Акция в поддержку семьи Татунашвили прошла в 13 городах Грузии

Около 3000 человек вышли на акцию "Мир больше, чем война" в Тбилиси. Они выразили поддержку семье погибшего в Цхинвале Арчила Татунашвили и потребовали "деоккупации" Грузии.

Как писал "Кавказский узел", 22 февраля южноосетинские силовики задержали гражданина Грузии Арчила Татунашвили, а 23 февраля он умер в больнице Цхинвала. Грузия заявила, что Россия ответственна за его смерть и потребовала передать тело погибшего его родным. На встрече в Эргнети 1 марта южноосетинская сторона отказалась назвать дату выдачи тела, грузинская делегация покинула переговоры. Врач-судмедэксперт, проводивший вскрытие тела Татунашвили в Южной Осетии, заявил, что погибший не подвергался пыткам.

По версии южноосетинских силовиков, Татунашвили в августе 2008 года воевал против Южной Осетии на стороне Грузии. В КГБ Южной Осетии заявили, что он готовил диверсии, снимая на видео объекты военной инфраструктуры в республике. 1 марта глава комитета информации и печати Южной Осетии Мария Котаева заявила, что Татунашвили предположительно причастен к подготовке взрыва моста в Ленингоре, где нашли самодельное взрывное устройство

В столице Грузии акция прошла на площади Свободы с 18 до 21 часа по местному времени. Она была организована социологом Тазо Датуашвили. По его данным, на площади собрались около 3000 человек.

"Мы пришли выразить свою солидарность семье Татунашвили и поддержать ее в эту трудную минуту", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Тазо Датуашвили.

Участники акции принесли на площадь цветы и зажгли свечи в память о погибшем. Они подняли таблички с буквами, сложив фразу "war is not over" ("война не окончена"), передает корреспондент "Кавказского узла".

Акцию "Мир больше, чем война" поддержали жители еще 12 городов Грузии: Хуло, Батуми, Озургети, Поти, Сенаки, Зугдиди, Кутаиси, Зестафони, Чиатура, Гори, Ахалцихе и Телави, сообщила соорганизатор акции Ирина Цагареишвили.

"Акции прошли перед зданиями театров в этих городах, поскольку основными организаторами там выступили актеры местных театров", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Участники акции возложили на Россию ответственность за гибель Татунашвили

Участники акции заявили, что их цель - "добиться деоккупации Грузии".

"Мы - простые граждане Грузии, и мы обязаны заявить о своей позиции, что мы не смиримся с агрессией, с оккупацией нашей страны", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" участник акции Омар.

Такую же позицию озвучил другой участник, 30-летний Зураб. "Неважно, кто увидит наше общее собрание - правительство Грузии, международное сообщество. Наша цель - добиться деоккупации, добиться того, чтобы Грузия освободилась и шла своим путем", - сказал он.

Собравшиеся на акции в Тбилиси отметили, что считают Россию ответственной за гибель гражданина Грузии в Цхинвале.

"Жители России должны, наконец, понять, что эта политика против нас - это большая несправедливость, и она никак не соответствует интересам России. И они должны понять, что мы не прекратим своего сопротивления", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" жительница Тбилиси Манан.

Организаторы акции заявили, что не представляют никакой политической организации. Однако на митинг пришел представитель партии "Гирчи" ("Шишки") Зураб Джапаридзе. Он заявил, что после гибели Арчила Татанашвили и Гиги Отхозории "политический статус конфликтов на территории Грузии изменился".

Живший в Абхазии Гига Отхозория был смертельно ранен 19 мая 2016 года в приграничном села Хурча. Абхазская сторона заявила, что Отхозория сам напал на стрелявшего в него Рашида Канджи-оглы. 31 мая 2017 года стало известно, что абхазская прокуратура прекратила уголовное преследование Канджи-оглы, начатое абхазской стороной сразу после инцидента. Канджи-оглы был заочно приговорен в Грузии к 14 годам лишения свободы. В январе правозащитники попросили ЕСПЧ признать вину властей России в убийстве Отхозории.

"Международное сообщество получило доказательство того, что неурегулированность конфликтов на территории Грузии приводит к безнаказанным убийствам", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" Зураб Джапаридзе.

По мнению Джапаридзе, "международное сообщество должно более широко задействовать санкции против России для деоккупации Грузии".