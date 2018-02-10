Дольщики потребовали остановить снос их дома в Геленджике

10 февраля 2018, 21:13

Двадцать дольщиков провели сегодня одиночные пикеты на набережной Геленджика и трассе М-4 "Дон", протестуя против планов властей снести их дом. Правоохранители грозили пикетчикам преследованием, рассказал участник акции. к акции.

Серия одиночных пикетов продолжалась около двух часов. Люди стояли с плакатами: "Бездомный полк", "Мэр сделал нас бомжами", "Город бомжей и воров", сообщил корреспондент "Кавказского узла".

Четырнадцатиэтажный дом №79 по Красногвардейской улице начали строить в 2011 году, в 2013 году строительство было завершено. Собственниками квартир в доме являются 440 человек. После сдачи дома власти Геленджика, не препятствовавшие строительству, через суд потребовали признать его незаконной постройкой, указывая, что земля под домом находится в федеральной собственности, указали владельцы квартир в заявлении на имя прокурора Геленджика. "Несмотря на то, что застройщик официального разрешения на строительство не получил, фактически с администрацией Геленджика данное строительство было согласовано", - говорится в документе, копия которого имеется у "Кавказского узла".

Сотрудники правоохранительных органов во время пикетов подходили к дольщикам и обещали возбудить административные и уголовные дела, хотя пикетчики закон не нарушали и никаких протоколов на месте составлено не было, рассказал участник акции Виктор корреспонденту "Кавказского узла".

Во время строительства дома на Красногвардейской у администрации города не возникало вопросов о законности стройки, отмечают дольщики.

"Глава Геленджика по заявлению застройщика согласовал изменение целевого использования земельного участка федеральной собственности под многоэтажную застройку", - сообщила представитель инициативной группы Алла Томина, ссылаясь на подписанное им постановление №544 от 2 февраля 2012 года. По словам активистки, изменение было произведено без согласования с федеральными властями, собственником участка.

"Собственникам квартир в администрации советовали не волноваться при покупке жилья, утверждали, что все согласовано, документы на оформлении. В то же время администрация однозначно имела информацию о строительстве данного объекта без разрешительной документации, что подтверждается их письмами от 8 ноября 2011 года в различные контролирующие службы о незаконности данного строительства. Никаких фактических мер для приостановления строительных работ администрация не принимала", - говорится в заявлении дольщиков.

По словам Томиной, застройщик сдал четырнадцатиэтажный дом в эксплуатацию по решению суда и продал квартиры, причем регистрационная палата регистрировала эти сделки, покупатели получили право собственности.

"Спустя полтора года после вступления решения суда в законную силу, мэр города заявил, что он не видел, как построился дом, [так как] застройщик использовал новые технологии строительства - "стройка по ночам". Он отменил свое же постановление через год после того, как дом был построен. И ходатайствует перед судом о проведении новой строительно-технической экспертизы, хотя у застройщика она была сделана по всем правилам. Новая экспертиза нашла массу нарушений при строительстве", - заявила Томина корреспонденту "Кавказского узла".

Решение Геленджикского суда о сносе дома несколько раз было обжаловано в вышестоящих судах, но администрация подавала новые иски в суд первой инстанции, поэтому тяжба идет до сих пор, утверждают дольщики.

"Три года мы платим за свое жилье, но жить в нем не можем, потому что город отключил здание от коммуникаций", - рассказала Томина, подчеркнув, что многие собственники, в том числе пенсионеры, инвалиды и матери-одиночки, до сих пор выплачивают ипотеку.

В своем заявлении на имя прокурора жители дома утверждают, что в мае 2016 года власти пообещали не препятствовать завершению судебного спора в пользу дольщиков при условии, что они за свой счет заасфальтируют дорогу, на которую в бюджете нет денег.

Пенсионерка Наталья Дорошева вышла на набережную с плакатом "Позор власти Геленджика". Женщина, по ее словам, продала свою трехкомнатную квартиру в старом фонде и купила однокомнатную в доме на Красногвардейской. "Хотела на старости лет пожить в нормальных условиях, а теперь не могу пользоваться своей собственностью, за которую плачу налог каждый год", - рассказала пенсионерка.

Женщина подчеркнула, что теперь не имеет постоянного жилья в родном городе. "Мы любим Геленджик, нам нравится здесь жить. Мы просим оставить нас в покое и дать жить в своих законно приобретенных квартирах", - заключила она.

Другая участница пикета, пенсионерка Ольга Новатор, пожаловалась, что вложила в покупку квартиры все свои сбережения. "Государство мне выдало свидетельство о праве на собственность, но эту собственность у меня отнимают. Квартира мне принадлежит с 2014 года", - сказала женщина корреспонденту "Кавказского узла".

В декабре 2017 года владельцы маломерных судов провели в бухте Геленджика митинг на воде и потребовали от городских властей отменить снос кооператива "Морской" - единственного в городе оборудованного места для выхода в море маломерных судов. Кооператив существует с 1948 года, и власти города обещали, что передадут его в собственность рыбакам, а теперь на месте кооператива планируется строительство набережной.

Представители рыбацкого кооператива "Морской", которые власти города намерены снести по решению суда, поддержали дольщиков дома №79 по Красногвардейской улице и вышли в море на маломерных судах с плакатами, сообщил председатель кооператива Юрий Бердиков корреспонденту "Кавказского узла".