Грузия назвала Россию ответственной за смерть Татунашвили

23 февраля 2018, 19:26

Россия контролирует территорию Южной Осетии, и потому несет прямую ответственность за смерть задержанного гражданина Грузии Арчила Татунашвили, заявил МИД Грузии. Ведомство призвало освободить двух человек, задержанных вместе с Татунашвили.

Как писал "Кавказский узел", сегодня КГБ Южной Осетии заявил, что задержанный 22 февраля 35-летний гражданин Грузии Арчил Татунашвили скончался в больнице от сердечной недостаточности. СГБ Грузии потребовало, чтобы Южная Осетия допустила к осмотру его тела экспертов Национального бюро судебной экспертизы.

По данным южноосетинского КГБ, Татунашвили был участником августовских событий 2008 года и воевал на стороне грузинских вооруженных формирований. "Он также готовил новые диверсии на территории республики в преддверии выборов президента России", - сообщил корреспонденту "Кавказского узла" представитель ведомства. По данным правоохранителей, у Татунашвили были обнаружены подложные южноосетинские документы и визитная карточка офицера вооруженных сил Грузии, а на его мобильном телефоне найдена видеосъемка военной инфраструктуры в Южной Осетии.

Министерство иностранных дел Грузии обратилось сегодня к сопредседателям Женевских международных дискуссий, заявив о необходимости отреагировать на инцидент. По данным ведомства, в Южной Осетии находятся под арестом еще двое граждан Грузии, задержанных вместе с Татунашвили - Леван Куташвили и Иосеб Павлиашвили. Они должны быть незамедлительно освобождены, говорится в заявлении МИД Грузии.

Ответственность за смерть Татунашвили лежит на России, как силе, которая "осуществляет контроль на месте", считает ведомство. Международное сообщество должно дать оценку действиям России в регионе, отмечается в заявлении, сообщает "ИнтерпрессНьюс".

"Он был грузинским военным, который служил глобальному миру и безопасности в международных миссиях. К сожалению, его похитили и убили", - заявил сегодня о гибели Арчила Татунашвили президент Грузии Георгий Маргвелашвили, информирует "Грузия Online".

Российская сторона пока не прокомментировала заявление МИД Грузии.