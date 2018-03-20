Политологи не увидели шансов на прямой диалог Грузии с Абхазией и Южной Осетией

20 марта 2018, 09:01

Депутаты парламента Грузии от правящей партии поддержали требование оппозиции, касающееся заявления премьер-министра Грузии об отношениях с Россией и политики деоккупации страны. Однако грузинские эксперты сомневаются, что Абхазия и Южная Осетия откликнутся на призыв грузинских властей о прямом диалоге, хотя местные жители поддерживают эту идею.

Как писал "Кавказский узел", 9 марта премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили заявил о своей готовности к диалогу с властями России, Абхазии и Южной Осетии. Оппозиция раскритиковала заявление, увидев в нем признак "бессилия" властей и готовность уступить России, а российский МИД отреагировал сообщением о заинтересованности в оздоровлении отношений с Грузией. 15 марта 12 оппозиционных партий, опираясь на слова Квирикашвили, подписали заявление, состоящее из четырех пунктов требований: приход Квирикашвили в марте в парламент на дискуссию по вопросам политики деоккупации и отношений с РФ; создание специального формата с участием оппозиционных партий, в рамках которого перед и после каждого раунда Женевских международных дискуссий заслушают представителей властей в открытом или закрытом режиме; своевременное принятие парламентом резолюцию по нарушению прав человека в Абхазии и Южной Осетии и создание списка Отхозория-Татунашвили. Также они требуют активизировать при координации с наблюдательской миссией Евросоюза "подразделения министерства внутренних дел Грузии и службы государственной безопасности на линии, прилегающей к оккупированных территориям".

В своем заявлении Георгий Квирикашвили подтвердил заинтересованность "в достижении реального прогресса в процессе Женевских международных дискуссий" и готовность лично участвовать в них. По его словам, Грузия и Россия восстановили торгово-экономические отношения, но перспективу урегулирования отношений двух стран подрывает цепь "трагических событий", в том числе смерть в Южной Осетии гражданина Грузии Арчила Татунашвили, тело которого не было передано семье.

Руководитель грузинской неправительственной организации - молодежного союза "Цхинвали будущего" Марина Мишвелдишвили уверена, что "никогда не поздно начать прямой диалог с Абхазией и Южной Осетией". Она сообщила, что НПО сотрудничает с активистами из Южной Осетии, которые также давно поддерживают эту идею.

Население давно согласно, главное, чтобы политики договорились

"Я ничего не могу сказать, о других жителях Южной Осетии, но те активисты, которые с нами сотрудничают, уже давно говорят с нами об этом и они согласны на такой диалог. Население согласно, главное, чтобы политики договорились", - сказала Мишвелдишвили корреспонденту "Кавказского узла".

Заявление главы грузинского кабинета министров прокомментировал и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, выступление которого в Брюсселе транслировалось 15 марта в эфире грузинской телекомпании "Имеди". Он заявил, что НАТО "приветствует желание Грузии включиться в диалог с Россией по урегулированию вопросов Абхазии и Южной Осетии". "Мы не хотим новую холодную войну или тайное вооружение - это дорогостоящий процесс, который не принесет победы", - сказал Столтенберг, выступление которого прозвучало в переводе на грузинский язык. Он заверил, что НАТО "постарается" улучшить отношения с Россией, потому что это "сосед" НАТО.

Депутаты парламента Грузии от правящей партии "Грузинская мечта - Демократическое движение" поддержали заявление Квирикашвили, считая его "правильным и осмысленным". Кроме того, они обвинили оппозицию в попытке дестабилизации обстановки в стране.

"Они (оппозиция) распространяют какие-то заявления и эти заявления, я думаю, совершенно не служат тому, чтобы вернуть нам наши оккупированные территории и этих людей... Это заявление продиктовано узкопартийными интересами и с их стороны нет никакого государственного интереса", - сказала председатель комитета по правам человека и гражданской интеграции парламента Софо Киладзе в эфире грузинской телекомпании "Рустави 2".

Заявление Квирикашвили дает основания, чтобы вопрос передачи тела Татунашвили вошел в повестку дня Грузии и России

Депутат Рати Ионатамишвили уверен, что оппозиция преднамеренно "искажает" смысл заявления Квирикашвили.

"Всем ясно, что именно заявление премьер-министра становится основанием, чтобы вопрос передачи тела Татунашвили вошел в повестку дня Грузии и России. Именно заявление политического лидера может создать международный резонанс - заинтересованность международного сообщества этим вопросом и оказание воздействия на Россию с целью изменения ситуации", - говорится с заявлении депутата, направленном "Кавказскому узлу" пресс-службой парламента.

