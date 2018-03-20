Нагорный Карабах заявил о сбитом азербайджанском беспилотнике

20 марта 2018, 00:20

Беспилотный летательный аппарат вооруженных сил Азербайджана был сбит, когда осуществлял разведку, заявило Минобороны Нагорного Карабаха.

По данным ведомства, азербайджанский беспилотник был обнаружен вечером 19 марта, когда совершал полет в северо-восточном направлении линии соприкосновения войск.

"Военнослужащие Армии обороны Нагорного Карабаха обезвредили беспилотный летательный аппарат Азербайджана, запущенный с целью разведки", - сообщается на сайте Минобороны Нагорного Карабаха.

Оборонное ведомство Азербайджана к 00.18 мск 20 марта не прокомментировало эту информацию на своем официальном сайте.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 3 марта Минобороны Азербайджана распространило заявление о том, что на Агдамском направлении фронта был сбит беспилотный летательный аппарат X-55 вооруженных сил Армении. Однако министерство обороны Армении назвало эти сведения "дезинформацией".

В апреле 2016 года после обострения карабахского конфликта стороны объявили о перемирии, однако обстрелы там не прекращаются ни на сутки, следует из подготовленной "Кавказским узлом" инфографики "Карабах после перемирия - 365 дней войны".

"Кавказский узел" отслеживает новости о ситуации в зоне карабахского конфликта на тематической странице "Карабах: худой мир или война".