, колонна которых затем проезжает по городским улицам.

Новости о ситуации в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война".