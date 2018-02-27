ЦИК зарегистрировала Ильхама Алиева кандидатом в президенты Азербайджана

27 февраля 2018, 16:51

Действующий глава Азербайджана Ильхам Алиев сегодня зарегистрирован кандидатом в президенты, такое решение приняли единогласно члены Центральной избирательной комиссии.

Как писал "Кавказский узел", выборы президента Азербайджана должны были пройти 17 октября 2018 года, но 5 февраля президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил досрочные выборы на 11 апреля. До 20 февраля ЦИК Азербайджана утвердил выдвижение тринадцати кандидатов в президенты, в том числе действующего президента Ильхама Алиева.

От участия в выборах президента Азербайджана отказались Национальный совет демократических сил (НСДС), партии "Мусават" и "Умид", а движения "Республиканская альтернатива" (ReAl) и Nida заявили о непризнании результатов выборов. Движение "За демократию и благоденствие" (ДДБ) призвало власти Азербайджана отменить внеочередные президентские выборы.

Сегодня состоялось заседание Центральной избирательной комиссии Азербайджана, в ходе которого был рассмотрен вопрос о регистрации кандидатуры Алиева, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" представитель пресс-службы ЦИК.

По его словам, полномочные представители Алиева представили 900 подписных листов с 45 тысячами подписей.

Из них были проверены 42 тысячи подписей, и поскольку число достоверных подписей было признано достаточно для регистрации кандидата, проверка была прекращена, пояснил сотрудник ЦИК.

Представитель пресс-службы подчеркнул, что члены ЦИК утвердили регистрацию Алиева единогласно.