При этом 16 марта представители "Грузинская мечта" согласились с необходимостью выполнения одного из четырех требований оппозиционеров - составления списка Отхозории - Татунашвили. В список внесут тех лиц, которые обвинены в похищениях, пытках и убийствах граждан Грузии, говорится в поступившем "Кавказскому узлу" сообщении пресс-службы оппозиционной партии "Европейская Грузия", инициатора создания этого списка.

"Мы завершили проведение консультаций и у нас есть единая позиция - оценить ответственность Российской Федерации на оккупированных территориях и установить другого типа ограничения для тех людей, которые ответственны за те нарушения, которые касаются прав человека, в том числе и убийств", - заявил вице-спикер парламента от партии Серги Капанадзе.

Политологи сомневаются в результативности требований оппозиции

Однако грузинские политологи, опрошенные корреспондентом "Кавказского узла", разошлись во мнении о том, будут ли выполнены другие требования оппозиции - создание специального формата с участием оппозиционных сил, на котором представители власти будут предоставлять информацию до и после проведения раунда Женевских международных дискуссий, и приход Квирикашвили в парламент на встречу с оппозицией.

Политолог "Клуба независимых экспертов" Рамаз Сакварелидзе уверен, что оппозиция ничего не должна диктовать правительству, так как на выборах большинство населения оказало доверие другой партии. Кроме того, по его словам, "оппозиция не разбирается в системе правления и по этой причине неверно навязывать властям какую-либо систему".

Цель заявления Квирикашвили - решить конкретный вопрос о передаче тела Татунашвили, остальное было сказано к слову

"Цель заявления Квирикашвили - решить конкретный вопрос о передаче тела Татунашвили, остальное же сопровождало эту задачу и было сказано к слову. Он мог и не выступать с таким заявлением и добиться передачи тела другими путями. После этого заявления, почти в тот же день, освободили двоих задержанных вместе с Татунашвили. Неизвестно, без этого заявления их бы отпустили или нет", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Сакварелидзе.

Премьер-министр выполнит требование оппозиции и придет в парламент на встречу, считает аналитик Заал Анджапаридзе. Кроме того, он не исключает и выполнение требования оппозиции о создании формата, на котором представители власти будут отчитываться депутатам о ходе переговоров в Женеве.

"Исходя из существующего положения дел, Квирикашвили должен прийти в парламент. В регламент парламента вносятся новые положения, которые должны усилить роль контролера исполнительной власти, это как раз соответствует этому изменению, может эти встречи будут закрытыми, но они будут", - заявил аналитик корреспонденту "Кавказского узла".

Он обратил внимание, что формат Женевских международных дискуссий не приносит результатов. Ответ России на заявление Квирикашвили и действия югоосетинских властей, не передавших тело Татунашвили, "в некоторой степени нанесли удар по авторитету" власти, считает эксперт.

Заявление Квирикашвили сделал к десятой годовщине пятидневной войны в 2008 года с целью передачи тела Татунашвили и в связи с действиями югоосетинской стороны, указал корреспонденту "Кавказского узла" руководитель Института стратегических исследований Кавказа Мамука Арешидзе. Он уверен в необходимости изменения формата Женевских переговоров, который также нужно и расширить.

Если не будет прямого диалога на разных уровнях, то мы не сможем начать миротворческий процесс

"Абхазия и Южная Осетия не готовы к прямому диалогу без оглядки на Москву, и они выступают с контрпродуктивными заявлениями о начале этого диалога после признания их независимости. Если не будет прямого диалога на разных уровнях, то мы не сможем начать миротворческий процесс. У нас есть о чем поговорить, и прямой диалог очень важен", - сказал Арешидзе.

По его мнению, по процессу урегулирования конфликтов необходимы новые идей, задействования программ в разных сферах - образования, гуманитарных, народной дипломатии. "К примеру, начать совместную борьбу с азиатским клопом, так как это региональная проблема", - отметил он, подчеркнув при этом, что при проведении прямого диалога Абхазия и Южная Осетия "всегда может отказаться" от неугодных предложений.

О том, что формат Женевских международных дискуссий исчерпал себя и не способствует достижению серьезных результатов, говорит и руководитель "Института грузинской политики" Корнели Какачия. Он обратил внимание, что существующий формат переговоров не устраивает ни одну из сторон, так как у всех разные позиции и их невозможно урегулировать в этом формате.

"Начало прямого диалога с Абхазией и Южной Осетией - невозможно, но речь идет о населении, а не о власти. Тем более на фоне очень токсичных грузино-российских отношений нет такой возможности. После того, как Россия стала стороной конфликта после пятидневной войны, нет веры в то, что в этой ситуации ожидается или создается иллюзия начала прямого диалога", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Какачия.

Напомним, что 14 марта на заседании правительства Грузии Георгий Квирикашвили объяснил свое резонансное заявление стремлением улучшить ситуацию в стране, отметив, что политикам нужно снизить напряженность, чтобы избежать "очень тяжелых провокаций".