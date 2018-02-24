24 февраля 2018, 19:42

Двое граждан Грузии освобождены из тюрьмы в Цхинвале

Леван Куташвили и Иосеб Павлиашвили вышли из цхинвальской тюрьмы, но остаются в Южной Осетии, сообщила Служба госбезопасности Грузии.

Как писал "Кавказский узел", Леван Куташвили и Иосеб Павлиашвили были задержаны вместе Арчилом Татунашвили, который скончался в больнице от сердечной недостаточности 22 февраля. После его смерти МИД Грузии потребовал немедленно освободить Куташвили и Павлиашвили.

Леван Куташвили и Иосеб Павлиашвили освобождены из заключения, но пока еще остаются на территории Южной Осетии, сообщает сегодня со ссылкой на Службу госбезопасности Грузии "Грузия Online".

Ведомство призвало власти Южной Осетии не препятствовать освобожденным гражданам Грузии в переходе через границу.

На сайте Комитета госбезопасности Южной Осетии пока нет комментариев относительно информации СГБ Грузии об освобождении Куташвили и Павлиашвили.

Примечание:

"Официальный Тбилиси выступил против таможенных пунктов в Абхазии и Южной Осетии", "В Южной Осетии освобождены задержанные на границе граждане Грузии", "Грузия заявила о похищении пастуха в районе границы с Южной Осетией".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

25 февраля 2018, 05:19

25 февраля 2018, 04:20

25 февраля 2018, 03:21

25 февраля 2018, 02:52

  • Близкие погибшего в Сочи сноубордиста заявили о бездействии следствия и врачей

    Житель Чебоксар Алексей Матвеев погиб в горах Сочи, катаясь на сноуборде. По мнению близких Матвеева, Алексей был бы жив, если бы помощь ему была оказана своевременно. Есть вероятность, что сноубордист погиб в результате столкновения с кем-то на трассе, однако происшествие не расследуется должным образом, считает друг Матвеева Дмитрий Куприянов.

25 февраля 2018, 01:53

Темы дня

События дня

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Новости

Все новости

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Персоналии

Все персоналии

Документы

Все документы

Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Справочник

Все справки

Аналитика

Все статьи

Архив новостей
Блогосфера

Все посты