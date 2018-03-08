Дольщики провели одиночные пикеты в Геленджике

08 марта 2018, 16:42

Три одиночных пикета с требованием отставки мэра Геленджика провели сегодня активисты Геннадий Дробинин, Нина Воронина и Даля Завяцкене.

Активисты провели акцию в центре Геленджика, на улице Революционной, с 12.00 до 15.00 мск. Они стояли на расстоянии более ста метров друг от друга и держали плакаты с требованиями отставки мэра.

Нина Воронина рассказала, что купила квартиру в доме по улице Красногвардейская, 79, который теперь решено отправить под снос. Дом был признан самовольной постройкой, а люди, купившие в нем квартиры, остались без жилья и денег, сказала участница акции.

"Наши проблемы не интересуют власти", - заявила Нина Воронина корреспонденту "Кавказского узла" по телефону.

Строительство дома №79 по Красногвардейской улице началось в 2011 году, а в 2013 году оно было завершено. Собственниками квартир являются 440 человек. После сдачи дома власти Геленджика через суд потребовали признать его незаконной постройкой, указывая, что земля под ним находится в федеральной собственности, заявили владельцы квартир в своем обращении на имя прокурора Геленджика.

Геннадий Дробинин стоял с плакатом "Нет дома? Нет - голоса! Красногвардейская, 79". С таким же требованием выступила Даля Завяцкене.

По ее словам, когда началось строительство дома, власти не предпринимали никаких мер. Только после того, как дом на 400 квартир был возведен, а квартиры в нем проданы, его решили снести, рассказала Воронина.

"К пикетчикам подходила полиция, переписала их фамилии, имена и отчества", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Михаил Беньяш, к которому пикетчики обратились за консультацией на случай препятствия в проведении пикета полицией.

Люди, купившие квартиры в этом доме, и ранее проводили акции протеста. 10 февраля двадцать дольщиков устроили одиночные пикеты на набережной Геленджика и трассе М-4 "Дон", протестуя против планов властей снести их дом.