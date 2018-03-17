17 марта 2018, 08:12

Член УИК арестован в Армавире

Суд назначил 10 суток административного ареста координатору наблюдателей "Армавирского оппозиционного блока" на президентских выборах Евгению Волкову за то, что тот не уплатил страховку на автомобиль.

По словам самого Волкова, 16 марта в Армавире ему перекрыл дорогу автомобиль. Оттуда вышли трое человек в гражданской одежде, которые, отобрав у Вокова мобильный телефон, отвезли его в отделение полиции.

На активиста составили протокол о неуплате штрафа об отсутствии страховки на автомобиль (статья 20.25 КоАП). Волков признал свою вину, и мировой судья вынес решение об аресте.

Евгений Волков является членом УИК с правом совещательного голоса, сообщает "ОВД-инфо".

Отметим, что максимальные санкции по статье 20.25 КоАП составляют 15 суток административного ареста. 

В октябре 2017 года координатора "Армавирского оппозиционного блока" Евгения Волкова задержали перед пикетом сторонников Навального. 20 октября суд признал его виновным в мелком хулиганстве и арестовал на 15 суток.

Скриншот со страны "Команда Навального. Краснодар" в соцсети "ВКонтакте", https://vk.com/wall-142483619_8900?w=wall-142483619_8900

"Власть борется с забастовкой избирателей и независимыми наблюдателями. Волна задержаний дошла и до нас", - говорится на страничке "Команда Навального. Краснодар" в соцсети "ВКонтакте" в связи с задержанием Евгения Волкова. Сторонники Навального также сообщили, что 16 марта в Краснодаре получил трое суток ареста волонтер штаба, распространявший листовки.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 16 марта в Сочи задержали активиста Константина Гудимова. Ему вменяют распространение нацистской символики за то, что в 2013 году он разместил в соцсети коллажи с политическими лидерами, а также графику, сравнивающую Игры в Сочи в 2014 году с Олимпиадой, прошедшей в Германии в 1936. Вечером того же дня задержали и юриста краснодарского штаба Навального Размика Симоняна. Суды над ними назначены на сегодня.

Новости о протестах сторонников Алексея Навального в регионах юга России "Кавказский узел" размещает на странице "Акции Навального", а новости о давлении на активистов - на странице "Преследование активистов".

Примечание:

"Более 200 человек в Краснодаре пришли на встречу с главой штаба Навального", "Организатор акции сторонников Навального в Сочи приговорен к 8 суткам ареста", "На задержанного координатора штаба Навального в Сочи составлен протокол".

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17 марта 2018, 08:12

  • Член УИК арестован в Армавире

    Суд назначил 10 суток административного ареста координатору наблюдателей "Армавирского оппозиционного блока" на президентских выборах Евгению Волкову за то, что тот не уплатил страховку на автомобиль.

17 марта 2018, 07:15

  • Юрист штаба Навального задержан в Краснодаре

    Полицейские задержали юриста краснодарского штаба Навального Размика Симоняна, обвинив его в неподчинении законным требованиям сотрудников правоохранительных органов, сообщил адвокат Симоняна.

17 марта 2018, 06:52

  • Штаб Навального анонсировал отправку 53 наблюдателей на выборы в Чечню

    Штаб оппозиционера Алексея Навального передал в Центризбирком России список из 53 человек, которых решено отправить в Чечню в качестве наблюдателей на президентских выборах. Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что берет на себя "дополнительную ответственность" за отправляющихся в республику наблюдать за ходом голосования.

17 марта 2018, 06:43

17 марта 2018, 06:25

  • Обвиняемому в нападение на детсад в Армавире ужесточено обвинение

    Следствие ужесточило обвинение Аргаму Овикяну, напавшему на детский сад «Манушак» в Армавире в Армении. Овикяну, которому ранее вменялись захват заложников и попытка убийства, добавлено обвинение в преднамеренном причинении здоровью вреда средней тяжести и незаконном ношении холодного оружия.

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