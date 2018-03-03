Азербайджан заявил об уничтожении армянского беспилотника

03 марта 2018, 21:26

Беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Армении пытался сегодня осуществить полет над позициями подразделений азербайджанской армии и был уничтожен, заявило Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", сегодня утром Азербайджан сообщил о 110 обстрелах с армянской стороны за сутки. Минобороны Нагорного Карабаха в свою очередь привело данные о нарушении режима прекращения огня с азербайджанской стороны, насчитав 250 обстрелов за неделю.

В апреле 2016 года после обострения карабахского конфликта стороны объявили о перемирии, однако обстрелы там не прекращаются ни на сутки, следует из подготовленной "Кавказским узлом" инфографики "Карабах после перемирия - 365 дней войны".

"Днем 3 марта подразделениями противовоздушной обороны ВВС Азербайджана был обезврежен тактический беспилотный летательный аппарат марки "X-55" Вооруженных сил Армении, пытавшийся осуществить полеты над позициями подразделений азербайджанской армии на Агдамском направлении фронта", - говорится в сообщении на сайте Министерства обороны Азербайджана.

Оборонные ведомства Армении и Нагорного Карабаха сегодня к 21.20 мск не прокомментировали это заявление на своих официальных сайтах.

"Кавказский узел" отслеживает новости о ситуации в зоне карабахского конфликта на тематической странице "Карабах: худой мир или война".