Грузинская оппозиция раскритиковала приглашение к диалогу с Абхазией и Южной Осетией

09 марта 2018, 22:20

Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили сегодня заявил о готовности к диалогу с властями России, Абхазии и Южной Осетии. Оппозиционные парламентарии сочли это признаком "бессилия" властей Грузии.

Как писал "Кавказский узел", 22 февраля югоосетинские силовики задержали гражданина Грузии Арчила Татунашвили. По их данным, Татунашвили в 2008 году воевал на стороне грузинских вооруженных формирований, а сейчас готовил диверсии на территории Южной Осетии. 23 февраля Татунашвили умер в больнице. Грузия возложила на Россию ответственность за его смерть и потребовала передать тело погибшего родным. 4 марта жители 13 городов Грузии вышли на акцию "Мир больше, чем война". Они выразили поддержку семье Татунашвили и потребовали "деоккупации" страны.

8 августа 2008 года начались боевые действия между Грузией и Южной Осетией, после чего Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии, а парламент Грузии проголосовал за разрыв дипотношений с Россией. Грузия считает Абхазию и Южную Осетию оккупированными Россией территориями, а посредником на переговорах между Грузией и Россией выступает Швейцария. Подробная справка о "Пятидневной войне" 2008 года опубликована в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".

"В августе этого года исполнится 10 лет после войны 2008 года. Это драматическое событие оставило глубокий след в сознании грузинского народа и в отношениях между Грузией и Россией. Разорваны дипломатические связи. Признание Москвой независимости Абхазии и Цхинвальского региона фактически завело в тупик перспективу установления нормальных межгосударственных отношений. Теперь перед нами стоит выбор - встретить эту дату взаимными обвинениями и острыми заявлениями, недостатка в которых в течение этих лет действительно не было, или предпринять разумные, пусть и небольшие шаги, чтобы вывести наши отношения из этого заколдованного круга", - говорится в заявлении премьер-министра Георгия Квирикашвили, предоставленном корреспонденту "Кавказского узла" пресс-службой правительства Грузии.

Квирикашвили подтвердил заинтересованность "в достижении реального прогресса в процессе Женевских международных дискуссий" и готовность лично участвовать в них.

"Мы также готовы к прямому диалогу с абхазами и осетинами и в этом плане приветствовали бы реально конструктивный подход российской стороны. При наличии политической воли, считаем возможным предпринять и другие разумные шаги", - говорится в заявлении Квирикашвили.

Несмотря на то, что Грузия и Россия восстановили торгово-экономические отношения, цепь "трагических событий" подрывает "перспективу урегулирования грузинско-российских отношений", заявил премьер-министр Грузии.

В качестве примера он напомнил о смерти Арчила Татунашвили, тело которого до сих пор не передано семье, несмотря на "содействие властей Грузии, Католикоса-Патриарха и международного содружества".

"Я обращаюсь к высшему руководству Российской Федерации, чтобы с осознанием ответственности перед сегодняшним и будущими поколениями предпринять совместные шаги для преодоления этой сложной ситуации", - сказано в заявлении Квирикашвили.

Оппозиция увидела в обращении премьер-министра готовность уступить России

Некоторые оппозиционные депутаты парламента Грузии раскритиковали заявление Георгия Квирикашвили. Оно демонстрирует "бессилие властей" и готовность к "капитуляции перед Россией", предположил глава парламентской фракции "Единое национальное движение" Роман Гоциридзе.

"Согласно заявлению премьер-министра, мы говорим России, что с помощью... шантажа можно оказать давление на грузинское правительство и добиться желаемого результата", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Еще более резкую оценку заявлению Квирикашвили дал на брифинге лидер Лейбористской партии Шалва Нателашвили. По его мнению, оно свидетельствует о признании легитимности властей Абхазии и Южной Осетии, передал корреспондент "Кавказского узла".

"Сейчас такими обращениями [как заявление Квирикашвили] политику России не изменить", - сказал в эфире телекомпании "Рустави 2" депутат от "Европейской Грузии" Георгий Бокерия.

При этом председатель "Объединенного демократического движения" Нино Бурджанадзе одобрила заявление Квирикашвили, но сочла его "шагом в целом правильным, но запоздалым".

"Правительству следовало бы предпринять эти шаги уже давно. И в этом случае Татунашвили был бы жив сегодня", - сказала Бурджанадзе в эфире "Рустави 2".

Политологи сочли бесперспективным заявление Квирикашвили

Обращение премьер-министра счел несвоевременным и эксперт "Международного центра геополитических исследований" Торнике Шарашенидзе. "Это заявление сделано в тот период, когда грузинское общество очень остро реагирует на тему Татунашвили. Заявление сделано не совсем вовремя", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Он также предположил, что обращение Квирикашвили "останется без ответа России, Абхазии и Южной Осетии".

В своем заявлении Квирикашвили "осторожно и мягко упрекнул" Россию, так как жесткие заявления могут усугубить кризис в отношениях Грузии и России, предположил руководитель "Института стратегических и международных исследований" Каха Гоголашвили.

"В этом смысле приходится применять дипломатию за счет проигрыша в политическом смысле. Квирикашвили намеренно пошел на политический проигрыш - правительство Грузии беспокоится, чтобы Россия и регионы Абхазии и Южной Осетии не использовали ситуацию с вопросом гибели Татунашвили для еще большей изоляции и эскалации и продолжали существующие форматы. Грузию не устраивает приостановление любых консультаций - эскалация не в наших интересах", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Каха Гоголашвили.

По его мнению, пока нет необходимости для участия Квирикашвили в Женевских дискуссиях, поскольку "Россия пока не обсуждает с Грузией" события такого уровня, которые потребовало бы участия премьер-министра.

"Заявление больше относится как к изъявлению доброй воли, так и готовности, но оно пока не имеет возможности воплощения в жизнь, так как не готовы вопросы такого рода", - сказал Гоголашвили.

Он также предположил, что власти Абхазии в связи со стремлением к независимости не согласятся на компромиссы. "Сложно ожидать, что Абхазия пойдет на переговоры, хотя ресурс для этого у нее есть", - пояснил эксперт.

По его мнению, на такие переговоры не пойдет и Южная Осетия, так как в этом регионе "велико влияние России".