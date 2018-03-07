Азербайджанские оппозиционеры пожаловались на давление перед митингом против досрочных выборов

07 марта 2018, 22:18

Бакинская мэрия согласовала митинг протеста оппозиции против внеочередных президентских выборов, предупредив организаторов о недопустимости нарушения порядка. Оппозиционеры пожаловались на давление в преддверии акции.

«Кавказский узел» писал, что Национальный совет демократических сил (НСДС) Азербайджана 27 февраля выступил с инициативой провести массовые акции протеста против внеочередных президентских выборов. Лидер НСДС Джамиль Гасанли приветствовал решение партии "Мусават" и движения "Республиканская альтернатива" (ReAl) бойкотировать выборы и не признавать их результаты. Он призвал руководство этих политических сил поддержать митинги НСДС "против фальсифицируемых властями выборов".

Выборы президента Азербайджана должны были пройти 17 октября 2018 года, но 5 февраля президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил досрочные выборы на 11 апреля. ЦИК Азербайджана уже зарегистрировала четверых кандидатов в президенты. От участия в выборах президента Азербайджана отказались Национальный совет демократических сил (НСДС), партии "Мусават" и "Умид", а движения "Республиканская альтернатива" (ReAl) и Nida заявили, что не признают результаты этих выборов.

Митинг пройдет под лозунгом «Нет грабежу, конец монархии!»

1 марта представителями НСДС и «Мусават» направили представителям исполнительной власти Баку уведомление о намерении провести 10 марта митинг с требованием отмены внеочередных президентских выборов.

Сегодня власти дали положительный ответ на это уведомление. Акция состоится 10 марта с 15.00 по 17.00 на стадионе спортивно-оздоровительного комплекса Ясамальского района, сообщили корреспонденту «Кавказского узла» в городской администрации.

Организаторам рекомендуется «не допускать лозунгов, призывающих к национальной, расовой и религиозной дискриминации, розни и насилию, оскорблениям», отметил при этом представитель мэрии.

Член НСДС Ибрагим Ибрагимли сообщил корреспонденту «Кавказского узла», что акция состоится под лозунгом «Нет грабежу, конец монархии!».

«Мы выступаем против внеочередных президентских выборов, на которых планируется продлить еще на семь лет правление этого антидемократического режима. Ибо в условиях несоблюдения в стране элементарных свобод, наличия 160 политзаключенных выборы станут пустой формальностью, и Ильхам Алиев будет объявлен еще на семь лет президентом. Мы против коррупции, социальной несправедливости, бесправия», - сказал Ибрагимли.

Оппозиционеры сообщили о давлении и угрозах

Глава аппарата партии «Мусават» Гюльага Асланлы сообщил сегодня корреспонденту «Кавказского узла», что за последние два дня более 20 руководителей районных организаций этой политической структуры вызывались в полицию, где на них оказывалось давление.

«Меня самого вчера и сегодня вызывали. Всех расспрашивали о финансовых источниках партии, намекали на возможные последствия участия в протестных акциях. Мы расцениваем это как давление с целью предотвратить массовость митинга», - сказал Асланлы.

Глава пресс-службы партии "Мусават" и редактор сайта Bastainfo.com Мустафа Гаджибейли был в числе вызванных в полицию 6 марта.

"Мне позвонили вчера утром и велели быть в пятом отделении Бинагадинского районного управления полиции в 14.00. Я сказал, что приду. Однако спустя некоторое время за мной сами приехали сотрудники полиции. B отделении замначальника стал предъявлять претензии по поводу моих призывов в соцсетях к участию в митинге оппозиции 10 марта", - рассказал сегодня корреспонденту «Кавказского узла» Гаджибейли.

По словам оппозиционера, ему угрожали привлечением к уголовной ответственности по разным статьям, но в конечном итоге отпустили, сказав, что он "пока свободен".

Между тем движение «Республиканская альтернатива» отказалось от участия в митинге как организация. «Наш лидер Ильгар Мамедов более пяти лет находится в тюрьме. Мы должны были согласовать с ним наше решение. Однако в эти дни Ильгара Мамедова полностью изолировали от внешнего мира, и мы не можем без него принять решение. Но члены движения свободны в своем выборе и могут индивидуально участвовать в митинге», - пояснил в комментарии корреспонденту «Кавказского узла» исполнительный секретарь движения Натиг Джафарли.

Комментариями полиции Азербайджана относительно заявлений оппозиционеров о давлении на них в преддверии митинга 10 марта "Кавказский узел" пока не располагает.