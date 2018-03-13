Военные эксперты рассказали об использовании нового вооружения на учениях в Азербайджане

13 марта 2018, 01:21

На начавшихся 12 марта широкомасштабных учениях азербайджанская армия использует беспилотные летательные аппараты, современные системы радиоэлектронной разведки и средства связи, а также новую боевую технику как собственного производства, так и приобретенную в России, заявили опрошенные «Кавказским узлом» бакинские военные эксперты.

Как сообщал "Кавказский узел", 12 марта в Азербайджане начались военные учения с привлечением 25 тысяч человек, бронетехники, авиации и ракетно-артиллерийских установок. При этом Минобороны Азербайджана не уточнило, где именно проходят учения. Представитель МИД Армении заявил, что Азербайджан, проводя крупномасштабные военные учения, нарушил взятые перед ОБСЕ обязательства. В свою очередь, представитель МИД Азербайджана заявил, что учения соответствуют положениям документа ОБСЕ и обвинил Армению в нарушении международных обязательств из-за Нагорного Карабаха.

Минобороны Азербайджана ранее сообщило, что военнослужащие отработают действия по отражению наступления условного противника и нанесение контрударов с дальнейшим проведением широкомасштабной контрнаступательной операции.

Военные учения азербайджанской армии планируются на год вперед, а конкретные сроки, характер и направленность учений – оборонительная или наступательная подбираются исходя из ситуации в мире и региона, сказал корреспонденту «Кавказского узла» бывший сотрудник информационно-аналитического управления Минобороны Азербайджана, военный эксперт Азад Исазаде.

По его словам, обычно до учений проводятся проверки в войсках, и их результаты также учитываются на маневрах для устранения возможных выявленных недочетов.

«Естественно, на учениях апробируются новые виды вооружений и техники, поступившие в распоряжение армии», - сказал Исазаде.

По словам Исазаде, фраза из официального сообщения о том, что учения пройдут "в сложных условиях радиоэлектронной обстановки" означает, что будет использовано оружие нового поколения - беспилотные летательные аппараты, высокоточное вооружение, современные системы радиоэлектронной разведки и средства связи.

Исазаде заявил, что учения не привязаны к очередной годовщине апрельских боев 2016 года. «Обычно после зимней подготовки учения проводятся весной и далее еще несколько раз в год», - сказал Исазаде.

Напомним, что ситуация в зоне карабахского конфликта обострилась в ночь на 2 апреля 2016 года. Через три дня, 5 апреля, стороны конфликта заключили перемирие. Впоследствии президенты Ильхам Алиев и Серж Саргсян дважды проводили переговоры по карабахскому конфликту: 16 мая 2016 года состоялась их встреча в Вене, а 20 июня того же года - в Санкт-Петербурге. При этом, несмотря на перемирие, обстрелы в течение года не прекращались ни на сутки, следует из опубликованной "Кавказским узлом" инфографики "Карабах после перемирия - 365 дней войны".

Армия апробирует высокоточные виды вооружения

Глава НПО «Военные юристы» Тельман Абилов также считает, что учения проводятся с целью апробации нового вида вооружения, поступившего в распоряжение азербайджанской армии. Речь идет как о традиционных видах вооружений – бронетехнике, артиллерийских установках и прочем, так и о высокоточных видах вооружения.

«В ходе апрельских боев 2016 года Азербайджан уже успешно использовал ударные беспилотные аппараты и приборы точного наведения. Вероятно, сейчас поступила новая партия такого оружия, и оно будет использовано на учениях», - сказал Абилов корреспонденту «Кавказского узла».

При этом Абилов не исключил, что учения проводятся в данные сроки в связи с предстоящими президентскими выборами 11 апреля «для поддержания высокого патриотического подъема в обществе и армии».

Эксперт отметил, что не ожидает в ближайшие несколько месяцев эскалации на линии фронта.

