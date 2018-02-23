Скорая помощь. Фото © Sputnik / Константин Чалабов

23 февраля 2018, 13:15

Гражданин Грузии умер после задержания в Южной Осетии

В цхинвальской больнице умер Арчил Татунашвили, который был задержан по подозрению в подготовке диверсии, сообщили сегодня в КГБ Южной Осетии.

35-летний гражданин Грузии Арчил Татунашвили был задержан 22 февраля, а ночью он скончался в больнице. По предварительным результатам вскрытия тела Татунашвили  причиной смерти явилась острая сердечная недостаточность.

Силовики Южной Осетии считают, что Татунашвили был участником августовских событий 2008 года и воевал на стороне грузинских вооруженных формирований. "Арчил Татунашвили принимал активное участие в боевых действиях в Южной Осетии в августе 2008 года и готовил новые диверсии на территории республики в преддверии выборов президента России", - сообщил корреспонденту "Кавказского узла" представитель пресс-службы КГБ Южной Осетии.

По его словам, правоохранители задержали Татунашвили в Ленингоре утром 22 февраля, откуда мужчина был доставлен в Цхинвал для допроса.

"На допросе Татунашвили показали материалы, подтверждающие его участие в боевых действиях на территории республики в 2008 году. Когда подозреваемый осознал обоснованность обвинений в свой адрес, он отказался общаться со следователями даже в присутствии адвоката и переводчика", - рассказал представитель пресс-службы КГБ.

По его словам, когда Татунашвили вели в камеру временного содержания, он попытался выхватить табельное оружие у впереди идущего конвоира, но "его попытка была пресечена конвоирами применением физической силы и спецсредств".

"Татунашвили потерял равновесие и упал со ступеней лестницы, в результате чего получил травмы. Вскоре у Татунашвили появилась одышка, он стал жаловаться на плохое самочувствие и был доставлен в республиканскую соматическую больницу, где через два часа скончался", - рассказали в КГБ.

Татунашвили завозил из Грузии в приграничный югоосетинский поселок Ленингор фрукты и овощи на продажу и был задержан во время очередного приезда в Ленингор.

Силовики отмечают, что в течение длительного времени Татунашвили находился в поле зрения КГБ Южной Осетии как информатор грузинских спецслужб, а также активный участник августовских событий 2008 года. А во время осмотра личных вещей у него были обнаружены подложные югоосетинские документы, грузинские удостоверения личности, визитная карточка офицера вооруженных сил Грузии, а на его мобильном телефоне была обнаружена видеосъемка военной инфраструктуры в Южной Осетии.

По предварительным результатам вскрытия тела Татунашвили  причиной смерти явилась острая сердечная недостаточность.

Комментарии от представителей властей Грузии относительно заявлений о задержании Татунашвили в Южной Осетии и его смерти пока не поступали.

Примечание:

"Граждане России оштрафованы в Южной Осетии за попытку перейти в Грузию", "Житель Грузии арестован на два месяца в Южной Осетии", "Официальный Тбилиси выступил против таможенных пунктов в Абхазии и Южной Осетии".

Автор: Анна Джиоева; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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