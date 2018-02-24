Двое граждан Грузии освобождены из тюрьмы в Цхинвале

24 февраля 2018, 19:42

Леван Куташвили и Иосеб Павлиашвили вышли из цхинвальской тюрьмы, но остаются в Южной Осетии, сообщила Служба госбезопасности Грузии.

Как писал "Кавказский узел", Леван Куташвили и Иосеб Павлиашвили были задержаны вместе Арчилом Татунашвили, который скончался в больнице от сердечной недостаточности 22 февраля. После его смерти МИД Грузии потребовал немедленно освободить Куташвили и Павлиашвили.

Леван Куташвили и Иосеб Павлиашвили освобождены из заключения, но пока еще остаются на территории Южной Осетии, сообщает сегодня со ссылкой на Службу госбезопасности Грузии "Грузия Online".

Ведомство призвало власти Южной Осетии не препятствовать освобожденным гражданам Грузии в переходе через границу.

На сайте Комитета госбезопасности Южной Осетии пока нет комментариев относительно информации СГБ Грузии об освобождении Куташвили и Павлиашвили.