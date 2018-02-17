Миралиоглу отказался участвовать в выборах президента Азербайджана

17 февраля 2018, 23:23

Лидер партии Классического Народного фронта Азербайджана Мирмахмуд Миралиоглу, заявивший о президентских амбициях до назначения досрочных выборов, отказался от борьбы за президентский пост. Партия приняла решение бойкотировать выборы.

Как сообщал "Кавказский узел", выборы президента Азербайджана должны были состояться 17 октября 2018 года, но 5 февраля президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил досрочные выборы на 11 апреля. На сегодняшний день ЦИК Азербайджана утвердил выдвижение двенадцати кандидатов в президенты, в том числе действующего президента Ильхама Алиева.

От участия в выборах президента Азербайджана отказались Национальный совет демократических сил (НСДС), партии "Мусават" и "Умид", а движения "Республиканская альтернатива" (ReAl) и Nida заявили о непризнании результатов выборов. Движение "За демократию и благоденствие" (ДДБ) призвало власти Азербайджана отменить внеочередные президентские выборы.

Высший меджлис партии Классического Народного фронта Азербайджана (ПКНФА) сегодня принял решение о бойкоте внеочередных президентских выборов, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

По словам лидера партии Мирмахмуда Миралиоглу, решение партии обусловлено отсутствием условий для проведения честных демократических выборов. "Власть не предоставила внятных объяснения назначения внеочередных выборов за полгода до истечения полномочий главы государства. Без проведения избирательной реформы, реорганизации избиркомов, обеспечения политических свобод и освобождения политзаключенных невозможно говорить о создании демократической среды для выборов - это не выборы, а фарс, в котором мы не хотим участвовать", - сказал политик корреспонденту "Кавказского узла".

Лидер ПКНФА был выдвинут кандидатом в президенты на сессии Верховного меджлиса партии 29 января и в тот же день объявил о своем участии в выборах.

Миралиоглу напомнил, что изначально партия была настроена на участие в выборах. "Мы планировали участие в выборах, партия выдвинула мою кандидатуру. Мы хотели совместно с другими демократическими силами достичь хотя бы минимальных условий для справедливых выборов, но проведение спешных выборов без разумной необходимости уже изначально ставит под сомнение их легитимность", - отметил Мирмахмуд Миралиоглу.

Он отметил, что ПКНФА намерена провести консультации с другими политическими силами, не участвующими в выборах, чтобы договориться о совместной политической борьбе за демократические перемены.

Мирмахмуд Миралиоглу (Фаттаев) активно участвовал в национально-демократическом движении в конце 1980-х годов, а в 1990 году был избран депутатом Верховного совета Азербайджана. В 1995 году Миралиоглу стал депутатом Национального собрания Азербайджана первого созыва по пропорциональной системе от партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА). В 2000 году Миралиоглу вновь был избран депутатом парламента по мажоритарной системе, однако отказался от мандата в знак протеста против фальсификации выборов. В том же году, после раскола в ПНФА, Миралиоглу вместе со своими сторонниками создал ПКНФА.

Глава проправительственной Ассоциации содействия развитию гражданского общества (АСРГО) Магеррам Зульфугарлы не согласен с утверждениями об отсутствии демократических условий для выборов.

"Законодательство Азербайджана о выборах соответствует международным стандартам. Сроки избирательной кампании и предвыборной агитации у нас не меньше, чем в передовых демократиях Европы. В Испании предвыборная агитация продолжается 10 дней, во Франции – 20 дней, у нас – 23 дня. Я не согласен с мнением, что ЦИК находится под контролем одной политической силы - правящая партия туда назначает только треть членов, другие две трети назначают партии парламентского меньшинства и беспартийные депутаты", - сказал Зульфугарлы корреспонденту "Кавказского узла".