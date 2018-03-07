ЦИК Азербайджана. Фото © Sputnik / Murad Orujov https://ru.sputnik.az/azerbaijan/20180307/414343502/azerbaijan-vibori-kandidati-registracija.html

07 марта 2018, 18:10

Число зарегистрированных кандидатов в президенты Азербайджана достигло четырех

ЦИК Азербайджана после Ильхама Алиева зарегистрировала кандидатами в президенты самовыдвиженца Захида Оруджа, лидера социал-демократов Араза Ализаде и главу ПНФА Гудрата Гасангулиева.

Как сообщал "Кавказский узел", ЦИК Азербайджана утвердил выдвижение пятнадцати кандидатов в президенты. Первым официально зарегистрированным кандидатом стал действующий глава страны Ильхам Алиев.

Сегодня ЦИК после проверки документов с подписями избирателей зарегистрировал еще трех кандидатов в президенты - беспартийного Захида Оруджа, лидера Социал-демократической партии Азербайджана Араза Ализаде и главу партии Народного фронта Азербайджана Гудрата Гасангулиева. Все они являются депутатами парламента, передает корреспондент "Кавказского узла" информацию Центризбиркома.

Напомним, что каждый кандидат в президенты должен собрать в свою поддержку 40 тысяч подписей. Срок предоставления документов в ЦИК истекает 12 марта.

Выборы президента Азербайджана должны были пройти 17 октября 2018 года, но 5 февраля президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил досрочные выборы на 11 апреля. От участия в них отказались Национальный совет демократических сил (НСДС), партии "Мусават" и  "Умид", а движения "Республиканская альтернатива" (ReAl) и Nida заранее заявили о непризнании результатов выборов. Движение "За демократию и благоденствие" (ДДБ) призвало власти Азербайджана отменить внеочередные президентские выборы.

Примечание:

"Правозащитники обвинили власти Азербайджана в кибератаках на независимые СМИ", "Бывший министр обороны Азербайджана освобожден из-под ареста", "ЕСПЧ признал нарушение прав азербайджанского оппозиционера на выборах 2010 года".

Автор: Фаик Меджид; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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