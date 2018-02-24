24 февраля 2018, 19:42
Двое граждан Грузии освобождены из тюрьмы в Цхинвале
Леван Куташвили и Иосеб Павлиашвили вышли из цхинвальской тюрьмы, но остаются в Южной Осетии, сообщила Служба госбезопасности Грузии.
Как писал "Кавказский узел", Леван Куташвили и Иосеб Павлиашвили были задержаны вместе Арчилом Татунашвили, который скончался в больнице от сердечной недостаточности 22 февраля. После его смерти МИД Грузии потребовал немедленно освободить Куташвили и Павлиашвили.
Леван Куташвили и Иосеб Павлиашвили освобождены из заключения, но пока еще остаются на территории Южной Осетии, сообщает сегодня со ссылкой на Службу госбезопасности Грузии "Грузия Online".
Ведомство призвало власти Южной Осетии не препятствовать освобожденным гражданам Грузии в переходе через границу.
На сайте Комитета госбезопасности Южной Осетии пока нет комментариев относительно информации СГБ Грузии об освобождении Куташвили и Павлиашвили.
"Официальный Тбилиси выступил против таможенных пунктов в Абхазии и Южной Осетии", "В Южной Осетии освобождены задержанные на границе граждане Грузии", "Грузия заявила о похищении пастуха в районе границы с Южной Осетией".
25 февраля 2018, 05:19
-
МЧС предупредило об опасности схода лавин в Адыгее
В горах Адыгеи до вечера 26 февраля сохранится опасность схода лавин.
25 февраля 2018, 04:20
-
Строительство колледжа на 400 студентов началось в Чечне
Строительство колледжа началось в Ачхой-Мартане. В нем будут учить специалистов в области юриспруденции, программирования компьютерных систем, пожарной безопасности и младший медицинский персонал.
25 февраля 2018, 03:21
-
Начальник отдела по борьбе с оргпреступностью МВД задержан в Дагестане
Два сотрудника МВД по Дагестану заподозрены в том, что предоставили фиктивные отчетные документы на получение компенсаций расходов, связанных с выездом в командировку. По данным источников, один из них занимает должность начальника отдела по борьбе с организованной преступностью.
25 февраля 2018, 02:52
-
Близкие погибшего в Сочи сноубордиста заявили о бездействии следствия и врачей
Житель Чебоксар Алексей Матвеев погиб в горах Сочи, катаясь на сноуборде. По мнению близких Матвеева, Алексей был бы жив, если бы помощь ему была оказана своевременно. Есть вероятность, что сноубордист погиб в результате столкновения с кем-то на трассе, однако происшествие не расследуется должным образом, считает друг Матвеева Дмитрий Куприянов.
25 февраля 2018, 01:53
-
Акробат сорвался с высоты на гастролях в Элисте
Артист цирка Мстислава Запашного, акробат Антон Мартынов упал с высоты во время выступления в Калмыкии. Он находится в реанимации в тяжелом состоянии.
-
24 февраля 2018, 04:202
Латвия запретила въезд в страну Кадырову
-
24 февраля 2018, 01:032
500 человек почтили жертв депортации вайнахов в Стамбуле
-
23 февраля 2018, 16:221
СГБ потребовала от Южной Осетии допуска экспертов к телу Татунашвили
-
23 февраля 2018, 15:19
Правительство Армении утвердило три проекта о господдержке фермеров
-
23 февраля 2018, 08:121
Васильев представил кандидата в омбудсмены Дагестана
-
23 февраля 2018, 05:412
Кавказоведы заявили о провале попыток Кадырова искоренить институт кровной мести
-
25 февраля 2018, 05:19
МЧС предупредило об опасности схода лавин в Адыгее
-
24 февраля 2018, 22:39
Четыре человека стали жертвами ДТП в Ростовской области
-
24 февраля 2018, 21:40
Блок "Царукян" заявил о поддержке Саргсяна на президентских выборах
-
24 февраля 2018, 20:45
Житель Армении задержан за хранение оружия
-
24 февраля 2018, 19:42
Двое граждан Грузии освобождены из тюрьмы в Цхинвале
-
24 февраля 2018, 18:121
Число кандидатов на пост президента Азербайджана выросло до 15
-
24 февраля 2018, 17:40
Ребенок пострадал при пожаре в Поти
-
24 февраля 2018, 17:04
Налоговики проверили дагестанские рынки
-
10 января 2018, 10:01Огтай Гюльалиев выбран первым среди равных на третьем этапе конкурса "Герой Кавказа - 2016"
-
20 июня 2017, 23:59Отправляйте сообщения и фото на «Кавказский Узел» через WhatsApp и Telegram
-
23 февраля 2018, 19:261
Грузия назвала Россию ответственной за смерть Татунашвили
-
23 февраля 2018, 16:221
СГБ потребовала от Южной Осетии допуска экспертов к телу Татунашвили
-
13 февраля 2018, 10:5216
Саакашвили Михаил Николозович
-
13 февраля 2017, 15:10
Илия II
-
21 декабря 2016, 22:47
Алборова Дина
-
08 июня 2012, 20:00Совместное заявление представителей Республики Абхазия и Республики Южная Осетия в Женевских дискуссиях о неправомерности использования терминов «оккупация» и «оккупированные территории» в отношении Южной Осетии и Абхазии 1
-
31 мая 2012, 11:58Заявление южноосетинской республиканской общественной организации Союз защитников Осетии
-
23 февраля 2018, 20:54В серии "Народы и культуры" издан очередной том "Азербайджанцы"
-
22 февраля 2018, 20:59Жители дагестанского села Кафыр-Кумух добиваются расследования незаконных сделок с землей
-
22 февраля 2018, 15:29На северном склоне горы Машук построили цементно-бетонный завод
-
22 февраля 2018, 14:04В Адыгее завершается строительство мечети в посёлке Энем
-
22 февраля 2018, 10:16В Сочи пилят деревья напротив Тоннельной 1 у Магнита
-
22 февраля 2018, 11:5430
10 мифов о роли Сталина в Великой Отечественной войне
-
20 февраля 2018, 10:2683
Выходцы с Кавказа в рядах ИГ (ИГИЛ)*
-
11 августа 2015, 15:13
Расследование преступлений в войне в Южной Осетии может привести к ордерам на арест Путина и Саакашвили
-
14 ноября 2014, 11:352
Рауль Хаджимба — о новом договоре с Россией, "смотрящих" и людях второго сорта
-
24 февраля 2018, 14:44
BERG...man Tbilisi«На Кавказе каждый второй ребенок ходит с пистолетом.Традиции такие». Ты бы, Сашок, в футбол бы лучше играл, чем языком молоть 17
-
24 февраля 2018, 10:32
BERG...man TbilisiПисьмо "добрых Ангелы и Франсуа - кровавому Вове" и МИД Грузии об убийстве в ЮО 16
-
23 февраля 2018, 15:54
BERG...man TbilisiГенпрокурор Украины Луценко: Саакашвили притягивает безумцев 7
-
23 февраля 2018, 09:34
BERG...man TbilisiCША усиливает давление на Россию. Не кульминация, но, очень горячо! 62
-
22 февраля 2018, 23:14
Политическая география Южного КавказаСоглашение об Ассоциации, Евразийский Союз и неприсоединение на Южном Кавказе. Результаты - макроэкономика 5