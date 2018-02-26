Евросоюз предложил Грузии помощь в расследовании смерти Татунашвили

26 февраля 2018, 09:44

Наблюдательная миссия Евросоюза готова оказать поддержку в изучении обстоятельств смерти задержанного в Южной Осетии гражданина Грузии, заявил 25 февраля ЕС.

Как писал "Кавказский узел", 23 февраля КГБ Южной Осетии заявил, что гражданин Грузии Арчил Татунашвили, задержанный днем ранее, умер в больнице от сердечной недостаточности. Задержанные вместе с Татунашвили Леван Куташвили и Иосеб Павлиашвили освобождены из заключения, но пока остаются на территории Южной Осетии, сообщила 24 февраля Служба госбезопасности Грузии.

По данным югоосетинских силовиков, Татунашвили был участником августовских событий 2008 года и воевал на стороне грузинских вооруженных формирований, а сейчас готовил диверсии на территории Южной Осетии в преддверии выборов президента России, назначенных на 18 марта.

Смерть Арчила Татунашвили и задержание еще двух человек в Южной Осетии "вызывают серьезную озабоченность" Евросоюза, говорится в сообщении, размещенном 25 февраля на сайте ЕС.

"Европейский союз готов через свою наблюдательную миссию оказывать поддержку проводимым расследованиям и содействовать их обсуждению с помощью механизмов по предотвращению и реагированию на инциденты и "горячей линии" миссии", - заявил Евросоюз.

Кроме того, ЕС ожидает, что два гражданина Грузии, освобожденные после задержания в Южной Осетии, незамедлительно получат "разрешение на выезд на территорию, находящуюся под управлением Тбилиси", говорится в пресс-релизе.

Напомним, что 23 февраля МИД Грузии обратился к сопредседателям Женевских международных дискуссий, заявив о необходимости отреагировать на инцидент. Ответственность за смерть Татунашвили лежит на России, которая "осуществляет контроль на месте", и международное сообщество должно дать оценку действиям России в регионе, заявило министерство.