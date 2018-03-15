Оппозиция предложила Квирикашвили уйти в отставку

15 марта 2018, 14:51

Власти Грузии не должны допустить изменения формата политических отношений с Россией, убеждены представители оппозиции. Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили объяснил свое резонансное заявление стремлением улучшить ситуацию в стране.

Как писал "Кавказский узел", 9 марта премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили заявил о своей готовности к диалогу с властями России, Абхазии и Южной Осетии. Оппозиция раскритиковала заявление, увидев в нем признак "бессилия" властей, а российский МИД отреагировал сообщением о заинтересованности в оздоровлении отношений с Грузией.

В своем заявлении Георгий Квирикашвили подтвердил заинтересованность "в достижении реального прогресса в процессе Женевских международных дискуссий" и готовность лично участвовать в них. По его словам, Грузия и Россия восстановили торгово-экономические отношения, но перспективу урегулирования отношений двух стран подрывает цепь "трагических событий", в том числе смерть в Южной Осетии гражданина Грузии Арчила Татунашвили, тело которого не было передано семье.

Квирикашвили объяснил свое заявление желанием снизить политическую напряженность



14 марта на заседании правительства Грузии Георгий Квирикашвили пояснил, что "каждый шаг служит интересам страны", и политикам нужно снизить напряженность, чтобы избежать "очень тяжелых провокаций" и обеспечить стабильность в стране.

"На протяжении этих дней я услышал множество очень абсурдных оценок заявления, которое я сделал", - сказал Квирикашвили на заседании, которое транслировала телекомпания "Рустави 2".

"Нездоровая атмосфера" может нанести "непоправимый вред" стране, пояснил премьер-министр. Ответ России на приглашение к диалогу, содержит, по словам Квирикашвили, "много чего неприемлемого", но в нем есть и "пространство для разговора".

"Мы должны все сделать для того, чтобы создать такое пространство. Есть формат Женевских международных дискуссий, и в этом формате [надо] сделать шаги, которые хотя бы принесут малый прогресс. Этот незначительный прогресс - источник стабильности", - сказал политик.

Посредником на переговорах между Грузией и Россией выступает Швейцария после того, как в 2008 году Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии, а парламент Грузии проголосовал за разрыв дипотношений с Россией, говорится в справке о "Пятидневной войне" 2008 года, размещенной на "Кавказском узле".

МИД Грузии пока не видит возможности для переговоров с Россией в другом формате, кроме Женевских международных дискуссий, сообщил в эфире телекомпании "Имеди" глава министерства Михаил Джанелидзе.

Но, по его словам, в случае готовности России власти Грузии "постараются найти те возможности" для мирного урегулирования конфликта.

Оппозиция сочла недопустимым изменение формата отношений с Россией

И заявление Квирикашвили, и пояснения этого заявления создают иллюзию "если не прямой смены курса, то перехода на выполнение требований России - среди них к прямому диалогу с Абхазией и Цхинвальским регионом и изменению Женевского формата", привела пресс-служба партии "Европейская Грузия" слова своего парламентского представителя Серги Капанадзе.

"Это не в наших интересах. Изменение Женевского формата в итоге приведет к смене статуса России - получение статуса медиатора и потере ее статуса стороны конфликта", - говорится в пресс-релизе партии, предоставленном корреспонденту "Кавказского узла".

Единственный "правильный выход" для Квирикашвили – уход в отставку, поскольку он своим заявление наносит "удар фундаментальным государственным институтам", заявила депутат парламента от партии "Единое национальное движение" Саломе Самадашвили.

"Россия фактически поблагодарила Квирикашвили за то заявление, которое он сделал... Своим заявлением он сказал, что освободит Россию как сторону конфликта от прямой правовой ответственности", - пояснила она 13 марта в эфире "Рустави 2".

Георгий Квирикашвили вернулся в политику после 9-летнего перерыва в октябре 2012 года, когда политическая коалиция "Грузинская мечта" одержала в парламентских выборах победу над правящим "Единым национальным движением", говорится в биографии Георгия Квирикашвили, размещенной на "Кавказском узле". В разделе "Справочник" также опубликован материал о "Едином национальном движении".

Заявление премьер-министра о готовности к диалогу с Россией пока не стоит расценивать как предложение о смене формата Женевских переговоров, считает учредитель "Кавказского института мира, демократии и развития" Гия Нодия.

"Квирикашвили выступил со странным заявлением. Исходя из его тональности, чувствуется, что власти Грузии могут быть готовы пойти на уступки и какие-то изменения, но ничего более конкретного сказать нельзя", - пояснил Нодия корреспонденту "Кавказского узла".