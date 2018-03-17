Член УИК арестован в Армавире

17 марта 2018, 08:12

Суд назначил 10 суток административного ареста координатору наблюдателей "Армавирского оппозиционного блока" на президентских выборах Евгению Волкову за то, что тот не уплатил страховку на автомобиль.

По словам самого Волкова, 16 марта в Армавире ему перекрыл дорогу автомобиль. Оттуда вышли трое человек в гражданской одежде, которые, отобрав у Вокова мобильный телефон, отвезли его в отделение полиции.

На активиста составили протокол о неуплате штрафа об отсутствии страховки на автомобиль (статья 20.25 КоАП). Волков признал свою вину, и мировой судья вынес решение об аресте.

Евгений Волков является членом УИК с правом совещательного голоса, сообщает "ОВД-инфо".

Отметим, что максимальные санкции по статье 20.25 КоАП составляют 15 суток административного ареста.

В октябре 2017 года координатора "Армавирского оппозиционного блока" Евгения Волкова задержали перед пикетом сторонников Навального. 20 октября суд признал его виновным в мелком хулиганстве и арестовал на 15 суток.

"Власть борется с забастовкой избирателей и независимыми наблюдателями. Волна задержаний дошла и до нас", - говорится на страничке "Команда Навального. Краснодар" в соцсети "ВКонтакте" в связи с задержанием Евгения Волкова. Сторонники Навального также сообщили, что 16 марта в Краснодаре получил трое суток ареста волонтер штаба, распространявший листовки.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 16 марта в Сочи задержали активиста Константина Гудимова. Ему вменяют распространение нацистской символики за то, что в 2013 году он разместил в соцсети коллажи с политическими лидерами, а также графику, сравнивающую Игры в Сочи в 2014 году с Олимпиадой, прошедшей в Германии в 1936. Вечером того же дня задержали и юриста краснодарского штаба Навального Размика Симоняна. Суды над ними назначены на сегодня.

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