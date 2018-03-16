Пенсионер в Геленджике приговорен к штрафу в 20000 рублей за пикет в защиту прав дольщиков

16 марта 2018, 02:55

Суд в Геленджике обязал уплатить штраф в 20 тысяч рублей пенсионера Геннадия Золотухина, признав его виновным нарушении порядка проведения массовой акции. Сам пенсионер и его адвокат заявили, что акция представлял из себя одиночный пикет, а полиция ее пресекла после того, как к одиночному пикету присоединился провокатор.

Как писал "Кавказский узел", 8 марта трое жителей Геленджика провели одиночные пикеты. Они требовали отставки главы города-курорта. Пикетчики заявили, что остались без денег и жилья после того, как дом по улице Красногвардейская, 79, в котором они купили квартиры, решено было отправить под снос по инициативе мэра Геленджика Хрестина. 9 марта полицейские в Геленджике задержали двоих Геннадия Золотухина и Нину Воронину, вышедших на пикеты с требованием отставки мэра. Им вменялось нарушение порядка проведения акции, сами активисты заявили о провокации. В то время, как они проводили пикеты, к ним подходили неизвестные им люди с собственными плакатами и раскрывали их. Таким образом они превращали одиночный пикет в массовую акцию.

Строительство дома №79 по Красногвардейской улице началось в 2011 году, а в 2013 году оно было завершено. Собственниками квартир являются 440 человек. После сдачи дома власти Геленджика через суд потребовали признать его незаконной постройкой, указывая, что земля под ним находится в федеральной собственности.

Материалы в отношении Нины Ворониной и человека, который подходил к ней, были отправлены судом на "доработку в полицию". В отношении Геннадия Золотухина суд вынес решение 15 марта. Сам пенсионер настаивает на своей невиновности.

"Я вообще не знаю человека, который ко мне подошел. Я не верю, что он сделал это по доброй воле, а не по приказу полиции, которая после того, как он подошел ко мне, тут же меня арестовала. Стыдно заниматься такими делами самой полиции, которая должна защищать народ", - прокомментировал корреспонденту решение суда пенсионер.

Второй человек, появление которого и превратило одиночный пикет в массовое мероприятие, не произвел впечатление "сильно расстроенного" решением суда, прокомментировал ситуацию адвокат Михаил Беньяш.

Владелец квартиры в проблемном доме на улице Красногвардейская Даля Завяцкене 15 марта провела в центре Геленджика одиночный пикет в поддержку Геннадия Золотухина. "Ко мне вновь подходили сотрудники полиции и вновь смотрели мой паспорт. Но больше они мне ничего не говорили. Я вновь пригласила их на митинг 17 марта", - рассказала корреспонденту Даля Завяцкене.

Напомним, что владельцы квартир в идущем под снос доме подали заявку на митинг 17 марта.

Организатор митинга Татьяна Шамова заявила корреспонденту, что ей поступили угрозы. Неизвестные ей люди заявили, что "будут неприятности, если я буду проводить митинг 17 марта".

"Я восприняла это как угрозу. Естественно неприятно. Подскочило давление. Но от митинга я отказываться не собираюсь", - сказала корреспонденту Татьяна Шамова.

Напомним, что попытка обманутых дольщиков провести 12 марта пикет в Краснодаре была сорвана правоохранителями. 13 марта Завяцкене вышла на пикет в Геленджике, но полиция прервала акцию, сославшись на жалобы прохожих.

Вкладывая деньги в долевое строительство, люди фактически инвестируют в строительный бизнес, разделяя с застройщиком его риски, говорится в справке "Дольщики: юристы советуют, как избежать обмана", опубликованной на "Кавказском узле".