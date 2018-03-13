Дольщица на пикете потребовала отставки мэра Геленджика

13 марта 2018, 18:08

Дольщица Даля Завяцкене провела в центре Геленджика одиночный пикет с требованием отставки мэра города, протестуя против решения о сносе ее дома. Полиция прервала акцию, сославшись на жалобы прохожих, рассказала женщина.

Как писал "Кавказский узел", 8 марта активисты Геннадий Дробинин, Нина Воронина и Даля Завяцкене провели одиночные пикеты с требованиями отставки главы Геленджика. 9 марта двое участников пикетов были задержаны, им вменили нарушение правил пикетирования. 12 марта попытка двух пострадавших из Геленджика провести пикет в Краснодаре была сорвана правоохранителями.

Пикет дольщицы Дали Завяцкене на Революционной улице в центре Геленджика продолжался в течение трех часов с 12.00, пока подъехавшие к ней сотрудники полиции не прервали акцию, сообщила активистка корреспонденту "Кавказского узла".

Как рассказала Завяцкене, она проводит одиночные пикеты в Геленджике с 8 марта, требуя отставки мэра города и решения проблем дольщиков. Сегодня полицейские сообщили дольщице, что по факту ее пикетов в течение нескольких дней в КУСП (Книге учета сообщений о преступлениях. - Прим. "Кавказского узла") зарегистрированы заявления прохожих.

"У меня проверили паспорт, установили мою личность. Я сказала полицейским, что происшествием является тот факт, что мы, благодаря руководству города, остались без денег и жилья. Мы считаем, что дом по улице Красногвардейская, 79, в котором мы купили квартиры, решено было отправить под снос по инициативе властей", - отметила Даля Завяцкене. Она добавила, что планировала проводить одиночный пикет с 12.00 до 16.00, однако полиция прервала акцию за час до ее планируемого окончания.

Строительство дома №79 по Красногвардейской улице началось в 2011 году, в 2013 году оно было завершено. Собственниками квартир являются 440 человек. После сдачи дома власти Геленджика через суд потребовали признать его незаконной постройкой, указывая, что земля под ним находится в федеральной собственности, заявили владельцы квартир в своем обращении на имя прокурора Геленджика.

Комментариями сотрудников полиции, прервавших акцию Завяцкене в Геленджике, "Кавказский узел" пока не располагает.

Вкладывая деньги в долевое строительство, люди фактически инвестируют в строительный бизнес, разделяя с застройщиком его риски, говорится в справке "Дольщики: юристы советуют, как избежать обмана", опубликованной на "Кавказском узле".