Нагорный Карабах начал танковые стрельбы на фоне учений Азербайджана

14 марта 2018, 11:24

Танковые учения, на которых особое внимание будет уделено методам ведения огня и особенностям поражения целей условного противника, стартовали 12 марта, заявило Минобороны Нагорного Карабаха.

Как сообщал "Кавказский узел", 12 марта в Азербайджане начались военные учения с привлечением 25 тысяч человек, бронетехники, авиации и ракетно-артиллерийских установок. Военные эксперты Азербайджана заявили, что на учениях используется новое вооружение. Азербайджан не продемонстрировал в ходе военных учений каких-либо новых видов вооружения, которое могло бы вызвать опасения армянской стороны, заявили армянские военные обозреватели.

В соответствии с планом подготовки на 2018 год, в Армии обороны Нагорного Карабаха 12 марта начались танковые учения, со ссылкой на Минобороны Нагорного Карабаха сообщает 13 марта News.am

"Целью тренировок является повышение уровня подготовки личного состава, усовершенствование практических навыков и выработка способностей принимать самостоятельные решения в ходе выполнения боевых задач", - цитирует сообщение Минобороны Нагорного Карабаха "Sputnik-Армения".

По данным ведомства, на учениях особое внимание будет уделено формам и методам ведения огня, особенностям поражения целей условного противника с учетом боевой обстановки. При этом Минобороны Нагорного Карабаха не уточнило место и сроки проведения учений.

Напомним, что ранее представитель МИД Армении заявил, что Азербайджан, проводя крупномасштабные военные учения, нарушил взятые перед ОБСЕ обязательства. В свою очередь представитель МИД Азербайджана подчеркнул, что учения соответствуют положениям документа ОБСЕ, и обвинил Армению в нарушении международных обязательств из-за Нагорного Карабаха.

"Кавказский узел" размещает материалы о ситуации в зоне карабахского конфликта на странице "Карабах: худой мир или война".