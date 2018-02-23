Граница Южной Осетии и Грузии. Фото: © Sputnik / Наталья Айриянhttps://sputnik-ossetia.ru/South_Ossetia/20171102/5178234.html

23 февраля 2018, 19:26

Грузия назвала Россию ответственной за смерть Татунашвили

Россия контролирует территорию Южной Осетии, и потому несет прямую ответственность за смерть задержанного гражданина Грузии Арчила Татунашвили, заявил МИД Грузии. Ведомство призвало освободить двух человек, задержанных вместе с Татунашвили.

Как писал "Кавказский узел", сегодня КГБ Южной Осетии заявил, что задержанный 22 февраля 35-летний гражданин Грузии Арчил Татунашвили скончался в больнице от сердечной недостаточности. СГБ Грузии потребовало, чтобы Южная Осетия допустила к осмотру его тела экспертов Национального бюро судебной экспертизы.

По данным южноосетинского КГБ, Татунашвили был участником августовских событий 2008 года и воевал на стороне грузинских вооруженных формирований. "Он также готовил новые диверсии на территории республики в преддверии выборов президента России", - сообщил корреспонденту "Кавказского узла" представитель ведомства. По данным правоохранителей, у Татунашвили были обнаружены подложные южноосетинские документы и визитная карточка офицера вооруженных сил Грузии, а на его мобильном телефоне найдена видеосъемка военной инфраструктуры в Южной Осетии.

Министерство иностранных дел Грузии обратилось сегодня к сопредседателям Женевских международных дискуссий, заявив о необходимости отреагировать на инцидент. По данным ведомства, в Южной Осетии находятся под арестом еще двое граждан Грузии, задержанных вместе с Татунашвили - Леван Куташвили и Иосеб Павлиашвили. Они должны быть незамедлительно освобождены, говорится в заявлении МИД Грузии.

Ответственность за смерть Татунашвили лежит на России, как силе, которая "осуществляет контроль на месте", считает ведомство. Международное сообщество должно дать оценку действиям России в регионе, отмечается в заявлении, сообщает "ИнтерпрессНьюс".

"Он был грузинским военным, который служил глобальному миру и безопасности в международных миссиях. К сожалению, его похитили и убили", - заявил сегодня о гибели Арчила Татунашвили президент Грузии Георгий Маргвелашвили, информирует "Грузия Online".

Российская сторона пока не прокомментировала заявление МИД Грузии.

Примечание:

"Официальный Тбилиси выступил против таможенных пунктов в Абхазии и Южной Осетии", "В Южной Осетии освобождены задержанные на границе граждане Грузии", "Грузия заявила о похищении пастуха в районе границы с Южной Осетией".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

24 февраля 2018, 04:20

  • Латвия запретила въезд в страну Кадырову

    Запрет на въезд в Латвию введен также для спикера парламента Чечни Магомеда Даудова, заместителя министра внутренних дел республики Апти Алаудинова, начальника полиции Аргуна Аюба Катаева, бывшего помощника главы республики Умара Сагаипова и уроженца Чечни Казбека Дукузова, подозреваемого в убийстве журналиста Пола Хлебникова.

24 февраля 2018, 03:19

24 февраля 2018, 02:16

24 февраля 2018, 01:03

23 февраля 2018, 23:58

Темы дня

События дня

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Новости

Все новости

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Персоналии

Все персоналии

Документы

Все документы

Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Справочник

Все справки

Аналитика

Все статьи

Архив новостей
Блогосфера

Все посты