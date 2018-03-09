Два дольщика задержаны на пикетах в Геленджике

09 марта 2018, 15:17

Полицейские в Геленджике сегодня задержали двоих активистов, вышедших на пикеты с требованием отставки мэра. Им вменяется нарушение порядка проведения акции, сами активисты заявили о провокации.

Как писал "Кавказский узел", 8 марта активисты Геннадий Дробинин, Нина Воронина и Даля Завяцкене провели одиночные пикеты, держа плакаты с требованиями отставки главы города-курорта. Участники акции заявили, что остались без денег и жилья после того, как дом по улице Красногвардейская, 79, в котором они купили квартиры, решено было отправить под снос.

Строительство дома №79 по Красногвардейской улице началось в 2011 году, а в 2013 году оно было завершено. Собственниками квартир являются 440 человек. После сдачи дома власти Геленджика через суд потребовали признать его незаконной постройкой, указывая, что земля под ним находится в федеральной собственности, заявили владельцы квартир в своем обращении на имя прокурора Геленджика. Строительство дома №79 по Красногвардейской улице началось в 2011 году, а в 2013 году оно было завершено. Собственниками квартир являются 440 человек. После сдачи дома власти Геленджика через суд потребовали признать его незаконной постройкой, указывая, что земля под ним находится в федеральной собственности, заявили владельцы квартир в своем обращении на имя прокурора Геленджика.

Сегодня активисты Геннадий Золотухин, Нина Воронина и Даля Завяцкене вновь вышли на акцию на улицу Революционную. Они, как и 8 марта, встали на расстоянии более ста метров друг от друга и держали плакаты с требованиями отставки мэра.

Однако сегодняшние пикеты двоих из активистов закончились в отделе полиции. Как рассказала Нина Воронина, к ней во время пикета подошел неизвестный молодой человек и раскрыл какой-то плакат, и тут же появились полицейские, которые потребовали пройти с ними. "Я отказалась и сразу позвонила адвокату Михаилу Беньяшу, а когда он пришел, то полицейские стали уверять, что нарушены правила проведения одиночного пикетирования", - заявила корреспонденту "Кавказского узла" Нина Воронина.

По словам задержанного Геннадия Золотухина, с ним произошло то же самое, что и с Ниной Ворониной, причем на глазах у полицейского. "Этот полицейский видел, как ко мне подошел провокатор со свернутым плакатом. Что на нем, я не знаю", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" мужчина. По его словам, после появления возле него молодого человека с плакатом к ним подошла группа полицейских и повела обоих в отдел полиции.

Михаил Беньяш рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что в 13.48 мск 9 марта находился вместе с 71-летним Геннадием Золотухиным и 65-летней Ниной Ворониной в отделе полиции.

Молодые люди с плакатами находятся также в отделе полиции. "Эти двое не называют своих имен и не предъявляют паспорта. Их личности не установлены. На моих подзащитных инвалидов-пенсионеров составляются протоколы по статье 20.2 КоАП РФ", - рассказал Михаил Беньяш.

Отметим, что наименьшее наказание, предусмотренное статьей 20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования) для граждан – это административный штраф в размере десять тысяч рублей или обязательные работы на срок до сорока часов.

Комментариями представителей полиции относительно заявлений активистов и их адвоката "Кавказский узел" пока не располагает.