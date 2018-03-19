19 марта 2018, 07:56
Учения российских военных начаты в Южной Осетии
Около 2000 военнослужащих российской военной базы приняли участие в учениях, которые начались сегодня на полигоне "Дзарцеми" в Южной Осетии.
В ротных тактических учениях участвуют мотострелковые, танковые, артиллерийские, зенитные ракетные и специальные подразделения. Они выполнят боевые стрельбы во взаимодействии со средствами противовоздушной обороны и беспилотниками на полигоне "Дзарцеми" в Южной Осетии, сообщил сегодня руководитель пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.
По его словам, к учениям привлечены около 2000 военнослужащих, задействовано более 300 единиц техники, пишет ТАСС.
Во время учений военные отработают тактику боя в условиях горно-лесистой местности и управления огнем штатных и приданных подразделений, уточняет издание.
"Кавказский узел" писал также, что 13 сентября 2017 года в Абхазии начались учения российских военных с участием более 2000 военнослужащих и более 300 единиц военной техники. Эти учения являются нарушением международных норм и расцениваются Грузией как угроза, заявил тогда министр обороны Грузии Леван Изория.
"Грузинские эксперты сочли учения НАТО возможностью усилить обороноспособность Грузии", "Техника для учений НАТО прибыла на военную базу близ Тбилиси", "Военные эксперты заявили о направленности учений Agile Spirit 2017 в Грузии против России".
19 марта 2018, 07:56
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Учения российских военных начаты в Южной Осетии
Около 2000 военнослужащих российской военной базы приняли участие в учениях, которые начались сегодня на полигоне "Дзарцеми" в Южной Осетии.
19 марта 2018, 06:59
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