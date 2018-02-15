Граждане России оштрафованы в Южной Осетии за попытку перейти в Грузию

15 февраля 2018, 08:16

Жительница Перми с помощью уроженца грузинского села пыталась перейти границу Южной Осетии и Грузии, чтобы избежать уголовного преследования в России, заявили югоосетинские силовики.

Уроженец грузинского села Земо-Хведурети Джони Квижинадзе и уроженка Пермской области Эльвира Фистина, оба граждане России, были задержаны 11 февраля на границе Южной Осетии и Грузии, сообщила пресс-служба КГБ Южной Осетии.

Пограничники выяснили, что Эльвира Фистина в России подозревается в присвоении и растрате (ст. 160 УК РФ) и находится под подпиской о невыезде.

"При помощи Квижинадзе Д.К. Фистина Э.Н. пыталась скрыться от уголовной ответственности в Грузии, используя территорию Республики Южная Осетия в качестве транзитной", - говорится в сообщении, размещенном вечером 14 февраля на странице КГБ в Facebook.

После уплаты штрафа задержанные переданы сотрудникам МВД России, уточнило ведомство.

"Кавказский узел" писал также, что 12 февраля КГБ Южной Осетии сообщил о заключении под стражу гражданина Грузии Геннадия Бестаева, в четвертый раз задержанного за нарушение границы.