Наблюдатели ОБСЕ отказались поддержать азербайджанскую оппозицию

09 марта 2018, 17:01

Миссия ОБСЕ не будет вмешиваться в процесс выборов президента Азербайджана и комментировать решение оппозиции о бойкоте, заявила сегодня глава миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Кориен Йонкер.

Как сообщал "Кавказский узел", выборы президента Азербайджана должны были пройти 17 октября 2018 года, но 5 февраля президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил досрочные выборы на 11 апреля. К 7 марта ЦИК Азербайджана зарегистрировал четверых кандидатов в президенты, в том числе Ильхама Алиева.

Национальный совет демократических сил Азербайджана 27 февраля выступил с инициативой провести массовые акции протеста против внеочередных президентских выборов. Лидер НСДС Джамиль Гасанли приветствовал решение партии "Мусават" и движения "Республиканская альтернатива" бойкотировать выборы и не признавать их результаты. Он призвал руководство этих политических сил поддержать митинги НСДС "против фальсифицируемых властями выборов".

Сегодня руководитель международной миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ по наблюдению за президентскими выборами в Азербайджане Кориен Йонкер прокомментировала решение оппозиции бойкотировать выборы.

"Это их решение. Мы не будем комментировать и вмешиваться в этот процесс",- цитирует слова Йонкер, сказанные на пресс-конференции, РИА "Новости".

При этом Корин Йонкер назвала конструктивным сотрудничество организации с Азербайджаном и поблагодарила власти страны за "своевременное приглашение наблюдать за ходом выборов", сообщает haqqin.az.

"Мы не собираемся вмешиваться в процесс выборов. Мы не заинтересованы в том или ином результате выборов. Для нас важно, чтобы выборы прошли демократично, открыто, конструктивно", - подчеркнула Йонкер.

По ее словам, Наблюдательная миссия будет оценивать выборы и выполнение взятых на себя Азербайджаном обязательств. "На следующей неделе в Азербайджан прибудет долгосрочная миссия, в состав которой войдут представители 19 различных стран-членов ОБСЕ. Краткосрочная миссия прибудет в Баку за день до выборов и будет наблюдать за процессом голосования. Миссия будет продолжаться до конца апреля, включая поствыборную атмосферу", - цитирует Йонкер "АРА".

Комментариев представителей оппозиции Азербайджана по поводу заявления Корин Йонкер пока не поступало. При этом ранее азербайджанские оппозиционеры пожаловались на давление перед митингом против досрочных выборов, который согласован мэрией Баку на 10 марта.