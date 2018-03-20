20 марта 2018, 00:20
Нагорный Карабах заявил о сбитом азербайджанском беспилотнике
Беспилотный летательный аппарат вооруженных сил Азербайджана был сбит, когда осуществлял разведку, заявило Минобороны Нагорного Карабаха.
По данным ведомства, азербайджанский беспилотник был обнаружен вечером 19 марта, когда совершал полет в северо-восточном направлении линии соприкосновения войск.
"Военнослужащие Армии обороны Нагорного Карабаха обезвредили беспилотный летательный аппарат Азербайджана, запущенный с целью разведки", - сообщается на сайте Минобороны Нагорного Карабаха.
Оборонное ведомство Азербайджана к 00.18 мск 20 марта не прокомментировало эту информацию на своем официальном сайте.
Ранее "Кавказский узел" писал, что 3 марта Минобороны Азербайджана распространило заявление о том, что на Агдамском направлении фронта был сбит беспилотный летательный аппарат X-55 вооруженных сил Армении. Однако министерство обороны Армении назвало эти сведения "дезинформацией".
В апреле 2016 года после обострения карабахского конфликта стороны объявили о перемирии, однако обстрелы там не прекращаются ни на сутки, следует из подготовленной "Кавказским узлом" инфографики "Карабах после перемирия - 365 дней войны".
"Кавказский узел" отслеживает новости о ситуации в зоне карабахского конфликта на тематической странице "Карабах: худой мир или война".
Автор: Алвард Григорян; источник: корреспондент "Кавказского узла"