19 марта 2018, 07:56

Учения российских военных начаты в Южной Осетии

Около 2000 военнослужащих российской военной базы приняли участие в учениях, которые начались сегодня на полигоне "Дзарцеми" в Южной Осетии.

В ротных тактических учениях участвуют мотострелковые, танковые, артиллерийские, зенитные ракетные и специальные подразделения. Они выполнят боевые стрельбы во взаимодействии со средствами противовоздушной обороны и беспилотниками на полигоне "Дзарцеми" в Южной Осетии, сообщил сегодня руководитель пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.

По его словам, к учениям привлечены около 2000 военнослужащих, задействовано более 300 единиц техники, пишет ТАСС.

Во время учений военные отработают тактику боя в условиях горно-лесистой местности и управления огнем штатных и приданных подразделений, уточняет издание.

"Кавказский узел" писал также, что 13 сентября 2017 года в Абхазии начались учения российских военных с участием более 2000 военнослужащих и более 300 единиц военной техники. Эти учения являются нарушением международных норм и расцениваются Грузией как угроза, заявил тогда министр обороны Грузии Леван Изория.

Примечание:

"Грузинские эксперты сочли учения НАТО возможностью усилить обороноспособность Грузии", "Техника для учений НАТО прибыла на военную базу близ Тбилиси", "Военные эксперты заявили о направленности учений Agile Spirit 2017 в Грузии против России".

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