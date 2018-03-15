Оппозиция потребовала отчет об отношениях Грузии с Абхазией и Южной Осетией

15 марта 2018, 19:08

12 оппозиционных партий Грузии призвали сегодня премьер-министра явиться в парламент и объяснить свое заявление о готовности к диалогу с властями России, Абхазии и Южной Осетии, а также потребовали регулярных отчетов по Женевским дискуссиям.

Как писал "Кавказский узел", 9 марта премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили заявил о своей готовности к диалогу с властями России, Абхазии и Южной Осетии. Оппозиция раскритиковала заявление, увидев в нем признак "бессилия" властей, а российский МИД отреагировал сообщением о заинтересованности в оздоровлении отношений с Грузией.

В своем заявлении Георгий Квирикашвили подтвердил заинтересованность "в достижении реального прогресса в процессе Женевских международных дискуссий" и готовность лично участвовать в них. По его словам, Грузия и Россия восстановили торгово-экономические отношения, но перспективу урегулирования отношений двух стран подрывает цепь "трагических событий", в том числе смерть в Южной Осетии гражданина Грузии Арчила Татунашвили, тело которого не было передано семье.

В свою очередь двенадцать ведущих грузинских оппозиционных партий потребовали сегодня, чтобы Георгий Квирикашвили пришел в парламент для разъяснения его заявления, касающегося отношений с Россией и политики деоккупации. Об этом они заявили в распространенном совместном заявлении, имеющемся в распоряжении "Кавказского узла".

Согласно заявлению, партии также требуют создания специального формата с участием прозападных оппозиционных партий, в рамках которого перед и после каждого раунда Женевских международных дискуссий будут заслушиваться представители властей в открытом или закрытом режиме.

"Необходимо, чтобы парламент своевременно принял резолюцию по нарушению прав человека в Абхазии и Южной Осетии и создал список Отхозория-Татунашвили. При координации с миссией Евросоюза необходимо активизировать работу подразделений Министерства внутренних дел Грузии и Службы государственной безопасности на линии, прилегающей к оккупированным территориям", - подчеркивается в документе.



В своем заявлении партии также указали на значительно возросшее влияние российской пропаганды, которая, по их мнению, нацелена на легитимацию признания независимости Абхазии и Южной Осетии.



Заявление подписали партии: "Новые правые", "Гражданская платформа - Новая Грузия", "Европейские демократы", "Европейская Грузия - Движение за свободу", "Единое национальное движение", "Национал-демократическая партия", "Свободные демократы", "Свобода", Лейбористская партия, движение "Государство для народа", Республиканская партия и "Гражданский альянс за свободу".



Заявление представители оппозиции прокомментировали в эфире грузинской телекомпании "Рустави 2", сообщает корреспондент "Кавказского узла", смотревший выступления.

"Мы вызываем премьер-министра в марте в парламент, чтобы он ответил на вопросы, которые накопились у общественности по тем заявлениям, которые слышны от премьера Квирикашвили. Это заявление еще раз подтвердило, что у этой власти нет политической воли и способностей, чтобы наша страна вернулась в европейскую семью и стала членом евроатлантических структур", - сказала депутат парламента от ЕНД Тинатин Бокучава.



Лидер Республиканской партии Хатуна Самнидзе в свою очередь отметила, что заявление Квирикашвили не только его личная позиция, а всей власти. Кроме того, власти страны ведут внешнюю политику без проведения открытых дискуссий и готовности проведения их, подчеркнула она.



Представители правительства Грузии и лично Георгий Квирикашвили пока не прокомментировали требование оппозиции.

При этом 14 марта на заседании правительства Грузии Георгий Квирикашвили объяснил свое резонансное заявление стремлением улучшить ситуацию в стране, отметив, что политикам нужно снизить напряженность, чтобы избежать "очень тяжелых провокаций".