Гасанли призвал "Мусават" и ReAl протестовать против выборов

28 февраля 2018, 00:37

Глава Национального совета демократических сил Азербайджана Джамиль Гасанли призвал партию "Мусават" и движение "Республиканская альтернатива" провести акции протеста против досрочных выборов президента страны.

Как писал "Кавказский узел", выборы президента Азербайджана должны были пройти 17 октября 2018 года, но 5 февраля президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил досрочные выборы на 11 апреля. ЦИК Азербайджана уже утвердил выдвижение пятнадцати кандидатов в президенты, а 27 февраля зарегистрировал кандидатом в президенты и действующего главу государства Ильхама Алиева.

От участия в выборах президента Азербайджана отказались Национальный совет демократических сил (НСДС), партии "Мусават" и "Умид", а движения "Республиканская альтернатива" (ReAl) и Nida заявили о непризнании результатов выборов. Движение "За демократию и благоденствие" (ДДБ) призвало власти Азербайджана отменить внеочередные президентские выборы.

Национальный совет демократических сил (НСДС) 27 февраля выступил с инициативой провести в марте массовые акции протеста против внеочередных президентских выборов в апреле.

Лидер НСДС Джамиль Гасанли поприветствовал решение партии "Мусават" и движения "Республиканская альтернатива" (ReAl) бойкотировать выборы и не признавать их результаты. Он призвал руководство этих политических сил поддержать митинги НСДС с целью "выражения сопротивления против фальсифицируемых властями выборов", сообщило 27 февраля информационное агентство Turan.