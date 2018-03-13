Москва ответила на приглашение к диалогу с Грузией

13 марта 2018, 06:00

Россия заинтересована в оздоровлении отношений с Грузией и готова идти настолько далеко, насколько к этому готовы в Тбилиси, говорится в комментарии МИД РФ в связи с заявлением Георгия Квирикашвили о готовности к диалогу с властями России, Абхазии и Южной Осетии. Заявление Квирикашвили требует со стороны России разумных шагов и большей вовлеченности Абхазии и Южной Осетии, написал на своей странице в Twitter посол ЕС в Грузии Янош Херман.

Как писал "Кавказский узел", 9 марта премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили заявил о готовности к диалогу с властями России, Абхазии и Южной Осетии. Оппозиция раскритиковала заявление, увидев в нем готовность уступить России.

8 августа 2008 года начались боевые действия между Грузией и Южной Осетией, после чего Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии, а парламент Грузии проголосовал за разрыв дипотношений с Россией. Грузия считает Абхазию и Южную Осетию оккупированными Россией территориями, а посредником на переговорах между Грузией и Россией выступает Швейцария. Подробная справка о "Пятидневной войне" 2008 года опубликована в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".

12 марта Министерство иностранных дел Российской Федерации ответило на предложение премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили вступить в диалог с властями России, Абхазии и Южной Осетии.

"В Москве внимательно ознакомились с заявлением премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили от 9 марта. С удовлетворением отмечаем выраженный в нем настрой на продолжение и углубление процесса двусторонней нормализации. Ни у кого не должно быть сомнений, что Россия, как и прежде, заинтересована в оздоровлении отношений с соседней Грузией и готова идти настолько далеко, насколько к этому готовы в Тбилиси", - говорится в комментарии Департамента информации и печати МИД России, опубликованном на официальном сайте ведомства.

МИД России отмечает, что "упоминание Г. Квирикашвили о стремлении к прогрессу на Женевских дискуссиях внушает надежду на конструктивность грузинской стороны в ходе следующего раунда в конце марта".

В комментарии также приветствуется "декларируемое стремление к прямому диалогу с Абхазией и Южной Осетией".

На обращение Квирикашвили отреагировал также посол Евросоюза в Грузии Янош Херман. Он, в частности, написал на своей странице в Twitter 12 марта, что "заявление Георгия Квирикашвили от 9 марта, которое было сделано в сложный момент, требует со стороны России разумных шагов", а также требует большей вовлеченности Абхазии и Южной Осетии.

«Мы наблюдаем за дальнейшей комплексной дискуссией в Грузии. Политика Евросоюза по непризнанию и вовлечению продолжается», — написал Янош Херман.

Свое несогласие с позицией премьер-министра выразил бывший спикер парламента, лидер парламентской партии «Европейская Грузия» Давид Бакрадзе.

Обращением к российским властям премьер-министр Георгий Квирикашвили допустил очень большую ошибку, заявил Бакрадзе журналистам в прямом эфире "Рустави 2".

«Мы должны понимать, что любой разговор о пересмотре Женевского формата означает открытие ящика Пандоры, которым, с большой вероятностью, воспользуется Россия, попытается и вовсе убрать Женевский формат и в этих целях использовать альтернативу Карасина-Абашидзе. Играть с Женевским форматом крайне опасно и ущербно для интересов страны», — заявил Бакрадзе.

В октябре 2012 года представители коалиции "Грузинская мечта" заявили о намерении начать восстановление отношений с Россией. Для этого был введен пост спецпредставителя по вопросам взаимоотношений с РФ. Должность занял бывший посол Грузии в России Зураб Абашидзе, который проводит встречи с замминистра иностранных дел России Григорием Карасиным.

Обращение Квирикашвили раскритиковали и другие представители грузинской оппозиции. В частности, глава парламентской фракции "Единое национальной движение" Роман Гоциридзе заявил, что оно демонстрирует "бессилие властей" и готовность к "капитуляции перед Россией", а лидер Лейбористской партии Шалва Нателашвили считает, что обращение свидетельствует о признании легитимности властей Абхазии и Южной Осетии.