«В Азербайджане в апреле состоятся выборы президента, в Армении – премьер-министра. Выборы проходят в России, являющейся, по сути, главным посредником в урегулировании. Далее еще какое-то время пойдут поствыборные процессы и стороны, и акторы будут заняты внутренними вопросами», - сказал Абилов.

Выборы президента Азербайджана были запланированы на 17 октября 2018 года, но 5 февраля президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил досрочные выборы на 11 апреля. ЦИК Азербайджана зарегистрировала семь кандидатов в президенты. Ряд оппозиционных движений и партий от участия в выборах отказались.

Учения не связаны ни с годовщиной апрельской войны, ни с выборами президента

Глава НПО «Военные эксперты» Узеир Джафаров также считает учения плановыми и не связанными с ситуацией на фронте.

По его словам, в год проводятся несколько масштабных учений.

«Это связано с обновлением личного состава. Одни демобилизуются, призываются новые. Поэтому есть потребность в постоянной подготовке личного состава, овладения навыками пользования оружием и техникой, в том числе современными», - сказал Джафаров корреспонденту «Кавказского узла».

По его словам, на обнародованных на официальном сайте Минобороны фотокадрах и видеокадрах с учений демонстрируются недавно поступившие из России БТР-82А, а также боевые вертолеты МИ-34 российского производства.

Эксперт также обратил внимание на кадры с продукцией военно-промышленного комплекса Азербайджана, в том числе производимыми на предприятиях страны бронированными автомобилями Marauder, которые являются разработкой южноафриканской компании Paramount Group. Кроме того, на учениях используются вооружение нового поколения, в том числе беспилотные летательные аппараты, некоторые из которых были закуплены в Израиле, некоторые - произведены в Азербайджане.

Джафаров считает, что учения проводятся в условиях, приближенных по рельефу зоны Карабахского конфликта.

По его словам, в последнее время в азербайджанской армии уделяется большое внимание оснащению и овладению навыками использования вооружений нового поколения для ведения бесконтактных боевых действий.

По мнению Джафарова, учения не имеют никакого отношения ни к предстоящей годовщине апрельской войны 2016 года, ни к президентским выборам 11 апреля. Они являются плановыми и в предстоящие месяцы маневры продолжатся.

Кроме того, по словам эксперта, возможны двусторонние и трехсторонние маневры с участием военных из Турции и Грузии, как это было в прошлом году.

В Азербайджане проводятся испытания БПЛА с кумулятивными головками

12 марта Министерство обороны Азербайджана распространило фотографии и видеокадры с учений. "Согласно плану широкомасштабных учений, проводимых под руководством министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова, осуществляется передислокация личного состава, бронетехники, авиационных средств, ракетных и артиллерийских установок, подразделений материально-технического обеспечения и других частей, участвующих в учениях. Войска, покинув места постоянной дислокации, двигаясь по установленным маршрутам, направляются в районы сосредоточения", - говорится в комментарии к опубликованным кадрам.

Управление войсками осуществляется скрытно и оперативно, в соответствии с требованиями по их организации. Все перемещения личного состава и военной техники регулируется комендантской службой.

Войска проводят плановые мероприятия по условиям данного этапа учений, отмечается в другом сообщении Минобороны.

Ранее, в декабре 2017 года министр оборонной промышленности Азербайджана Явер Джамалов сообщил в опубликованной в официальной газете "Азербайджан" статье "Оборонная промышленность Азербайджана на самом современном и совершенном этапе развития" сведения о том, что началось предварительной тестирование беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) с кумулятивными головками.

Беспилотник будет способен обнаруживать и уничтожать как живую силу, так и военную технику противника. Кроме того, ведутся переговоры с рядом стран по созданию электроимпульсного оружия, сообщил министр в статье.

Азербайджан создал совместное предприятие с израильской компанией "Аэронавтика" для производства БПЛА различного назначения, сообщил он.

"Кавказский узел" публикует хронику "Обострение конфликта в Карабахе. Апрель 2016: хроника", а также размещает материалы о ситуации в зоне карабахского конфликта на странице "Карабах: худой мир или война".