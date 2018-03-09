Задержанные в Геленджике дольщики освобождены

09 марта 2018, 18:16

Геннадий Золотухин и Нина Воронина обвинены сегодня в Геленджике в нарушении правил пикетирования, сообщил их адвокат. Сами пикетчики заявили о своей невиновности.

Как писал "Кавказский узел", сегодня участники одиночных пикетов Геннадий Золотухин и Нина Воронина были задержаны в Геленджике после того, как рядом с ними неизвестные молодые люди развернули плакаты. Полицейские объяснили задержание нарушением правил проведения одиночных пикетов.

Активисты Геннадий Золотухин, Нина Воронина и Даля Завяцкене держали на одиночных пикетах плакаты с требованиями отставки главы города. Как и днем ранее, 8 марта, участники акций заявили, что остались без денег и жилья после того, как дом по улице Красногвардейской, в котором они купили квартиры, было решено отправить под снос.

Пенсионеры Геннадий Золотухин и Нина Воронина были отпущены из полиции спустя два часа после задержания. Полицейские составили на них протоколы по ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования) и обязали задержанных явиться по вызову, сообщили они корреспонденту "Кавказского узла".

"Мы ни в чем не виноваты. Свою позицию мы изложили в протоколах о правонарушениях", - пояснил Геннадий Золотухин.

"В объяснениях к протоколам мы написали, что являемся жертвами произвола властей и поэтому вынуждены выходить на одиночные пикеты", - сказала Нина Воронина.

Задержанные вместе с активистами молодые люди не имели при себе документов, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Михаил Беньяш, представляющий интересы активистов и присутствовавший при оформлении протоколов. "Таких людей используют наши власти для провокации правонарушений законопослушных граждан", - предположил он, пояснив, что Нина Воронина и Геннадий Золотухин не знают задержанных вместе с ними людей.

Он уточнил, что на плакатах этих молодых людей были написаны абстрактные антикоррупционные призывы. "Имя мэра Геленджика [Виктора] Хрестина в этих плакатах не упоминалось", - рассказал Михаил Беньяш.

По словам адвоката, когда он вместе с подзащитными уже выходил из отдела полиции, от них потребовали пройти дактилоскопическую процедуру. "Я пояснил, что данная процедура является добровольной, и мои подзащитные на нее не согласны", - отметил Михаил Беньяш.

Комментариями от представителей МВД относительно заявлений активистов и их адвоката "Кавказский узел" пока не располагает.