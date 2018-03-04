04 марта 2018, 01:49

Армия Армении отрицает потерю беспилотника

Министерство обороны Армении назвало "дезинформацией" сведения о сбитом на Агдамском направлении фронта беспилотнике.

Как писал "Кавказский узел", 3 марта Минобороны Азербайджана распространило заявление о том, что на Агдамском направлении фронта был сбит беспилотный летательный аппарат "X-55" Вооруженных сил Армении.

Министерство обороны Армении опровергло сведения о сбитом беспилотном летательном аппарате армянских Вооруженных сил, сообщает "Спутник-Армения" со ссылкой на пресс-секретаря оборонного ведомства Арцруна Ованнисяна.

По его словам, данные Минобороны Азербайджана является "очередной дезинформацией".

В апреле 2016 года после обострения карабахского конфликта стороны объявили о перемирии, однако обстрелы там не прекращаются ни на сутки, следует из подготовленной "Кавказским узлом" инфографики "Карабах после перемирия - 365 дней войны".

"Кавказский узел" отслеживает новости о ситуации в зоне карабахского конфликта на тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"Жители Нагорного Карабаха раскритиковали закон о выплатах раненым солдатам", "CDSI указал на увеличение небоевых потерь среди военных Азербайджана", "Армянские правозащитники отметили уменьшение потерь среди военных в 2017 году"

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