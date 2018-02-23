СГБ потребовала от Южной Осетии допуска экспертов к телу Татунашвили

23 февраля 2018, 16:22

Предоставить точную и исчерпывающую информацию о смерти гражданина Грузии Арчила Татунашвили после задержания в Южной Осетии и допустить к осмотру его тела экспертов Национального бюро судебной экспертизы потребовала сегодня Служба госбезопасности Грузии.

Как сообщал "Кавказский узел", сегодня КГБ Южной Осетии заявил, что задержанный 22 февраля 35-летний гражданин Грузии Арчил Татунашвили скончался в больнице от сердечной недостаточности.

По версии силовиков Южной Осетии, Татунашвили был участником августовских событий 2008 года и воевал на стороне грузинских вооруженных формирований. "Он также готовил новые диверсии на территории республики в преддверии выборов президента России", - сообщил корреспонденту "Кавказского узла" представитель пресс-службы КГБ Южной Осетии. По данным правоохранителей, в ходе осмотра личных вещей у Татунашвили были обнаружены подложные югоосетинские документы, грузинские удостоверения личности, визитная карточка офицера вооруженных сил Грузии, а на его мобильном телефоне найдена видеосъемка военной инфраструктуры в Южной Осетии.

"По информации средств массовой информации, Арчил Татунашвили скончался в больнице города Цхинвали. По "горячей линии" СБГ категорически требует от властей де-факто предоставить точную и исчерпывающую информацию", - цитирует сообщение СГБ "Новости-Грузия".

Ведомство также заявило о необходимости "принципиального реагирования" на произошедшее международных организаций и сопредседателей Женевских дискуссий.

"По оценке Службы госбезопасности, также принципиально важен доступ на место экспертов Национального бюро судебной экспертизы имени Левана Самхараули для предварительного осмотра тела погибшего", - подчеркнула СГБ.

Семья Арчила Татунашвили живет в поселении для вынужденно переселенных лиц около Тбилиси, рассказал член семьи. "Арчил Татунашвили часто ездил в Ахалгори (находится на территории Южной Осетии. - Прим. "Кавказского узла), где у него был дом, но никогда не было проблем", - цитирует слова члена семьи Татунашвили, сказанные в эфире телекомпании "Рустави 2", корреспондент "Кавказского узла".

На сайте МИД Южной Осетии, по данным на 16.20 мск 23 февраля, отсутствует реакция на заявление Службы госбезопасности Грузии. Также пока нет комментариев от представителей силовых структур Южной Осетии по поводу заявления СГБ.